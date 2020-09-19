Oyun
Sony, ön siparişte tükenen PlayStation 5 stokları için özür diledi!
Sony, ön siparişte bulunan PlayStation 5 oyun konsolunun tükenen stokları için özür mesajı yayınladı. Firma kısa sürede stokların yeniden artacağını bildirdi.
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Kısa sürede PlayStation 5 stokları artacak!
PlayStation 5 bir müddet daha gündemi meşgul edecekmiş gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan, fiyatı ve çıkış tarihi belli olan oyun konsolu, hayranların büyük ilgisi ile karşılaştı. Duyurudan birkaç gün sonra dünya genelinde stok sorunu yaşanırken, Sony de bu durum karşısında Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile özür diledi. Ön sipariş için ayrılan stokların bu kadar hızlı biteceğini düşünemediklerini belirten firma, ilerleyen günlerde daha fazla oyun konsolunu ön siparişe hazırlayacakları müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.
Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.
Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.
And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun
— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020
Yaşanan bu gelişmenin ardından hayranlar rahatlar iken, söz konusu stok artışının tam olarak ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Dünya genelinde hızlıca stokları tükenen PlayStation 5, 12 Kasım tarihinde belirli ülkeler için satışa çıkacak iken, bundan tam bir hafta sonra yani 19 Kasım tarihinde tüm dünya genelinde piyasaya çıkacak. İki farklı sürüme sahip oyun konsolunun, dijital versiyonu 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Normal sürüm de 499 dolarlık fiyat etiketi ile kullanıcılarını karşılayacak. Türkiye fiyatı belli olmayan oyun konsolu ülkemize tüm dünya ile aynı anda gelecek. Bakalım Sony, yeni nesil oyun dünyasının en önemli oyuncularından biri olan PlayStation 5 ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Cyberpunk 2077 ana hikayesi, The Witcher 3’ten kısa olacak
Polonyalı şirket CD Projekt RED’in yeni oyunu Cyberpunk 2077’nin ana hikayesi Witcher 3’e kıyasla daha kısa olacak. Bu kararın alınmasındaki gerekçe ise oldukça fazla oyuncunun Witcher 3’ün ana hikayesini bitirmemiş olması.
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Cyberpunk 2077 ana hikayesi daha kısa ancak daha derinlikli olacak
Cyberpunk 2077, CD Projekt Red’in son oyunu The Witcher 3’e göre daha kısa bir ana hikayeye sahip olacak. Cyperpunk 2077’nin bölüm tasarımcıları bu kararın, The Witcher 3 ana hikaye uzunluğu hakkında yapılan geri dönüşlerden kaynaklı olduğunu söylediler. Ayrıca oldukça fazla sayıda oyuncunun The Witcher 3 ana hikayesini bitirmediğini belirttiler. Ancak şimdiye kadar gösterilenlere göre Cyberpunk 2077 çok daha derin bir rol yapma sistemine sahip olacak. Ayrıca alınan kararlar oyunu çok daha büyük ölçüde etkileyecek ve oyun çok farklı yollarla oynanabilecek. Aynı zamanda oyunun daha fazla hem ücretsiz hem ücretli DLC ile destekleneceği de belirtildi.
Oyunun kıdemli bölüm tasarımcısı Patrick Mills yaptığı açıklamada: ‘‘Cyberpunk 2077 ana hikayesi, The Witcher 3’ün ana hikayesinden bir miktar daha kısa olacak. Çünkü The Witcher 3’ün ana hikayesinin çok uzun olduğu hakkında birçok şikayet aldık. İstatistiklere baktığımızda çok fazla oyuncu uzun süreler oyunu oynadığını, ama oyunun sonunu görmediğini görüyoruz. Oyuncuların bütün hikayeyi görmesini istiyoruz bu yüzden ana hikayeyi kısalttık.” dedi. Oyunların ne kadar sürede bittiği hakkında istatistikler sunan site, How Long to Beat’e göre The Witcher 3 ana hikayesi, geri kalan her şey es geçildiğinde 32 saat civarı sürüyor. Ortalama ana hikaye süresi ise 52 saat civarında. Oyunun tam anlamıyla bitirilmesi de ortalama 172 saat sürüyor. Cyberpunk 2077 19 Kasım’da PC, Playstation ve Xbox’a çıkışını gerçekleştirecek.
Oyun
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri açıklandı
Polonyalı oyun şirketi CD Projekt RED’in merakla beklenen oyunu, Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri açıklandı. 19 Kasım’da çıkacak olan oyunun gereksinimleri, bugün yani 18 Eylül’de yapılan Night City Wire isimli canlı yayın etkinliğinde açıklandı. Açıklanan gereksinimler oyuncuları bir hayli sevindirecek cinsten.
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Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri
Cyberpunk 2077, 19 Kasım’da başta PC, PS4 ve Xbox One nesline olmak üzere çıkışını gerçekleştirecek. Daha sonra yeni nesle de gelişmiş grafikler ve ray tracing (ışın izleme) gibi teknolojilerle birlikte gelecek. PC tarafında 19 Kasım’da doğrudan Ray Tracing ve DLSS 2.0 teknolojisi desteğiyle gelecek. Çıkan videoları oldukça güzel görünen, yansıma efektleriyle etkileyen oyun, sistem gereksinimleriyle şaşırttı. Cyberpunk 2077, işlemci tarafında minimum i5-3570k veya AMD-FX8310’a ihtiyaç duyuyor. Önerilen ise, i7-4790 veya Ryzen 3 3200G. Ekran kartında ise minimum GTX 780 veya RX 470 olarak listelenmiş. Önerilen ise GTX 1060 veya Radeon R9 Fury. Haberin devamında bütün sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10
- DirectX Versiyonu: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i5-3570k or AMD FX-8310
- Bellek: 8GB
- Ekran kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD Radeon RX 470
- Depolama: 70 GB HDD (SSD tavsiye edilen)
Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
- DirectX Versiyonu: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek: 12GB
- Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon R9 Fury
- Depolama: 70 GB SSD
Donanım
Hangisini almalı: PlayStation 5 ve Xbox Series S karşılaştırması!
Geçtiğimiz günlerde Sony ve Microsoft yeni nesil oyun konsollarını tanıttı. Modellerle ilgili tüm teknik detaylar ve fiyatlar ortaya çıkınca iki marka arasındaki kıyaslamalar da gündem oldu. Özellikle Microsoft’un 299 dolarlık fiyat etiketi ile duyurduğu Xbox Series S modelinin 399 dolarlık PlayStation 5 Digital Edition karşısında neler yapabileceği merak konusu oldu. Bu yazımızda PlayStation 5 ve Xbox Series S modellerini karşılaştırdık.
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PlayStation 5 ve Xbox Series S arasındaki farklar
|Xbox Series S
|PlayStation 5 Digital Edition
|Fiyat
|$299
|$399
|GPU
|4 TFLOPS, 20 CUs @ 1.55 GHz Custom RDNA 2 GPU
|10.28 TFLOPS, 36 CUs @ 2.23 GHz Custom RDNA 2
|CPU(İşlemci)
|8 çekirdekli 3.6 GHz Custom Zen 2 CPU
|8 çekirdekli 3.5 Ghz Custom Zen 2 Cpu
|RAM
|10GB GDDR6
|16GB GDDR6
|Çözünürlük
|1440p, 4K’ya yükseltilmiş(upscaled)
|4K, 8K’ya kadar çıkabilir
|Kare hızı (FPS)
|60FPS, 120 FPS’e kadar
|60FPS, 120 FPS’e kadar
|Ray-tracing
|Evet
|Evet
|Depolama Alanı
|512GB SSD
|825GB SSD
|Kontrolcüler
|Xbox Series S kontrolcü
|DualSense
|Geriye dönük uyumluluk
|Evet
|Evet
|Optik sürücü
|Yok
|Yok
Bu farklar ne anlam ifade ediyor?
-CPU ve GPU neye güç verir?
Mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak için birlikte çalışan CPU (merkezi işlem birimi) ve GPU‘yu (grafik işleme birimi) bir konsolun beyinleri olarak düşünebilirsiniz.
Ekranda gördüğünüz her görüntü, bir görüntünün ne kadar güzel göründüğünü belirleyen GPU tarafından oluşturulur ve işlenir. PS5 Digital Edition daha güçlü bir GPU’ya sahip olduğu için, görüntüleri 4K (Ultra HD)‘da rahatça oynatabilecek gibi duruyor. Hatta Sony 8K (Full Ultra HD) çözünürlüüğü bile hedefliyor. Xbox Series S ise 1440p (Quad HD) çözünürlüğü hedefliyor. Bunu perspektife koymak için 4K, 1080p (Full HD) görüntünün dört katı piksel miktarına sahiptir. Her iki durumda da çarpıcı görüntüler elde edersiniz, ancak 4K teknik olarak 1440p’den daha keskin ve daha nettir. Bu fark çok bariz bir şekilde fark edilmiyor. Ancak konsolunuzu bağladığınız televizyona ve ya monitöre göre farkı hissetmeniz de mümkün.
CPU ise her şeyin çalışmasından sorumlu birimdir. Tüm bilgileri işler ve dakika başına sayısız hesaplama yapar. Konsolunuz yavaş çalışıyorsa bu güzel görüntüler pek bir şey ifade etmeyecektir. Microsoft bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor ve Xbox Series S’yi PS5’lerle aynı CPU ile donattı. Bu işlemci Xbox Series X’te kullanılan işlemci ile de aynı.
-Depolama alanından ne beklemeliyiz?
Hem PS5 Digital Edition hem de Xbox Series S, depolama için SSD teknolojisini kullanıyor. Önceki konsollarda kullanılan HDD‘lerle karşılaştırıldığında, SSD‘ler daha fazla verinin daha yüksek hızlarda okunmasına izin veriyor. Bir SSD, herhangi bir hareketli parçası olmadığı ve veriler flash bellek yongalarında saklandığı için bir HDD’den farklıdır. HDD’ler bilgileri okumak / yazmak için hareketli mekanik parçalar kullanır ve tüm süreci yavaşlatır.
Depolama alanlarına bakacak olursak Xbox Series S 512GB‘lık SSD ile gelirken PlayStation 5 Digital Edition ise 825GB’lık bir SSD ile karşımıza çıkıyor. Neyse ki, her iki konsol içi de ekstra depolama alanı satın alabileceksiniz. Xbox Series S, 1 TB hafızaya kadar yükseltebileceğiniz ekstra bir yuvaya sahip.
Sonuç: PlayStation 5 ve Xbox Series S
Çoğu insan için Xbox Series S‘i almak daha akıllıca bir seçenek olacaktır. PS5 Digital Edition‘ın kendi tarafında özellikleri varken, Xbox Series S hala uygun bir fiyata yeni nesil performans sunabilir. Özellikle doviz kurunun fazla olduğu ülkelerde 100 dolarlık fiyat farkı ciddi bir önem taşıyor.
Ancak Horizon Forbidden West ve Spider-Man: Miles Morales gibi PS5′e özel oyunlar istiyorsanız ve ya kesinlikle birinci sınıf ürüne ihtiyacınız varsa, PS5‘i tercih etmeniz kaçınılmaz.