Sony artan kamera sensörü taleplerine yetişemiyor

Akıllı telefon satışları pek parlak olmayan Sony, kamera sensörü alanında ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Bu alanda pazar lideri olan Japon devi, endüstrinin gelişmesi ile beraber artan taleplere yetişemediklerini itiraf etti.

Sony: “Artan kamera sayıları yüzünden sensör siparişlerine yetişemiyoruz!”

Sony’nin geliştirmiş olduğu IMX mobil kamera sensörleri, başta Apple olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılıyor. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu bu alandan kazanan marka, üretim kapasitesinin sınırlarına ulaştıklarını ve artık talep karşılayamaz hale gelindiğini belirtiyor. Sony yarı iletkenler bölümü yöneticisi Terushi Shimizu, taleplere yetişememe sebeplerini ise akıllı telefonların artan kamera sayısına bağlıyor. 2019’da piyasaya çıkan pek çok akıllı telefon modelinde en az 2 arka kamera kullanılıyor ve bu durum şirketi zora sokmuş gibi görünüyor.

Şirketin halihazırda tam kapasite çalışan bir kamera sensörü fabrikası bulunuyor. Artan talepleri karşılayabilmek adına yeni tesis planlaması gerçekleştiren Sony’nin bu fabrikayı en erken 2021 yılına yetiştirebileceği belirtiliyor. Diğer bir sensör üreticisi olan Samsung’un ise üretim kapasitesini doldurmak üzere olduğu biliniyor. Dolayısıyla 2020’de çoklu arka kamera kullanan akıllı telefon üreticilerinin bu iki firma haricinde alternatif bir tedarikçi bulması gerekiyor.

Shimuzu’ya göre Sony, lideri olduğu kamera sensörü pazarına yeterli miktarda yatırım yapmayı sürdürüyor. Ancak firmaların talep patlaması bu hızda devam ederse yapılan yatırımların da işe yaramayacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonların kamera tarafında bir tedarik sorunu yaşanıp yaşanmayacağını ise zaman gösterecek.