Xiaomi 15 serisi hakkında yepyeni sızıntılar geldi. Daha Xiaomi 14 serisi küresel pazara çıkmamışken, Xiaomi 15 özellikleri sızdırıldı. Xiaomi cephesinin bir sonraki amiral gemisi HyperOS işletim sistemi, Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ve Leica destekli kameralarıyla harikalar yaratmaya geliyor. İşte Xiaomi 15 özellikleri.

Xiaomi 15 Özellikleri Ortaya Çıkıyor: En İyi Android Olmaya Geliyor

Çin pazarında Ekim ayında tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ve HyperOS işletim sistemiyle donatılmış Xiaomi 14 serisi, dünya genelinde henüz piyasaya sürülmedi. Ancak şimdiden yeni nesil Xiaomi 15 akıllı telefonlarıyla ilgili heyecan verici söylentiler dolaşmaya başladı. Xiaomi’nin Eylül ayında resmiyet kazanması beklenen Xiaomi 15 serisi, Qualcomm’un en son amiral gemisi işlemcisinden güç alacak.

Weibo’da yer alan Smart Pikachu adlı sızıntı kaynağına göre, Xiaomi 15 işlemcisi henüz duyurulmamış Snapdragon 8 Gen 4 olacak. Söylentilere göre, serideki iki cihazın da ekranları en az 1.5K çözünürlük sunacak. Xiaomi 14 serisi, Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılan ilk telefon olmuştu. Xiaomi 15 serisi ise Snapdragon 8 Gen 4’lü ilk telefon olacak.

Daha önceki sızıntılar, Xiaomi 15 serisinin seri üretimine Eylül ayında başlanacağını gösterdi. Standart modelin düz bir ekrana sahip olması ve Xiaomi 14 ve Xiaomi 13 ile aynı ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Xiaomi 15 Pro’nun ise 0,6mm kalınlığında incecik çerçeveli hafif kavisli bir 2K ekranla geleceği söyleniyor. Ancak, Xiaomi’den henüz resmi bir açıklama gelmediğinden, bu bilgilerin doğruluğu kesin değil.

Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri Ekim ayında Çin’de piyasaya sürüldü. Xiaomi 14 Pro fiyatı 12GB RAM ve 256GB depolama modeli için 704 dolardan başlarken, Xiaomi 14 fiyatı 8GB RAM ve 256GB depolama varyantı için 563 dolar olarak belirlendi. Ancak, henüz Çin dışındaki pazarlar için resmi bir duyuru yapılmadı.

Xiaomi’nin 14 serisi, Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile güçlendiriliyor ve HyperOS arayüzünde çalışıyor. Bu seride 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar depolama alanı bulunuyor. Ayrıca, IP68 derecesine sahip olan bu cihazlar suya ve toza dayanıklı. Xiaomi 14 serisi, 2K çözünürlüğe ve 120Hz dinamik yenileme hızına sahip LTPO OLED ekranlarla donatılmış durumda ve Leica destekli üçlü arka kamera kurulumuna sahip.

Yeni amiral gemisi cihazların da benzer özellikler sunmasını bekliyoruz. Bir sonraki nesilde de Qualcomm’un en yeni işlemcisi ve Leica kameralar dikkat çekecek gibi.

Xiaomi hayranları, Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisinin resmi duyurusunu sabırsızlıkla bekliyor ve yeni nesil amiral gemisi telefonlarının özelliklerini ve fiyatlarını öğrenmek için heyecanla bekliyorlar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!