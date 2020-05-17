Akıllı Telefonlar
Sony, Xperia 1 II’nin kamera özelliklerini gösteren bir video yayınladı!
Sony Xperia‘nın Youtube kanalında, profesyonel fotoğrafçı Nick Didlick‘in Xperia 1 II ve kamerası hakkında konuştuğu bir video yayınlandı. Nick Didlick‘in fotoğraf muhabirliği ve spor fotoğrafçılığı hakkında 40 yıllık tecrübesi bulunuyor. Videoda çoğunlukla Xperia 1 II’nin kamera özelliklerinden bahsediyor.
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Nick Didlick, Sony Xperia 1 II kamerası hakkında neler söyledi?
Didlick, normalde Sony Alpha 9 serisi kameralar ile çekim yaptığını ve Xperia 1 II‘de bu kameralara benzer bir deneyim yaşattığını söylüyor. Photography Pro uygulaması ile ISO, deklanşör hızı ve beyaz dengesinin kontrolü sağlandığından bahsediyor. Bu telefon Zeiss lensleri kullanan ilk telefon olacağı için oldukça heyecanlı bir bekleyiş var. Cihazın kamerası 20 fps’ye kadar odak takibi ile sürekli çekime izin veriyor. Sony, kameranın sabitleme konusunda ise tıpkı bir insan gözü gibi çalıştığını belirtiyor. Ayrıca Sony, Xperia telefonlarına yerleştirdiği özel deklanşör düğmesini bu telefonunda da bulunduracak.
Didlick, telefonun ekranını fotoğrafları önizlemek için kullandığını ve oldukça memnun olduğunu belirtti. Sony Xperia 1 II, 6.5 inçlik 4K çözünürlüklü OLED bir panel kullanacak. Ekranın en boy oranı ise 21:9 olacak. Xperia 1 II‘nin geçtiğimiz günler düşük ışık fotoğrafları sızdırılmıştı. Normal ışıkta nasıl fotoğraflar çektiğini ise henüz bilmiyoruz. Telefonun 12 MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram değerine sahip ana kamerası bulunuyor. Diğer kameralarına baktığımızda ise 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüklü telefoto kamera ve ToF sensörü bulunduğunu görüyoruz.
Xperia 1 II‘nin bu ayın başlarında Tayvan‘da piyasaya sürülmesini bekliyorduk fakat sadece Xperia 10 II piyasaya sürüldü. Paylaşılan bu videonun ardından en kısa sürede cihazın piyasaya çıkacağını tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!
Realme’nin oyun odaklı amiral gemisi olarak tanıtacağı Realme X50 Pro Player Edition modelinin teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.
Daha önce firma akıllı telefona ait birkaç görselini paylaşmıştı. Son olarak son dönemlerin popüler Çin’li akıllı cihaz üreticisi Realme’nin, X50 Pro Player Edition modeline ait olan diğer özellikler Weibo üzerinde ortaya çıktı.
Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak olan model, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi satışa çıkacak. Cihazın henüz ortaya çıkmayan RAM ve depolama kapasiteli versiyonları da olacak. X50 Pro Player Edition modelinde 90 Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü bir ekran yer alacak. Resmi olduğu tahmin edilen bir görsele göre 16 MP ve 2 MP çözünürlüklü ön kameralar ekran üzerinde ki delik çentik içinde bulunuyor. Cihazın arka kısmında bulunan dörtlü kamera kurulumu, 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı ve 2 adet 2 MP derinlik ve makro lenslerinden oluşuyor.
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X50 Pro Player Edition, ekran içi parmak izi okuyucu ile biyometrik güvenlik sağlayacak. Cihazda 65W gücünde hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Özellikleri ortaya çıkan 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli versiyon 465$ fiyat etiketi ile satılacak.
Realme X50 Pro Player Edition, X50 Pro 5G modelinin mütevazi kameralara sahip bir benzeri olarak görülüyor. Fakat söz konusu model oyun odaklı yazılımı ile X50 Pro 5G’den farklılaşmaya çalışacak.
25 Mart Pazartesi günü Realme X50 Pro Player Edition modeli resmi olarak tanıtıldığında cihaza ait tüm özellikler kesinleşecek.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10, Dimensity 820 ile gelebilir!
MediaTek, pazartesi günü yeni bir yonga seti duyuracak. Son zamanlarda TENAA tarafından onaylanan Redmi Note 10, bu yeni yonga seti ile gelebilir. Telefon bugün ise Geekbench testinden geçti ve resmi olarak duyurulmamış bir MediaTek yonga seti kullandığı ortaya çıktı. Bu sonuçları değerlendirdiğimizde cihazın bu yonga seti ile geleceğini tahmin edebiliriz.
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Redmi Note 10 Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Bugün kıyaslama veritabanı olan Geekbench‘te cihazın on adet Geekbench sonucu yayınlandı. Xiaomi M2004J7AC ve Xiaomi M2004J7BC isimli iki model numarası bulunuyor. “A” modeli “atom“, “B” modeli ise “bomb” şeklinde isimlendiriliyor. Cihazların yonga seti olarak MT6875 model numaralı MediaTek Dimensity 820 kullanacağı düşünülüyor. Sekiz çekirdekli 2.0 GHz CPU taban frekanslı bir yonga seti olduğu gözüküyor. Fakat Dimensity 820, TENAA‘da 2.6 GHz frekans ile gözüküyordu. Bunun sebebi tavan frekansın 2.6 GHz olması olabilir.
Geekbench‘te ortaya çıkan her iki modelin 8 GB RAM ve Android 10 ile birlikte çalıştığı görülüyor. Geekbench testi skorlarına baktığımızda ise tekli çekirdek ortalama olarak 640 puan sonucunu veriyor. Cihaz, çoklu çekirdekte ise 2600 puan ortalama skor aldı. “Atom“un skorları “Bomb“a göre biraz daha düşük olarak hesaplandı. Sonuç olarak baktığımızda Redmi Note 10, ortalama GeekBench skorlarında Snapdragon 855‘in hemen altında çok yakın sonuçlar veriyor.
Pazartesi günü, resmi olarak duyurulacak olan MediaTek Dimensity 820 hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz. Redmi Note 10 ise pazartesi günü yapılacak olan tanıtımın ardından ortaya çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A21s modeli tanıtıldı!
Samsung Galaxy A21s, bir süredir devam eden sızıntıların sonunda resmen duyuruldu. Özellikleri itibariyle giriş-orta seviye arasında olan telefon, sınıfında kendine yer bulmaya çalışacak.
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Samsung, düzenlemiş olduğu etkinlik ile yeni akıllı telefonu Galaxy A21s’i kullanıcıların beğenisine sundu. Tanıdık bir tasarım ile karşımıza çıkan telefon, delikli bir ön kamera ve arkada yer alan parmak izi sensörünü ile birlikte geliyor.
6.5 inç HD+ AMOLED ekranla gelen Samsung Galaxy A21s modeli, sekiz çekirdekli yonga setinden güç almakta. Akıllı telefonda üç farklı (3/4/6 GB) RAM ve iki farklı (32/64GB) dahili depolama alanı bulunmakta. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli de bir bataryası bulunan Galaxy A21s, kullanıcılarına 15 watt hızlı şarj desteği sağlıyor.
Ekranın sol üst noktasında 13 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş lens, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü yer alan dörtlü bir kamera kurulumu var.
Siyah, beyaz,mavi ve kırmızı renklerde satışa sunulacak olan Galaxy A21s’in etiket fiyatının henüz açıklanmasa da 200 euro bandında olacağı tahmin ediliyor. Son olarak söz konusu akıllı telefonun ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.
Samsung Galaxy A21s modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, HD+ (720 x 1.600 piksel) çözünürlük
- İşlemci: 8 çekirdekli 2.0 Ghz işlemci (Exynos 850 olduğu söyleniyor)
- RAM: 3 GB, 4 GB, 6 GB
- Depolama Alanı: 32 GB, 64 GB
- Ön Kamera: 13 MP (f/2.2)
- Arka Kamera: 48 MP (f/2.0) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/ 2.4) + 2 MP (f/2.4)
- Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C
- Batarya: 5.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0