Türkiye’de yaşanan kurdaki artış ve vergilerin yükselmesinden dolayı yabancı firmalar ülkemizde nasıl bir yol izleyeceğini bilemez hale geldi. Apple Türkiye bu yüzden düzenli olarak 3-4 aya bir zam yapıyor. Bu süreçte Sony Türkiye kur farkını kullanıcılara yansıtmamaya özen göstermişti. Ancak son dönemde onlar da bu kur ve vergilere yenik düşmüştü.

Sony Türkiye’nin ülkemizde en güçlü olduğu iki sektör var. Bunlardan biri görüntü teknolojileri biri de oyun. Televizyon ve kameraları ile Türkiye pazarını domine eden Sony, oyun pazarında da PlayStation markası ile ülkemizde popülaritesini artırmayı başarmıştı. Ancak bugün Sony Türkiye’nin ülkemizden çekileceği iddiaları yükselmeye başladı.

Sony Türkiye’nin ülkemizdeki faaliyetlerini tamamen sonlandırması bekleniyor. Bu faaliyetler arasında, televizyon, müzik ve oyun yer alıyor. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse özellike oyun tarafında çok büyük bir darbe alacağız. Ayrıca iddialar arasında Sony’nin sadece kamera ve lensleri ile ülkemiz pazarında faaliyet göstereceği yer alıyor.

GÜNCELLEME: Habertürk’e verilen sözlü bilgide, “Televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Şimdilik ne Sony Türkiye, ne PlayStation Türkiye ne de Sony’nin ülkemizdeki ajansından resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Bu konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde sizlere aktaracağız. Peki, Sony’nin ülkemizden çekilmesi ne gibi olaylara yol açar?

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Öncelikle oyun tarafından başlayalım. PlayStation tarafının ülkemizden çekilemsi demek ülkemize özel fiyatlandırmanın ortadan kalkması demek. Ayrıca oyunlarda Türkçe altyazı ve dublaj seçeneklerini uzun vadede göremeyebiliriz.

Televizyon tarafında ise Sony’nin ürünlerini Avrupa pazarına göre uyguna sattığı su götürmez bir gerçek. Ülkemizden çekilirlerse maalesef ki Sony TV‘leri de göremeyeceğiz. Telefon pazarından uzun zaman önce ülkemizden çıkan Sony, müzik konusunda kulaklıkları ile faaliyet gösteriyordu. Artık Sony’nin kulaklıkları da ülkemizde satılmayabilir.

Konu ile ilgili olarak şimdilik sakin ve temkinli olmakta fayda var. Bakalım bu iddialara yanıt ne zaman gelecek? Bekleyip göreceğiz.