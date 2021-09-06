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Sony, Oyunlarının Yeni Nesil Güncellemelerini Bedava Vermeyecek
Sony, birinci parti oyunlarının PS4 kopyasına sahip olanlara, PS5 versiyonlarını bedava vermeyecek. Oyuncuların artık Sony’e yeni nesil güncellemesi için ekstra para ödemesi gerekecek.
Sony, son olarak Horizon Forbidden West oyununun yeni nesil güncellemesini bedava olarak verecek. Ancak bundan sonraki birinci parti oyunlarda artık PS5 güncellemesi için ek ücret talep edilecek.
Sony, hafta başında yeni duyurulan Horizon Forbidden West oyununun ön sipariş seçenekleriyle ilgili bazı kafa karıştırıcı detayları açıkladı. Oyun, 9 farklı versiyon ile ön siparişe açıldı. Bu versiyonlardan bazıları da oyunun PS4 ve PS5 sürümlerini içeriyor. Her iki sürümüne sahip olmak için de ek ücret talep ediliyor. Bu versiyonlara dikkatli bakıldığında ise hiçbirinin oyunun bedava PS5 güncellemesini içermediği görüldü. Bu durum ise Sony’nin önceki açıklamalarıyla çelişkili bir durum ortaya çıkardı. Çünkü Sony, PS5 kampanyasını geliştirmek adına buna benzer güncellemelerin bedava olarak sunulacağını söz vermişti.
Oyunculardan ve sektörden Horizon Forbidden West ile gelen yeni nesil güncelleme için ek ücret talep edilmesine büyük bir tepki ve eleştiri yağmuru geldi. Bunun üzerine Sony geri adım attı ve tüm Horizon serisinin bedava güncellemesini vereceğini duyurdu. Ancak bu durum gelecekteki oyunlar için de bir endişe yaratmışken Sony tüm bu endişeleri doğruladı. Ve birinci parti oyunlarının yeni nesil güncellemelerinin bedava olmayacağını onayladı. Onun yerine PlayStation özel içeriklerinin yeni nesil dijital kopyaları için 10 dolarlık bir ücret talep edilecek.
Resmi PlayStation Blog sayfasında yapılan açıklama ile Horizon Forbidden West’in ön siparişteki 9 versiyonuna yeni bir güncelleme yapıldı. Bu güncellemede Sony Interactive Entertainment şirket Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, oyunun ön siparişleriyle ilgili şirketin amaçlarından şaştıklarını açıkladı. Ryan ayrıca oyunun PS4 versiyonunu alanların PS5 sürümlerini de bedava olarak alacağını duyurdu.
Horizon Forbidden West’in yeni nesil güncellemesinin bedava olarak verilmesi oyuncuları sevindirdi. Ancak durum o kadar da güzel gözükmüyor. Çünkü Ryan aynı blog yazısında yeni nesil güncellemelerin bedava sunulmasının artık Sony’nin planları arasında olmadığını da açıkladı. Ancak PS5 tanıtımlarında Sony, kendi oyunları için yeni nesil güncellemelerin bedava olarak sunulacağını söylemişti.
Ryan, yeni nesil güncelleme için 10 dolarlık bir ek ücret istenmesinin çıkacak olan God of War ve Gran Turismo 7 gibi oyunlar için geçerli olacağını belirtti. Dolayısıyla Sony tarafından yapılan bu açıklama ile beklenen gerçek oldu. Sony artık kendi oyunlarında oyunların PS4 sürümü sahiplerine bedava PS5 sürümü sağlamayacak. Bu durum da Ryan’ın önceki açıklamalarıyla çelişki oluşturdu. Ryan, konu yeni bir konsol veya oyun almaya geldiğinde oyuncuların bir seçeneğe sahip olması gerektiğini söylemişti. Anlaşılan Sony bu seçeneği kaldırmıyor ancak ekstra olarak ücretlendiriyor.
Yeniden belirtelim. Bu ek ücret yalnızca Sony’nin God of War veya yeni Uncharted gibi birinci parti oyunlarında geçerli olacak. Call of Duty, Grand Theft Auto, Fall Guys gibi üçüncü nesil içerikler bu değişiklikten etkilenmeyecek. Üçüncü parti oyunların yeni nesil güncellemelerin bedava sunulup sunulmayacağının kararı dağıtıcı şirketlere bırakılmış durumda. Ancak konsol sahibi Sony’nin böyle bir adım atmasının ardından hangi üçüncü nesil oyun dağıtım şirketinin oyununun ek ücret istemeden PS5 sürümünü vereceği de merak konusu.
Microsoft, bu sırada oyuncularına oyunlarını çok farklı platformlar için ek ücret istemeden sunmaya devam ediyor. Örneğin Forza’yı Xbox One için satın alıp ardından Xbox Series X konsolunuzda da ekstra tek bir kuruş ödemeden oynayabilirsiniz. Bu güncellemelerin bedava olarak sunulması oyuncuların konsol tercihinde de önemli bir yer tutuyor.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 9 Ailesinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
Huawei‘nin yeni orta segment modellerini bünyesinde barındıracak olan Huawei Nova 9 ailesinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte Huawei Nova 9 serisinin tanıtım tarihi.
Son zamanlarda zorlu dönemlerden geçen Huawei, tüm bu şartlara rağmen hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam eden Huawei, şimdi yeni orta segment akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
2020 yılının sonunda Huawei Nova 8 modelleri ile karşımıza çıkan şirket, şimdi serinin devamı olan Nova 9 ailesini tanıtmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda TENAA‘da karşımıza çıkan Huawei Nova 9, şimdi tanıtım tarihini de ortaya serdi.
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Huawei Nova 9 ailesi geliyor!
Geçtiğimiz ay TENAA‘da görünen RTL-AL00 model numarasına sahip Huawei modeli dikkat çekmişti. TENAA‘da görünmesiyle aslında kendini belli eden RTL-AL00, Huawei tarafından da doğrulandı. Yani cihaz tahmin edildiği gibi bir Huawei Nova 9 modeli.
Huawei Nova 9 hem şirket tarafından doğrulanması hem de TENAA‘da görüntülenmesi nedeniyle artık ortaya çıkmasına çok az bir süre kaldığını düşündürüyor. Zaten gelen bilgiler de cihazın çok yakın bir tarihte tanıtılacağını işaret ediyor. Gelen bilgilere göre Huawei Nova 9 ailesi 23 Eylül‘de tanıtılacak.
Tasarım olarak P50 modellerine benzeyen Huawei Nova 9 ailesi, yaklaşık 3 hafta sonra tüm detaylarıyla karşımızda olacak. Ancak şimdiden cihazın orta segmente hitap edeceğini biliyoruz. Ayrıca ön tarafta OLED bir panel ve ekran altı parmak izi sensörü olacağı da biliniyor. Tabiki cihaz HarmonyOS işletim sistemi ile çalışıyor ve kuvvetle muhtemel 5G destekliyor.
Huawei’nin yeni orta segment modelleri olan Huawei Nova 9 ailesi hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. 23 Eylül’de tüm detayları ile karşımıza çıkacak olan Huawei Nova 9 modelleri bakalım ne gibi özelliklere sahip olacaklar. Şimdiden cihaz hakkında bilgi sahibi olmak için bir alt model olan Huawei Nova 8 Pro’ya da göz atmanızda fayda var. O cihazın özelliklerine de hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Huawei Nova 8 Pro teknik özellikleri!
Ekran: 6.72 inç, OLED, FHD+
İşlemci: Kirin 985
RAM: 8GB
Depolama: 128GB / 256GB
Batarya: 4000mAh, 66W hızlı şarj destekli
Ön Kamera: 32MP + 16MP
Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP
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Akıllı Telefonlar
GrapheneOS ile Birlikte Piksel 4a En Güvenli Akıllı Telefonlardan Biri Oluyor
Açık kaynaklı ve güvenlik donanımıyla tanınan Alman şirketi olan Nitrokey, NitroPhone 1 adlı bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Aslına bakıldığında ilginç yönü ise bu telefonun Google’sız bir Pixel 4a olması.
Telefon, Android tabanlı gizlilik ve güvenlik odaklı bir platform olan GrapheneOS’u çalıştırıyor. Şirket, LineageOS ve CalyxOS gibi Android dağıtımlarına kendi uygulamalarını ekleyerek standart Android işletim sisteminden daha güvenli olduğunu iddia ediyor. Buna karşılık olarak GrapheneOS, güçlendirilmiş bir Android’dir ve şirket bu yazılımını “kendi işletim sistemi” olarak görülmesini istemekte.
NitroPhone 1, tam güvenlikli sistem uygulamaları, tarayıcı, WebView ve PDF görüntüleyici ile birlikte geliyor. Halk dilinden tabir etmek gerekirse, bilgisayar korsanlarının telefonunuza erişmek için kullanabileceği olası yolları tamamen ortadan kaldırıyor.
NitroPhone 1’in GrapheneOS Sayesinde İçerisinde Google Uygulamaları Yok
Telefon Google Play Hizmetleri ile gelmiyor ve gerekirse özel ayrıcalıklar olmadan korumalı olarak uygulamaları yükleyebilirsiniz. Bu, uygulamaları kritik kaynaklardan ve diğer programlardan tamamen izole edecektir. Uygulamalar, telefon IMEI ve seri numaraları, SIM kart seri numaraları ve MAC adresi gibi tanımlayıcılara hiçbir şekilde erişim sağlayamayacaktır.
WiFi tarayıcıları tarafından takip edilmesini önlemek için MAC adresi rastgeleleştirme sürecini kullanıyor. NitroPhone 1, kablosuz saldırılara karşı koruma sağlamak için temel bant radyo işlemcisini izole edebilir ve ayrıca isteğe bağlı yalnızca LTE kullanımını sağlamakta.
Ayrıca, önceden belirlenmiş bir hareketsizlik süresinden sonra telefonu kapatacak otomatik bir kapatma anahtarı da vardır. PIN düzeni karıştırma ve isteğe bağlı gizlilik ekranı, gözetlenme korkusu olmadan PIN’inizi herkese açık olarak girmenize olanak tanır.
Telefonda yapmış olduğunuz yedeklemeleri otomatik olarak yapar ve uçtan uca şifrelenir ve bir USB sürücü veya istediğiniz herhangi bir bulut depolama alanına yedeklerinizi aktarabilirsiniz.
Nitrokey telefon seçim bakımından Pixel 4a’yı seçti çünkü Pixel telefonlar, önyükleyicide güvenlik sağlayan ve yürütülen tüm kodların güvenilir bir kaynaktan gelmesini sağlayan Titan M çipine sahip. Ek olarak, Pixel cihazları GrapheneOS gibi özel platformların kurulumuna da izin verir.
Bunların dışında cihaz 5.81 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 730G işlemci ve 12.2 MP arka kamera ile zaten bildiğimiz Pixel 4a donanımına sahip ama daha çok fazlası ile geliyor. Şirketten sipariş verirken isterseniz tüm mikrofonları çıkarmasını isteyebilir ve bunun yerine bir kulaklık bağlantısı kullanmasını bile isteyebilirsiniz.
İşin en heyecanlı yerine geldik. Cihaz şu anda güncel fiyatı 630€, güncel kur ile hesaplarsak 6.206 Türk Lirası yapmakta. Bu fiyat fazla gelebilir veya Türkiye’ye getirmeniz zor olabilir. Bunun yerine eğer bir Pixel cihazınız varsa bazı modellerle uyumlu GrapheneOS yazılımı mevcut. Aşağıdaki listede kullandığınız Pixel cihazına sahipseniz listenin sonunda bulunan indirme bağlantısına giderek kurulum yapabilirsiniz.
- Pixel 5 (redfin)
- Pixel 4a (5G) (bramble)
- Pixel 4a (sunfish)
- Pixel 4 XL (coral)
- Pixel 4 (flame)
- Pixel 3a XL (bonito)
- Pixel 3a (sargo)
- Pixel 3 XL (crosshatch)
- Pixel 3 (blueline)
- Buradan indirme sayfasına ulaşabilirsiniz.
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