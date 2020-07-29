Xperia 1 II, kamerasına RAW desteği alıyor!

Sony, son yıllarda akıllı telefon pazarında pek varlık gösteremiyor. Fakat şirket, hala piyasadaki en iyi kamera sensörlerinden bazılarını geliştiriyor. Günümüzdeki akıllı telefonların pek çoğunda 48 MP ve 64 MP çözünürlüklü Sony sensörleri kullanılıyor. Bu nedenle, Sony için en iyi strateji DSLR kameralara benzer çekim kalitesine sahip akıllı telefonlar sunmak olacaktır. Şirket, bunu göz önünde bulundurarak Xperia 1 II’yi tanıttı.

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Xperia 1 II, RAW özelliği ile neler sunacak?

Xperia 1 II, bu yılın başlarında tanıtıldı. Cihaz, çok sayıda ayar ve özellik içeren “Pro” moda sahip bir kamera ile piyasaya çıktı. Deneyimli fotoğrafçılar bu mod ile birlikte mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için farklı ayarlar kullanabilir. Pro modun eksik özelliklerinden biri RAW desteğiydi. Sony, bugün nihayet bu desteği kamerasına bir güncelleme ile getirdi. Yazılım güncellemesi 58.0.A.3.88 sürümüne sahip ve Temmuz 2020 güvenlik güncellemesini de beraberinde getiriyor.

Xperia 1 II‘nin alacağı bu yeni güncelleme 75 MB boyutunda olacak. Güncelleme, RAW desteğinin yanında video görüşmeleri sırasında selfie kameraya da önemli iyileştirmeler getiriyor. Bununla birlikte hala cihazda bir Gece Modu bulunmuyor. RAW desteğine dönecek olursak, bu seçenek yalnızca Photo Pro modunda kullanılabilecek. RAW‘da fotoğraf çekmek ortalama bir kullanıcı için kullanımı zor gibi görünse de ortaya çıkan sonuç buna değecektir. Ayrıca bu fotoğrafların boyutlarının daha büyük olacağını da söylemeden geçmeyelim.