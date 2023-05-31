Sony, kısa bir süre önce “Sony Project Q” adlı bir el konsolu üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu konsolün tasarımı ve bazı temel özellikleri ortaya konmuş durumda. Sony ayrıca, bu cihazın bir oyun akış cihazı olarak tam teşekküllü bir konsol yerine, PS5 konsolundan oyun akışı yapmak için kullanılacağını doğruladı.

Project Q konsolu, kullanıcıların oyun oynayabilmeleri için bir PS5 konsoluna sahip olmalarını ve aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalarını gerektiriyor. Bu özellik, oyuncuları şaşırtan bir unsur olarak karşımıza çıktı. Ancak, cihazın oyunları yerel olarak çalıştırmaması düşünüldüğünde, beklenen uzun pil ömrü potansiyel olarak olumlu bir özellik olabilirdi. Maalesef, Insider Gaming’den sızdırılan bilgilere göre, Project Q’nun pil ömrü yaklaşık 3-4 saat civarında olacak. Bu süre, oyunları doğrudan donanım üzerinde çalıştıran Steam Deck veya Nintendo Switch gibi cihazların pil ömrüyle karşılaştırılabilir.

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Project Q’nun nispeten kısa pil ömrünün birkaç nedeni olabilir. Bir sebep, cihazın küçük bir pil kapasitesine sahip olması olabilir. Ayrıca, cihazın bir OLED ekrana sahip olabileceği ve bu nedenle daha yüksek güç tüketimiyle ilişkilendirilebileceği düşünülüyor. IPS ekranlar genellikle her zaman açık bir arka ışık gerektirdiği için daha fazla güç tüketirken, OLED ekranlar, özellikle parlak içeriği görüntülerken daha fazla sayıda pikseli aydınlatma ihtiyacı nedeniyle daha fazla güç tüketir.

Henüz doğrulanmamış bir OLED paneliyle ilgili söylentiler olsa da, cihazın 8 inç büyüklüğünde ve muhtemelen 1.920 x 1.080 çözünürlükte FHD bir ekrana sahip olacağı bilinmektedir ve 60 FPS’de oyun oynatma kapasitesine sahip olması bekleniyor.