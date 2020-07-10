Samsung Galaxy Buds Live’den yeni görüntüler ortaya çıktı!

OnePlus, geçtiğimiz sene Eylül ayında piyasaya sürdüğü OnePlus 7T ve Pro modeli için yeni bir Beta güncellemesi üzerinde çalışıyor. OxygenOS Open Beta 6, her iki telefon için yeni Beta versiyonu olacak. Bu güncelleme, Temmuz ayı güvenlik yamasını da kullanıcılara sunuyor.

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OnePlus 7T ve Pro modeli için yayınlanacak güncelleme neler içeriyor?

OnePlus 7T serisi bu güncelleme ile daha optimize bir otomatik ekran parlaklığı sunacak. Ayrıca parlaklık eğrisi de daha stabil şekilde çalışacak. Saat uygulaması artık daha anlaşılır ve güzel bir arayüze sahip olacak. Uygulamanın kronometre kısmında “Tur Süresi” ve “Ara verme süresi” gibi ek sekmeler yer alacak. Oyuncular için “Game Space” kısmında yeni bir alan oluşturulacak. Burada oyunların anlık görüntülerini ve ekran kayıtlarını depolayabileceksiniz.

OnePlus 7T serisi için gelen yeni OxygenOS güncellemesi, üst tarafta bulunan anormal renkli ekran hatasını çözecek. Bununla birlikte Notes uygulamasında bulunan hatalar gibi pek çok ufak hatayı da düzeltecek. Bazen ekrana çift tıklandığında ekranın uyanmaması ve alarm bildirimleriyle ilgili kendini tekrar etmeyen hatalar da giderilmiş olacak.

Bu güncellemeyi telefonunuza kurabilmek için Açık Beta programına kayıt olmanız gerekiyor. Açık Beta‘yı kullanmak nispeten keyifli de olsa bazen verilerin silinmesi gibi sorunlar oluşabileceği için günlük kullanımda tavsiye edilmiyor.