Oyun
Sony, Epic Games’e 250 milyon dolar yatırım yaptı!
Sony, oyun dünyasının önemli firmalarından EpicGames’e 250 milyon dolarlık yatırım yaptı. Yatırımın PlayStation 5‘in çıkışı ile doğrudan alakalı olduğu iddia ediliyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Buds Live’den yeni görüntüler ortaya çıktı!
Sony, 250 milyon dolarlık “küçük çaplı” hisse satın aldı!
Oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan Sony, yine kendisi gibi önemli oyuncular arasında yerini alan Epic Games firmasına yatırım yapma kararı aldı. Firma tam 250 milyon dolarlık kendilerince “küçük çaplı” hisse satın alımı gerçekleştirdi. Bu yatırımın arkasında ise geliştirilmekte olan PlayStation 5 ve Unreal Engine 5 var gibi gözüküyor. Bildiğiniz üzere Unreal Engine 5, PlayStation 5 için optimize ediliyor. Sony‘de bundan sebep olacak ki, Epic Games ile daha yakın ilişkiler içerisinde olmayı tercih etmişe benziyor. Öte yandan Sony‘nin bu yakınlaşmayı sadece oyun geliştirme için kullanmayacağı düşünülüyor. Firmanın yeni teknolojilerinde Epic Games‘in tecrübesinden yararlanmak isteyeceği de konuşuluyor.
Sony cephesi yatırım karşısında oldukça umutlu iken firma, oyun ve yazılım geliştirme konusunda Epic Games‘in öneminin farkında olduklarını belirtti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sony tarafından yapılan yatırıma nazaran daha büyük çaplı bir yatırımı bünyesine katan Epic Games cephesi ise durumdan oldukça hoşnut. Firma PlayStation 5‘in, Unreal Engine 5‘in geliştirilme konusunda kendilerine önemli bir yardımcı olacağını yineledi. Özellikle Xbox tarafında Microsoft’un Warner Bros.‘u satın alma iddialarının ardından gelen bu gelişme, oyun dünyasında suların bir süre daha durulmayacağını gösteriyor.
Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları (The Escapists 2 de var)
Son aylarda dünya çapında ses getiren oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Games’in yeni hediyeleri belli oldu. Bu hafta Killing Floor 2, The Escapists 2 ve Lifeless Planet: Premier Edition adlı üç adet macera türü yapıma kalıcı olarak sahip olabileceğiz. Geçtiğimiz haftalarda The Escapists 2’nin dağıtımı konusunda problem yaşayan firma sonunda yapımı ücretsiz olarak sağlıyor.
GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
Killing Floor 2
KILLING FLOOR 2’de oyuncular, Horzine Corporation’ın art niyetli unsurlarınca yaratılan Zed adı verilen korkunç katillerin işgal ettiği Avrupa kıtasına iner. 6 kişilik eşli oyun modu ve 12 kişilik vs modu ile katliamlarla dolu bir macera sizleri bekliyor.
The Escapists 2
Dünyanın en zorlu hapishanelerinden kaçmak için her şeyi riske et. Şimdiye kadarki en büyük hapishaneleri keşfet! Hapishane kurallarına uyman, yoklamaya katılman, hapishane işleri yapman, sıkı rutinleri uygulaman ve bu sırada özgürlüğe ulaşma planını geliştirmen gerekiyor!
Lifeless Planet: Premier Edition
Bir astronot uzak bir gezegende yaşam ararken terk edilmiş bir Rus kasabası keşfeder. Karşılaştığı gizemli bir genç kadın onu tuhaf, ölümcül ve doğaüstü bir hadiseden kurtarana kadar görevinin bir aldatmaca olduğundan şüphelenir ve gerçekliği sorgular.
İlginizi çekebilir: Fırsat: Watch Dogs 2, Ubisoft etkinliğinde 1 saatliğine ücretsiz dağıtılacak!
Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Killing Floor 2, buradan The Escapists 2 ve son olarak buradan Lifeless Planet: Premier Edition için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 16 Temmuz 18:00.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion AnTuTu puanı ortaya çıktı!
Lenovo firmasının oyuncu telefonu olarak ortaya çıkması beklenen Legion Phone, AnTuTu üzerinde görüntülendi. Cihaz test sonuçları da ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; EMUI 11 güncellemesi alacak olan Honor ve Huawei cihazlar belli oldu
Lenovo Legion Phone AnTuTu puanı belli oldu!
Oyuncu telefonu dünyasının önemli markaları arasında yer alan Lenovo, yeni cihazı Legion çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları konusunda adından sıkça söz ettiren cihaz AnTuTu üzerinde görüntülendi. AnTuTu puanı belli olan cihaz toplamda 648871 puan ile dikkatleri üzerine çekti. İşlemci performansında 187401 puan alan akıllı telefon, grafik performansında ise 246980 puan ile bizleri karşıladı. Ayrıca teste giren cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Amiral gemisi telefonlar gibi performansı ile adından söz ettirmek isteyen Lenovo Legion, gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden almakta. Öte yandan 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasiteleri ile bizleri karşılayan cihaz, Android 10 ile piyasaya çıkacak. Ekran kısmında Full HD+ özelliği dikkat çekerken, 144 Hz değerinde yenileme hızı da cihazın önemli kozlarından biri olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay sıra dışı tasarımı ile ilginç yorumlara neden olan oyuncu telefonunun detaylı teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Cihazın 90 W hızlı şarj desteği ile birlikte oyunculara kesintisiz performans sunması amaçlanıyor. Öte yandan dedikodulara göre cihazda iki adet USB-C girişinin yer alacağı konuşuluyor. Temmuz ayı içerisinde tanıtılması beklenen cihaz bakalım oyun dünyasına yeni neler sunacak bekleyip göreceğiz.
Oyun
Horizon Zero Dawn’ın ön sipariş fiyatına astronomik zam!
Geçtiğimiz günlerde Playstation 4‘ün çok sevilen oyunu Horizon Zero Dawn‘ın PC için çıkış tarihi ve ön sipariş fiyatı belli olmuştu. 77 lira gibi çok makul bir fiyat etiketiyle satışa sunulan oyun uygun fiyatıyla da oldukça ilgi gördü. Ancak kısa süre içinde oyunun fiyatı 275 liraya yükseltildi ve bu karar da büyük tepki topladı.
İlginizi çekebilir: Horizon Zero Dawn PC’nin muhteşem fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!
Playstation 4‘ün en çok oynanan, en çok sevilen oyunlarından Horizon Zero Dawn‘ın PC‘ye gelişi heyecanla bekleniyordu. Oyunun çıkış tarihi 7 Ağustos olarak açıklanmış ve 77 TL‘lik fiyat etiketi de oyunu çok cazip hale getirmişti. Ancak oyun çok kısa sürede %250 oranında bir zam aldı ve fiyatı 275 TL‘ye yükseldi. Oyun sadece ülkemizde zamlanmadı, oyunun İngiltere fiyatı da 32.99 pounddan, 39.99 pounda yükseltildi. Ancak oradaki zam %21 civarında oldu, bizdeyse son zamanlarda gördüğümüz en astronomik zam oranı söz konusu. Oyuncuların tepkisi sonrası oyunun fiyatında düzenlemeye gidip gidilmeyeceği ise merakla bekleniyor…