Sony Xperia 1 V‘ye ait olduğu düşünülen bir görüntü internette ortaya çıktı. Sony’nin Xperia 1 V modeli bu ayın sonunda Barselona’da düzenlenecek MWC’de resmiyet kazanabilir. Gelin bu telefona yakından hızlıca bir göz atalım.

İçindekiler Sony Xperia 1 V görüntüsü sızdırıldı

Sony Xperia 1 V görüntüsü sızdırıldı

Sony akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu değil, ancak her yıl bir dizi Android cihaz çıkarıyor. Bu yıl, Xperia 1 IV’ün halefi olan Xperia 1 V bekleniyor. Akıllı telefon hakkında henüz çok az şey biliniyor, ancak şimdi Çin sosyal medya platformu Weibo’da bir resim ortaya çıktı.

Görsel Xperia 1 V’nin arka yüzünü gösteriyor. Görülecek çok fazla şey olmasa da, cihazın arka tarafında ‘sadece’ üç kamera olduğu dikkat çekiyor.

Ayrıca Sony ve kamera üreticisi Zeiss’in logolarını ve dar bir kamera görüyoruz. Alt kamera, telefonun kaliteden ödün vermeden uzaklara yakınlaşmasını sağlayan periskopik bir yakınlaştırma lensidir. Buna ek olarak, Xperia 1 V’nin daha geniş çekimler için bir ana kamera ve geniş açılı lense sahip olabilir.

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Yeni Sony telefonun hangi özelliklere sahip olduğunu ve ne zaman duyurulacağını bilmiyoruz. Xperia 1 IV geçen yıl Mayıs ayında 1299 Euro’luk yüksek satış fiyatıyla tanıtılmıştı. Sony’nin yeni amiral gemisini 27 Şubat’ta Barselona’da başlayacak olan teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi’te göstermesi muhtemel.