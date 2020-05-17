Sony, Xperia 1 II’nin kamera özelliklerini gösteren bir video yayınladı!

Sony Xperia‘nın Youtube kanalında, profesyonel fotoğrafçı Nick Didlick‘in Xperia 1 II ve kamerası hakkında konuştuğu bir video yayınlandı. Nick Didlick‘in fotoğraf muhabirliği ve spor fotoğrafçılığı hakkında 40 yıllık tecrübesi bulunuyor. Videoda çoğunlukla Xperia 1 II’nin kamera özelliklerinden bahsediyor.

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Nick Didlick, Sony Xperia 1 II kamerası hakkında neler söyledi?

Didlick, normalde Sony Alpha 9 serisi kameralar ile çekim yaptığını ve Xperia 1 II‘de bu kameralara benzer bir deneyim yaşattığını söylüyor. Photography Pro uygulaması ile ISO, deklanşör hızı ve beyaz dengesinin kontrolü sağlandığından bahsediyor. Bu telefon Zeiss lensleri kullanan ilk telefon olacağı için oldukça heyecanlı bir bekleyiş var. Cihazın kamerası 20 fps’ye kadar odak takibi ile sürekli çekime izin veriyor. Sony, kameranın sabitleme konusunda ise tıpkı bir insan gözü gibi çalıştığını belirtiyor. Ayrıca Sony, Xperia telefonlarına yerleştirdiği özel deklanşör düğmesini bu telefonunda da bulunduracak.

Didlick, telefonun ekranını fotoğrafları önizlemek için kullandığını ve oldukça memnun olduğunu belirtti. Sony Xperia 1 II, 6.5 inçlik 4K çözünürlüklü OLED bir panel kullanacak. Ekranın en boy oranı ise 21:9 olacak. Xperia 1 II‘nin geçtiğimiz günler düşük ışık fotoğrafları sızdırılmıştı. Normal ışıkta nasıl fotoğraflar çektiğini ise henüz bilmiyoruz. Telefonun 12 MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram değerine sahip ana kamerası bulunuyor. Diğer kameralarına baktığımızda ise 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüklü telefoto kamera ve ToF sensörü bulunduğunu görüyoruz.

Xperia 1 II‘nin bu ayın başlarında Tayvan‘da piyasaya sürülmesini bekliyorduk fakat sadece Xperia 10 II piyasaya sürüldü. Paylaşılan bu videonun ardından en kısa sürede cihazın piyasaya çıkacağını tahmin ediyoruz.