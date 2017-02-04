Sony, PlayStation 4’e Harici Depolama Desteği Geleceğini Açıkladı

Sony bugün bir sonraki PlayStation 4 güncellemesine dair bazı detayları paylaştı ve bu güncelleme de önemli yenilikler gelecek.

Sony’nin açıkladığı özelliklerin arasında harici depolama desteği de yer alıyor. Xbox One kullanıcıları bu seçeneği uzun zamandır kullanıyordu ancak PlayStation 4 sahipleri depolama alanını genişletmek için cihazın sürücüsünü değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu işlem çok basit olsa da sürücüyü konsoldan sökmek, yazılımı yeniden yüklemek ve bütün veriyi kopyalamak gerekiyordu.

Gelecek olan 4.50 firmware güncellemesi ile beraber artık sıradan bir USB 3.0 harici depolama cihazını direkt olarak PlayStation’a bağlamak mümkün olacak. Konsol 8 TB’a kadar harici depolamayı destekleyecek. En güzel tarafı ise cihazın konsola bağlanır bağlanmaz kullanılabilir olması. Sürücüde yüklü olan yazılımlar direkt olarak PS 4 arayüzünde yer alacak.

Gelecek olan güncellemede bazı diğer yenilikler de yer alıyor. Artık kullanıcılar kendi istedikleri arka plan resmini kullanabilecek. Bildirimler çok daha basit olacak ve PlayStation VR kullanılarak 3D Blu-ray içerikler sanal gerçeklik ortamında izlenebilecek. Güncelleme bugün PS4 Beta programında olan kullanıcılara dağıtıldı ancak tam sürümün ne zaman çıkacağı belirtilmedi.