Sony Xperia X Compact İncelemesi

Sony’nin yeni ufaklığı Xperia X Compact karşınızda. İyi bir Android telefon için ebatları büyütmeye gerek yok.

Büyümüş de küçülmüş diyebileceğimiz, tam güce sahip ama ebat olarak cebe daha iyi sığan Compact modellerinin en sonuncusu karşınızda! Sony’nin ufaltılmış ama gücü kırpılmamış telefon geleneği yıllara dayanıyor. Z serisindeki başarılı modellerden sonra X serisiyle gelecek Compact da bizleri hayal kırıklığına uğratmadı ve makul bir fiyata iyi özellikleri sunabilen bir telefon olarak karşımıza çıktı.

Donanımsal olarak hem Xperia X’in hem de şu anki Xperia serisinin amiral gemisi Xperia XZ’nin özelliklerini çağrıştıran X Compact, işlemci olarak X’e benziyor ve Qualcomm Snapdragon 650 ile sunuluyor. Daha evvelki 600 serisi işlemcilerle arasına ciddi bir fark koyarak doğrudan ortanın üstüne hitap eden bir ürün olarak karşımıza çıkan Snapdragon 650 ekonomik pil tüketimi sayesinde bu cihazın bir buçuk gün civarı (Stamina moduna gerek duymadan) çalışmasını sağlıyor. Performans konusunda Snapdragon 820’nin elbette altında kalsa da bazı noktalarda önceki Z5 serisinde de kullanılan Snapdragon 810’u yakalayabiliyor. Bu açıdan baktığımızda Snapdragon 650 için belki de Qualcomm’un en doğru konumlandırdığı ürün diyebiliriz.

3 GB bellekle sunulan Xperia X Compact depolama alanı olarak 32 GB alan sağlıyor. Bu alan yeterli gelmezse 256 GB’a kadar microSD kart kullanılarak depolama alanı artırılabiliyor. Bilgisayara bağlantı ise yeni USB C yuvası üzerinden sağlanıyor.

Xperia X Compact Kamerası

Kamera konusunda Sony’nin yenilenmiş beş eksen sarsıntı telafisi yapabilen, lazer netleme ve renk tanıma sensörlerine sahip en yeni kamerası tıpkı Xperia XZ’de olduğu gibi X Compact’ta karşımızda. 23 megapiksellik kamera hem karanlıkta hem de gün ışığında en güzel fotoğrafları çekmenize imkan veriyor. 5 megapiksellik ön kamera da karanlıkta bile güzel selfieler çekmenizi sağlıyor.

4,6 inçlik kenarları kavisli ekrana sahip olan Xperia X Compact tasarım konusunda XZ’ye daha çok benziyor diyebiliriz. Ekranın çözünürlüğü 720×1280 piksel olduğu için hem daha az enerji tüketiyor hem de sistemde daha az bellek ve işlemci gücüne ihtiyaç duyuyor. BUnların hepsi yan yana geldiğinde Compact modellerindeki efsaneleşen pil ömrünün nasıl sağlandığıyla ilgili bir fikir elde edebilirsiniz.

Xperia X Compact’ın Fiyatı

Resmi çıkış fiyatı 1.999 TL olan bu telefn şu an online satışta 1.449 TL fiyatla bulunabiliyor. Xperia X Compact, en yeni “kaslı ufaklık” olarak büyük telefon sevmeyenler ve pil ömrünü içinde kocaman pillerin gömülü olduğu devasa telefonlar olmadan yakalamak isteyenler için çok iyi bir tercih olacaktır.

Sony Xperia X Compact Teknik Özellikler