Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, markaların yazılım güncellemeleri üzerinden sunduğu yenilikler kullanıcı deneyimini doğrudan etkiliyor. Özellikle Samsung cephesinde eski cihazlara sunulacak yeni fonksiyonlar büyük bir merakla bekleniyor. Son sızıntılar şirketin bazı yeni araçlarını eski amiral gemilerine getirebileceğine işaret ediyor. Peki, yeni nesil yapay zeka destekli çağrı özellikleri Galaxy S25 serisine gelecek mi?

Galaxy S25 için One UI 8.5 güncellemesi neler getirecek?

Güney Koreli teknoloji devinin yeni arayüz sürümü One UI 8.5 ile birlikte geçmiş modellere taze bir soluk getirmesi planlanıyor. Sektörden gelen son bilgilere göre, şirketin en güçlü cihazlarından olan Galaxy S25 ailesi bu güncellemeyle önemli yetenekler kazanabilir. Bu noktada en çok dikkat çeken detay ise Galaxy S26 modelinde tanıtılan gelişmiş çağrı tarama sisteminin eski cihazlara uyarlanma ihtimali oluyor.

Çağrı tarama ya da yönlendirme olarak bilinen bu sistem, günlük kullanımda oldukça pratik bir çözüm sunuyor. Telefonunuza bilmediğiniz bir numaradan arama geldiğinde, yapay zeka sizin yerinize çağrıyı yanıtlıyor ve karşı tarafın ne söylediğini metne döküyor. Böylece spam veya dolandırıcılık amaçlı aramaları telefonu kulağınıza götürmeden filtreleyebiliyorsunuz. Daha önce Google Pixel cihazlarında gördüğümüz bu tarz özellikler, toplantı veya yoğun iş temposunda olan Galaxy S25 kullanıcıları için hayat kurtarıcı bir araç haline gelebilir.

Ancak bu sevilen özelliklerin Galaxy S25 ailesine geriye dönük olarak sunulması konusunda çelişkili raporlar bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore merkezli bir haber kaynağı olan Newsis, durumun pek de beklendiği gibi olmayabileceğini iddia etti. Habere göre, Samsung topluluk forumlarında bir moderatör, söz konusu çağrı asistanı ve benzeri gelişmiş araçların yalnızca yeni seriye özel kalacağını belirtti. Bu durum, donanımsal bir kısıtlamadan ziyade markanın yeni modelleri daha cazip kılma stratejisinin bir parçası gibi görünüyor.

Yapay zeka araçları donanım engeline mi takılıyor?

Öte yandan ilk iddialar sadece çağrı ekranıyla sınırlı değildi. Ses silici, gelişmiş fotoğraf asistanı ve bildirim özetleri gibi pek çok aracın da güncelleme paketinde yer alacağı konuşuluyordu. Güçlü bir işlemciye sahip olan Galaxy S25 serisinin bu özellikleri teknik olarak rahatça çalıştırabileceğini söyleyebiliriz. Ortada bir işlem gücü yetersizliği bulunmuyor; dolayısıyla şirketin son kararı tamamen yazılım politikalarıyla şekillenecek gibi duruyor.

Tüm bu karmaşanın ortasında, şirketin güncel amiral gemisi serisi rutin güvenlik yamalarını almaya devam ediyor. Hindistan ve Avrupa bölgelerinde dağıtılmaya başlanan nisan ayı güvenlik güncellemesi, cihazların yazılımsal olarak istikrarlı bir şekilde desteklendiğini gösteriyor. Eski modellerin kullanıcıları ise gözlerini markadan gelecek resmi açıklamalara çevirmiş durumda.

