Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium ve XZs Kamera Güncellemesi Alıyor

Sony’nin son çıkan yüksek teknolojili dört telefonu olan Xperia XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium, ve Xperia XZs görüntü bozulma problemini düzeltecek bir güncelleme alıyor.

Geniş lense sahip kameraları ile, çok geniş açılı görüntüler çekebilen Sony telefonları, çektiği büyük fotoğrafların bütünlüğünü korumakta sıkıntı çekiyordu. Bir çok Sony kullanıcısının şikayetçi olduğu bu durum sonunda sona eriyor, çünkü yeni gelen güncelleme bu problem için bir çözüm getiriyor. Yeni güncelleme ile gelecek olan “Correction for image distortion” seçeneği kamera ayarlarında bulunacak ve artık çektiğiniz fotoğrafların bütünlüğünü koruyarak bozulmasını engelleyecek.

Yeni gelecek kamera bozulmasını engelleyen özellik, Android güncellemesi ile birlikte gelecek. Oreo işletim sistemlerine sahip bütün cihazlara güncellemenin Kasım ayı sonuna kadar gelmesi bekleniyor. Xperia XZs cihazlar için ise yeni gelecek özellik, Android Oreo ile birlikte gelecek. Fakat bunun için belli bir tarih ne yazık ki verilmedi.