Sony Xperia XZ ile 15 Gün – Sinan Özgür

Bir süre önce duyurusunu yaptığımız yeni serimizin ilk videosunu Ankara’dan gelen izleyicimiz Sinan Özgür ile çektik. Sinan iki hafta boyunca Sony Xperia XZ kullandı ve yorumlarını bizlerle paylaştı. Sinan’ın Sony Xperia XZ ile geçirdiği 15 güne ait görüşlerininin tamamını bu videoda bulabilirsiniz.

Dikkatli takipçilerimiz hatırlayacaktır; kısa bir süre önce Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş ve okurlarımızdan arasından seçilen talihlilere cep telefonu incelemesi yaptıracağımızı duyurmuştuk. İlk cep telefonumuzun da Sony Xperia XZ olacağını söylemiştik.

Bu seriyi planlarken asıl amacımız gerçek son kullanıcıların kendi cihazlarından farklı bir telefonu kullanmalarını sağlamak ve tarafsız yorumlarını sizlerle paylaşmaktı. Açıkça söylemek gerekirse Sinan “cep telefonu incelemesi nasıl yapılır” konusundaki bu videosu YouTube kanalı açmayı düşünenlerin ders olarak izleyebileceği kadar kaliteli oldu.

Şu an iPhone kullanan ama geçmişte birçok Android tabanlı cep telefonunu kullanan Sinan’ın yorumları, Sony Xperia XZ almak isteyen birçok seyircimizin sormak istediği sorulara cevap olacak nitelikte. Bu kadar titiz bir çalışma yaptığı için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır.

Umuyoruz ki Sinan’ın Sony Xperia XZ ile geçirdiği 15 gün sonundaki yorumlarını sizler de beğenerek izleyeceksiniz. Öte yandan Xperia XZ ile ilgili kafanıza takılan tüm soruları YouTube kanalımızdaki yorumlar aracılığıyla Sinan’a iletebilirsiniz.

Bu arada eğer arzu ederseniz siz de “Kim Sony Xperia XZ Kullanmak İster?” serimize katılabilirsiniz. Detaylar için serinin duyurusunu yaptığımız videomuzu da izlemenizi öneririz.

Ankaralı takipçimiz Sinan Özgür’ün iki haftalık kullanım deneyimi sonrasında Sony Xperia XZ ile ilgili düşüncelerini içeren videoyu aşağıda bulabilirsiniz.