Sony, PS4’e 5.01 Güncellemesini Yayımladı

Sony, PS4’e 5.01 Güncellemesini Yayımladı

25 Ekim, 2017 Güncelleme, HABER, Oyun Konsolu 0 yorumlar

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Opsiyonel olan güncelleme, bu zamanlarda sık sık çıkan bir diğer güncellemeler gibi performans geliştirmeye odaklı.

357.3MB boyuta sahip olan güncelleme hakkında Sony, yalnızca sistem performansını geliştirdiğini açıkladı. Kullanıcılar bu güncellemenin, şu sıralar en sık bildirdikleri hata kodu olan e-801809a8 için her hangi bir çözüm getirdiğini de merak etmekte. Sony’nin resmi sitesinde paylaştığı yama notu şu şekilde:

5.01 Güncellemesinin genel özelliği

  • Bu sistem güncellemesi, sistem performansını geliştirmekte.

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