Güney Koreli teknoloji devi Samsung, zaman zaman kampanyalar yapıyor. Bu kampanyaları ile akıllı telefonlarını ve tabletlerini uygun fiyata satan marka şimdi de yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile birlikte Samsung, Galaxy M34 ya da Galaxy S21 FE alımlarında Galaxy Tab A9 hediye ediyor. Detaylara bakalım.

Bedava tablet kazanmak için ne yapmak gerekiyor?

Samsung, Galaxy M34 ya da Galaxy S21 FE alımlarında Galaxy Tab A9 hediye ediyor dedik. Ancak bunun da şartları var. Sadece; Samsung Galaxy M34 5G 6 GB RAM 128 GB dahili depolama ve Samsung Galaxy S21 FE 5G 8 GB RAM 128 GB dahili depolama modellerini alanlar Galaxy Tab A9 kazanıyor. Kampanya kapsamında Samsung, Galaxy Tab A9 4 GB RAM 64 GB dahili depolama modelini hediye ediyor.

Galaxy Tab A9 neler sunuyor?

Galaxy Tab A9, 800 x 1340 piksel çözünürlük sunan bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 8.7 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılıyor.

Galaxy Tab A9 kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama eşlik ediyor. Tablet gücünü 15W kablolu şarj hızına sahip 5.100 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

İlginizi çekebilir: GTA gibi çeteyi polis çökertti

Tablet kamera tarafında ise iki adet kamera ile birlikte geliyor. Bu kameralardan arka kamera 8 MP çözünürlüğünde iken ön kamera 2 MP çözünürlüğünde.