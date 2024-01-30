Galaxy S24 serisinin tanıtımının ardından, Sony Xperia 1 VI modelini yaklaşık bir ay sonra duyuracağına dair spekülasyonlar gündeme gelmişti. Şubat ayına yaklaşırken Sony’nin yeni nesil Xperia telefonlarını dünya ile buluşturmaya hazırlandığına dair güçlü sinyaller geldi.

Sony Xperia 1 VI tanıtımına dair sızdırılan bilgiler, telefonda kullanılacak olan üç arka kamera sensörünün 48 MP ağırlığında olacağını ortaya koyuyor. Sızdırılan pazarlama görseli, @INSIDERSONY tarafından paylaşılmış ve bu kamera sensörlerinin tamamının iki katmanlı Transistör Piksel teknolojisiyle donatılmış Exmor T mobil sensörleri olduğunu gösteriyor.

Geçen yılki Xperia 1 V modelinde kullanılan 48 MP Exmor T sensörün yanı sıra, diğer iki kamera da 12 MP sensörlerle desteklenmişti. Sızdırılan bilgilere göre, Sony Xperia 1 VI modelinde kullanılacak sensörlerin her biri detaylı bir şekilde inceleniyor.

İlk sensör, 1,12 μm piksel boyutu, f/1,4 diyafram açıklığı ve 1/1,4 inç boyutuyla dikkat çekiyor. Tam piksel çift PD otomatik odaklamaya sahip olan bu sensör, aynı zamanda 2x optik yakınlaştırma özelliği sunuyor. İkinci sensör ise ultra geniş açılı kameraya yönelik olarak tasarlanmış ve 0,6μm piksel boyutu, 1/2,7 inç boyutu, ve Sony’nin gelişmiş teknolojisi olan 2×2 Çip Üzerinde Lens (OCL) teknolojisine sahip.

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Üçüncü sensör ise, ultra geniş kamera için kullanılan sensörle aynı boyutta olup, 3x optik yakınlaştırma ve 6x sensör kırpma yakınlaştırma özelliğine sahip bir telefoto sensörü olarak öne çıkıyor.

Sony Xperia 1 VI’nın resmi tanıtımının 26 Şubat’ta Barselona’daki MWC 2024 etkinliğinde yapılması bekleniyor. Bu bilgi, @INSIDERSONY tarafından paylaşılan ikinci bir posterde de teyit edilmiş durumda. Ancak, daha önce tartıştığımız bir Weibo gönderisinin yasal bilgiler içermesi durumunda, Xperia serisi için bu yılın son telefonu olabileceği söyleniyor. Sony’nin 2025 yılı için Xperia adını kaldıracağı ve yeni bir tasarım dili kullanacağı da gelen bilgiler arasında.

Zira, Xperia serisinin küresel akıllı telefon pazarındaki payının %0,35 gibi düşük bir seviyede olduğu ve kitle tarafından yeterince çekici bulunamadığı göz önüne alındığında, Sony’nin bu alandaki stratejik değişikliklerle rekabet avantajı sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.