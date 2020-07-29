Akıllı Telefonlar
Xperia 1 II, kamerasına RAW desteği alıyor!
Sony, son yıllarda akıllı telefon pazarında pek varlık gösteremiyor. Fakat şirket, hala piyasadaki en iyi kamera sensörlerinden bazılarını geliştiriyor. Günümüzdeki akıllı telefonların pek çoğunda 48 MP ve 64 MP çözünürlüklü Sony sensörleri kullanılıyor. Bu nedenle, Sony için en iyi strateji DSLR kameralara benzer çekim kalitesine sahip akıllı telefonlar sunmak olacaktır. Şirket, bunu göz önünde bulundurarak Xperia 1 II’yi tanıttı.
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Xperia 1 II, RAW özelliği ile neler sunacak?
Xperia 1 II, bu yılın başlarında tanıtıldı. Cihaz, çok sayıda ayar ve özellik içeren “Pro” moda sahip bir kamera ile piyasaya çıktı. Deneyimli fotoğrafçılar bu mod ile birlikte mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için farklı ayarlar kullanabilir. Pro modun eksik özelliklerinden biri RAW desteğiydi. Sony, bugün nihayet bu desteği kamerasına bir güncelleme ile getirdi. Yazılım güncellemesi 58.0.A.3.88 sürümüne sahip ve Temmuz 2020 güvenlik güncellemesini de beraberinde getiriyor.
Xperia 1 II‘nin alacağı bu yeni güncelleme 75 MB boyutunda olacak. Güncelleme, RAW desteğinin yanında video görüşmeleri sırasında selfie kameraya da önemli iyileştirmeler getiriyor. Bununla birlikte hala cihazda bir Gece Modu bulunmuyor. RAW desteğine dönecek olursak, bu seçenek yalnızca Photo Pro modunda kullanılabilecek. RAW‘da fotoğraf çekmek ortalama bir kullanıcı için kullanımı zor gibi görünse de ortaya çıkan sonuç buna değecektir. Ayrıca bu fotoğrafların boyutlarının daha büyük olacağını da söylemeden geçmeyelim.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet 5G, farklı modelle Google Play Console’da görüntülendi!
LG, Velvet serisi için yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Dimensity 800 işlemcili bir model Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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LG Velvet 5G, Dimensity 800 işlemcili model ile geliyor!
LG, bildiğiniz üzere yeni akıllı telefon serisi Velvet cihazlarını duyurmuştu. Firmanın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı Velvet 4G‘nin ardından şimdi de yeni 5G özellikli model için çalışmalara başladığı öğrenildi. GadetsRewind isimli internet sitesinde ortaya çıkan habere göre, LG farklı işlemciye sahip 5G özellikli Velvet telefonu için kolları sıvamış. Google Play Console üzerinde listelendiği öğrenilen cihazın, gücünü MediaTek yapımı Dimensity 800 işlemciden aldığı ortaya çıktı. Hali hazırda 5G özellikli Snapdragon 765G işlemcisine sahip bir modele sahip olan firmanın neden böyle bir yol izlediği ise henüz bilinmiyor.
Ayrıca 6 GB RAM seçeneğine sahip olacağı öğrenilen cihaz, bu konuda da farklılığa sahip. Snapdragon 765G işlemcisini içeren model 8 GB RAM ile piyasaya çıkmıştı. Tasarım detaylarının aynı olması beklenen cihazın, 6.9 inç ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Damla çentiğe sahip olacağı tahmin edilen LG Velvet 5G, bir adet 16 MP değerine sahip kamera ile bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. Arka tarafta da üçlü kamera kurulumu beklenirken, bu kameraların sırasıyla, 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik sensörü olarak belirleneceği düşünülmekte. Dimensity 800 ve 6 GB RAM seçenekleri sayesinde daha ucuz bir 5G‘li versiyon sunmak isteyen LG, bakalım amacına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Note 20 serisinin fiyatları sızdırıldı!
Samsung 5 Ağustos’ta yapılması planlanan Galaxy Unpacked 2020 etkinliğine hazırlanmaya devam ediyor. Daha önce teknik ve tasarım özellikleri sızdırılan ve etkinlikte tanıtılması planlanan Galaxy Note 20 serisinin son olarak fiyatları da sızdırıldı.
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Samsung Galaxy Note 20 serisinin fiyatları sızdırıldı!
Galaxy Note 20’nin son birkaç aydır tasarım ve teknik özellikleriyle ilgili çok fazla sızıntı gördük. Tüm bunları tamamlayacak son parça olan cihazın fiyatlandırması da son olarak sızdırıldı. Görünüşe göre Note 20 fiyatlandırması ile pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratacak. Raporun kaynağı daha önce de birçok teknolojik sızıntı ile adını duyduğumuz İshan Agarwal ile birlikte MySmartPrice. Görünüşe göre son model S-Pen deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılar oldukça yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalacak. Sızıntılara göre normal Galaxy Note 20 LTE modeli 999 Euro ve 5G destekli hali ise 1.099 Euro fiyat etiketine sahip.
Galaxy Note 20’nin arka kapağının plastik olacağı söylentilerini ve ultra modelin sahip olduğu birçok özelliği barındırmayacağını göz önüne aldığımızda 999 Euro fiyatlandırma oldukça şaşırtıcı. Cihazın teknik özellikleri ile ilgili beklentileri daha net ifade etmemiz gerekirse yayınlanan çeşitli raporlara göre Note 20 serisinin normal varyantı gerçek bir amiral gemisi cihaz yerine daha çok “Lite” olarak ifade edebileceğimiz sadeleştirilmiş özelliklere sahip. Note 20 baz modelinin 120Hz ekran tazeleme hızına, en yeni Gorilla Glass korumasına ve microSD kart desteğine sahip olmaması bekleniyor. Note 20 serisi ile ilgili sızıntılara bakarak Samsung’un yeni bir fiyatlandırma planı olduğunu söyleyebiliriz ancak detayları 5 Ağustos tarihinde Galaxy Note 20 serisi tanıtıldığında öğreneceğiz.
Note 20 Ultra 5G modeli ise 1.349 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihazın 512GB depolama sunan modeline sahip olmak için ise 1.449 Euro gibi bir fiyatı gözden çıkartmanız gerekecek.
Akıllı Telefonlar
Realme C15, resmi olarak tanıtıldı!
Realme‘nin giriş seviyesi C serisi, bugün Endonezya‘da tanıtılan Realme C15‘i bünyesine kattı. Cihaz teknik özellikleriyle birlikte tanıtıldı. Telefon, dörtlü arka kamera dizilimi ve 6000 mAh değerinde pilin yanı sıra Android 10 tabanlı Realme UI ile birlikte geliyor. Cihaz, Realme C11‘de bulunan Helio G35 yonga setinden gücünü alıyor.
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Realme C15 hangi teknik özelliklerle tanıtıldı?
Realme C15, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüklü su damlası çentik tasarımına sahip LCD bir ekran ile tanıtıldı. Su damlası çentiğin içinde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Ekran, 20:9 en boy oranına ve Gorilla Glass korumasına sahip. Arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü ana kamera mevcut. Diğer üç kamera ise 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Arka kamera tasarımı ise Realme‘nin isim verdiği “Geometrik Gradyan” tasarımı ile geliyor.
C15, MediaTek Helio G35 yonga setinden gücünü alıyor ve 3/4 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 64 GB genişletilebilir alan mevcut. Yazılım olarak ise Android 10 tabanlı Realme UI kullanılıyor. Cihazın en çok öne çıkan özelliklerinden biri, 18W hızlı şarj destekli 6000 mAh bataryasının bulunması. Ancak batarya microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor.
Mavi ve gümüş renk seçenekleri bulunan C15, 3 GB RAM/64 GB depolama alanı için 1.999.000 IDR(137$) fiyat etiketine sahip. Cihazın 4 GB RAM/64 GB depolama alanı seçeneği ise 2.199.000 IDR(150$) fiyatı ile satışa çıkacak.