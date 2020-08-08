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SONY XPERIA 1 II OFİSTE! | Alpha kameralı telefon elimizde!
Sony Xperia 1 II kutu açılışı ile karşınızdayız. Sony Mobile’ın en yeni ve en güçlü cihazı konumundaki Xperia 1 II ya da Xperia 1 Mark 2 olarak bilinen telefonun kutu içeriğine ve detaylarına bakıyoruz.
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SONY XPERIA 1 II OFİSTE! | Alpha kameralı telefon elimizde!
Xperia 1 II teknik özellikleri
Boyutlar: 165.1 x 71.1 x 7.6 mm
Ağırlık: 181.4 g
Ekran: 6,5 inç 4K OLED (1644 x 3840) 21:9 HDR BT.2020
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
Bellek: 8 GB
Depolama: 256 GB + MicroSD kart
Arka Kamera: Zeiss 12 MP f/1.7 (ana) + 12 MP f/2.4 (telefoto) + 12 MP f/2.2 (geniş) + 3D TOF
Ön Kamera: 8 MP f/2.0
Batarya: 4.000 mAh (18 W hızlı şarj)
Detaylar: IP68, Gorilla Glass 6, Stereo hoparlör
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Instagram’ın TikTok modunu test ettik! | TikTok kadar başarılı mı?
Instagram’ın yeni özelliği Reels’ı bu videomuzda test ettik. TikTok kadar başarılı mı? Hangi özellikler, Instagram’ın sistemine dahil olacak? Hepsine, videomuzda bulabilirsiniz.
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Instagram, yakın zamanda yeni kısa video düzenleme özelliğini aralarında, Amerika, Arjantin, Japonya dahil olmak üzere 50 ülkede yayına almıştı. TikTok uygulamasına benzerliğiyle dikkat çeken Reels özelliği, bu benzerliğinden ötürü TikTok tarafından intihal davasına maruz kaldı bile.
Instagram Reels neler sunuyor?
Reels özelliği, Instagram’ın video özelliklerini değiştirirken birçok fonksiyonu da yanında getiriyor. Instagram üzerinde video, gönderi veya Reels sekmesinde paylaşım yapmanıza olanak sağlayan yeni özellikle stop-motion birçok video içeriği oluşturmanız mümkün hale geliyor.
Yeni fonksiyon aracılığıyla kullanıcılar, video hızını, belirli noktalarda diledikleri gibi değiştirebiliyor ve yaratıcılıklarını istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Toplamda 15 sn uzunluğunda yeni fonksiyonla, videolar oluşturabilirsiniz.
Yeni özelliği nasıl kullanabiliriz?
Instagram’ın yeni özelliği, iOS veya Android cihazlarınızda aktif olarak kullanılabiliyor. Instagram uygulamasının yüklü olduğu herhangi bir cihazda özellik kulllanılabiliyor ve özellik dahilinde çekilmiş olan videolar, sosyal paylaşım uygulaması üzerinden izlenebiliyor.
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SESLİ ASİSTANLAR YARIŞIYOR!!! | Yeni Siri vs. Google Asistan
Siri ve Google Asistan’ın performanslarını karşılaştırdığımız bu videomuzda, iki sesli asistana da her türden sorular sormaya çalıştık. Bakalım, hangi asistan daha çok soruyu cevaplayabilmiş.
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Siri bildiğiniz üzere bu sene iOS 12 güncellemesiyle değişti ve gelişti. Robotize sesinden kurtulan sesli asistan, 2020 yılında karşısında Google Asistan olunca kaç soruya cevap verebiliyor? Test etmek istedik. Apple kanadında testlerimizi iPhone 11 modeliyle gerçekleştirirken, Google Asistan tarafında testlerimizi, günlük hayatta kullanmış olduğum Oppo Reno 3 modeli ile tamamladık.
Testimizin galibi kim oldu? Yeni Siri mi, Google Asistan mı?
Apple ve Android tarafından iki dişli sesli asistanı terlettik ve sonuçta havlu atan taraf Google Asistan oldu. Apple, senelerdir sürdürdüğü sesli dikte konusundaki iddiasını korumaya devam ediyor, Google Asistan kendini yine de soru cevaplama kısmında geliştirse de hala biraz daha yol alması gerekiyor.
Yeni Siri: 37 Doğru 8 Yanlış
Google Asistan: 32 Doğru 13 Yanlış
Yeni Siri’yi kullanmak isteyenler için YouTube kanalımızda iOS 14 inceleme videosu mevcut. Buradaki linke tıklayarak, ilgili videoyu izleyebilirsiniz.
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2500 TL’ye PUBG CANAVARLARI! | Realme C3 ve C3i inceleme
Realme C3 ve C3i inceleme videomuzda, firmanın 2500 TL seviyesindeki yeni fiyat/performans telefonunu inceliyoruz. Bakalım, bizlere neler sunuyor?
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Realme C3 modelinde, HD+ çözünürlüğüne sahip %84.1 ekran gövde oranı sunan 6.5 inç IPS ekranımız bulunuyor. Ekranımızın piksel yoğunluğu 264 ppi olarak belirtilmiş. Açıkçası ekran tarafında daha yüksek ppi değerleri görmek isterdim. Geniş boyutlarda bir ekranı olduğu için düşük piksel yoğunluğu ile birlikte, arayüz içerisinde dolaşırken çamurlaşmayı hissedebiliyorsunuz.
Realme C3 teknik özellikleri neler?
Android 10 işletim sistemi ve yeni Realme UI arayüzüyle bizi karşılayan Realme C3’te, MediaTek’in yeni Helio G70 yonga seti kullanılıyor. Helio G70’in isminde geçen G takısı, oyuncuları hedef alıyor. Haliyle oyuncuları odak olan yonga seti olması; PUBG, Asphalt 9 ve Modern Combat gibi oyunlarda yüksek performans almanızı sağlıyor.
Arayüz akıcılığına geleceğimiz zaman ise C3’te 3GB RAM bulunması ve C3i’de 2GB RAM bulunmasına karşın herhangi bir stabilizasyon problemi ile karşılaşmadım. Elbette, çoklu işlem tarafında, iki uygulama açınca üçüncü uygulamanın kapanması gibi problemler RAM kapasitesi nedeniyle yaşanabiliyor.
MediaTek’in kendi kanalında Helio G70’i kullanan Realme C3’ü ve Snapdragon 665 kullanan Oppo A9’un karşılaştırması mevcut. Siz de eğer performans testlerini izleme isterseniz buradaki linkten bakabilirsiniz Kamera kanadında incelemiş olduğumuz iki modelde de çok küçük farklılıklar bulunuyor.
Realme C3 modelinde f/1.8 odak açıklığına sahip 12 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro bulunuyor. C3i’de ise farklı olarak makro kameramız yer almıyor. Öz çekim kamerası ise f/2.4 odak açıklığına sahip 5 MP çözünürlükte bir kamera ile geliyor.
Realme C3’ü Hepsiburada gibi e-ticaret sitelerinde (06.08.2020) 2500 TL civarında satın alabilirsiniz. Realme C3i’yi ise, 12 ay tarifeye ek 245 TL fiyat etiketiyle Vodafone üzerinden edinebilirsiniz.