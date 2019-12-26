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EN SERİN KART! | Z390 AORUS MASTER incelemesi
Z390 Aorus Master incelemesi ile karşınızdayız. Z390 anakart ailelerinin en serini olan kartın detayları videomuzda
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Intel’in Z390 çipsetini barındıran üst seviye anakartlardan biri olan Z390 AORUS MASTER, Intel’in LGA 1151 yapısındaki 8. ve 9. nesil işlemcilerini destekliyor. Ayrıca sizlere daha önce tanıttığımız Intel Optane teknolojisine de tam destek veren anakart, tam bir performans canavarı sistemler için dizayn edilmiş.
Tam bir kalkan gibi görünüyor. Anakartın ön yüzünde ve arka yüzünde hem koruma hem de ısı kontrolünü doğru sağlamak ve kartı serin tutmak adına plakalar ve bloklar mevcut.
Z390 AORUS MASTER
Sadece bu soğutma blokları, yaprakları ve plakaları değil, aynı zamanda bu parçaların artında yer alan termal pedler de ısı dağılımı konusunda önemli oranda yardımcı oluyor. MOSFED’lerin bulunduğu alanda görülüyor. 12+2 fazlı bir MOSFED sistemi yer alan kartta 12 adedi işlemci +2 fazı ise işlemcinin grafik yongasını beslemek için konumlandırılmış. Bu mosfedler sayesinde her çekirdeği 5 GHz’in üzerine çıkabilecek performansta kullanmak mümkün kılınıyor.
Bu anakartın yüksek performans ve hız aşırtma işlemlerinde stabil performans için ise 8+8 yapıda CPU güç bağlantısı yer alıyor. Ancak normal kullanımlarda sadece soldaki 8 pinli bağlantıyı kullanabilirsiniz. İki bağlantıyı da sağlamanıza gerek yok.
Bu soğutma işinde gerçekten iddialı olan Gigabyte mühendisleri, bu kadar sağlam soğutma bileşenleri sayesinde Z390 çipsetini destekleyen tüm anakartlar arasında en serin çalışabilen anakartı üretmeyi başarmışlar. Evet, hız aşırtma ya da yüksek performans kullanımlarında en önemli detaylardan olan ısı noktasında dünyanın en serin çalışabilen z390 anakartı bu arkadaşlar.
Soğutmadan bahsetmişken PWM girişlerinden de bahsetmeliyiz. 8 adet PWM fan girişi yer alan bu bağlantılar hibrit bağlantı ile rahat kullanım imkanı sunuyor.
Bol bol yuva yer alıyor
Bellek slotlarına baktığımızda 4 adet ayrılmış bölüm yer aldığını görüyoruz. Ancak bu bölümler Dual Armor olarak adlandırılan metal kaplama ile korunuyor. XMP profilleri ile 4.400 MHz ve sonrasında çıkacak hızlara çıkabilen bellekleri de destekleyen Z390 AORUS MASTER, bu koruma kalkanları ile belleklerinizin daima sağlam kalmasını sağlıyor.
PCI-e bölümlerine baktığımızda 3 adet PCI-e 3.0 x16, 3 adet de PCI-e 3.0 x1 yuvalarını görmekteyiz. x16 arabirimini destekleyen slotlarda yine dual armor teknolojisiyle sağlamlık ön plana çıkarken, çoklu kullanımlarda x16, x8 ve x4 olarak kullanım sağlıyor.
Yine bir diğer dikkat çeken elementler ise özel termal pedler ve koruma kalkanı ile gelen M.2 SSD yuvaları oluyor. Bu yuvalardan ikisi 22110 tipinde iken üçüncü ve en alttaki bölüm ise 2280 tipinde. Bunun yanı sıra 6 adet sata 6 GB/sn destekli yuvalar da göze çarpıyor.
Bağlantı tarafında üzerinde 4 adet USB 2.0, iki adet USB 3.1 Gen1, 4 adet de 1i Tip-C olmak üzere 3.1 Gen2 bağlantıları yer alıyor. Ayrıca Gigabit anten bağlantısı, altın kaplamalı ses çıkışları ve dijital ses çıkışı, HDMI çıkışı ve RJ45 bağlantılarını gösteriyor. Ayrıca güç ve Clear CMOS tuşları da yer alıyor. Bu arada bu anten bağlantısında yer alan Intel’in 9560NGW modemi hali hazırlda her iki bandda da çift band desteği sunarken, ilerleyen dönemlerde örneğin Wi-Fi 6 modem ile değiştirme imkanı da sunuyor.
Ön panel bağlantıları için ise 2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.1 Gen1 ve bir adet de USB 3.1 Gen 2 Tip-C bağlantılarını görmekteyiz.
Ayrıca bu kadar üst düzey bir anakartta ses konusunda da Hi-Fi desteği sağlanıyor. Bunu ESS ES9118 DAC’ı ile ve WIMA ve Nichicon konvensatörler sağlıyor. Realtek’in en son ALC1220 Codec’i ile de yüksek ve çevresel ses alabilmek mümkün oluyor.
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TRX40 AORUS Xtreme | Sanat eseri gibi anakart!
TRX40 AORUS Xtreme AMD’nin yeni nesil Threadripper işlemcileri için geliştirilen özel bir kart olarak ofisimize geldi.
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AMD TRX40 yonga setini kullanan ve 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileri için özel olarak geliştirilen TRX40 AORUS XTREME, piyasada bulabileceğiniz en donanımlı TRX40 anakartlardan biri konumunda. Kurulabilecek en güçlü masaüstü sistemleri için geliştirilen 3. Nesil Threadripper işlemciler, 24 çekirdek 48 izlekli Threadripper 3960X ve 32 çekirdek 64 izlek sunan Threadripper 3970X modelleri ile geliyor. Bu en güçlü masaüstü sistemi için ise en donanımlı Aorus anakartını görmekteyiz.
Soğuk mu soğuk anakart
TRX40 AORUS XTREME, 16 + 3 yapıdaki dijital VRM güç beslemesi ile yeni Threadripper işlemcileri tam performansta çalıştırabiliyor. Aynı zamanda bu güçlü sistemin soğuması için özellikle çalışmalar yürüten Gigabyte mühendisleri, termal dizayn noktasında ders niteliğinde bir anakart üretmeyi başarmış.
Arka tarafında nanı karbon bir plaka kullanılan TRX40 AORUS XTREME modelinin ön yüzünün tamamında ise alüminyum bloklar dikkat çekiyor. 8 mm kalınlığında ısı boruları ve havalandırma yapraklarıyla etkili bir soğutma sağlayan üründe 3 kat genişletilmiş PCIe 4.0 destekli M.2 yuvaları da özel bir koruma ile serin kalması sağlanıyor. TRX40 yonga setini özel bir fan ve bloklar ile korunduğunu da görmekteyiz. Aynı zamanda bu blokların altında bulunan termal pedler de ısı geçişlerini kolaylaştırarak ısıdan kaynaklı sorunların hiç yaşanmamasını sağlayabiliyor.
Bol bol bağlantı sunan TRX40 AORUS Xtreme
Bu sayede 32 dereceye varan bir daha soğuk çalışma imkanı sunan Gigabyte, en büyük kozu olan serin çalışabilme konusunda TRX40 Aorus Extreme ile deyim yerinde ise bir başyapıt ortaya koymuş.
Bağlantı tarafına gelecek olursak üzerinde tamamı USB 3.2 arayüzüne sahip 7 Tip A, 1 adet de Tip C portu sunan kartta aynı zamanda 2 adet 10 Gbit hız destekleyen RJ45 lan girişleri bulunuyor. Sunucu sınıfı Intel X550-AT2 modemini kullanan anakartta 2.4 Gbit hızına çıkabilen yeni nesil Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı ve Bluetooth 5.0 arayüzü destekleniyor.
Bu kadar üst seviye ve profesyonel bir anakartta sese de önem veren Gigabyte tarafı, Realtek ALC1220-VB kodeği, ESS SABRE 9218 dijitalden analoğa dönüştürücü ve odyofili sınıfı kapasitörler kullanıyor. Ses jak bağlantılarını da altın kaplama olarak hazırlanan bu modelde ses konusunda da en iddialı sonuçları sunabiliyor. TRX40 AORUS XTREME aynı zamanda DTS:X Ultra desteğiyle 3 boyutlu çevresel ses desteği de sağlıyor.
Güçlü ve dayanıklı
Bu kadar özelliğin yanı sıra güçlü bir kart da ortaya koyan Gigabyte, ultra dayanıklı PCIe korumaları, daha dayanıklı ve esnemeyen bir PCB tasarımı, ATX pinlerinin ise çok daha sağlam olması şeklinde ayarlanmış.
Anakart üzerindeki bağlantı tarafında da oldukça dolu dolu hazırlanan TRX40 AORUS XTREME modeli 24 pinlik ana ATX güç bağlantısının yanı sıra 2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ile geliyor. 4 adet RGB LED bağlantısı, 10 x SATA 6Gb/s bağlantı ve 4 adet M.2 ssd bağlantısı gibi detaylar ile gelen kartta 1 adet USB 3.2 Tip C, 2 adet USB 3.2 ve 1 adet de USB 2.0 bağlantı girişleri yer alıyor.
Üzerinde yer alan 4 adet M.2 bağlantısının yetmemesi durumunda özel soğutma sistemine sahip AORUS Gen4 Adaptor’ünü kullanabileceğiniz kartta böylece toplamda 8 adet PCIe 4.0 arayüzünü kullanabilen M.2 SSD bağlantısına çıkabilirsiniz.
Sonuç olarak TRX40 AORUS XTREME, AMD’nin 3. nesil ve dünyanın en güçlü Threadripper işlemcilerine yakışacak PCIe 4.0 başta olmak üzere tüm yeni nesil teknolojilerin ve geliştirmelerin derlendiği tam manasıyla kusursuz bir anakart modeli olarak hazırlanmış. Hız aşırtma işlemlerini gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz model olarak karşımıza çıkıyor.
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Televizyon gibi monitör! | ROG Strix XG438Q (43 inç, 4K, HDR, 120 Hz)
ROG Strix XG438Q monitör incelemesiyle karşınzıdayız. 43 inç boyutundaki 4K HDR destekli devasa monitör olan XG438Q, 120 Hz 4 ms panelle tam bir televizyon olarak karşımıza çıkıyor.
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ROG Strix XG438Q özellikleri
Büyük, çok büyük bir oyuncu monitörü olan XG438Q, akıcı oyun görüntüleri için 120Hz yenileme hızına sahip 43 inç yansımasız 4K çözünürlüğüyle geliyor. Ayrıca HDR desteğine sahip olan Strix XG438Q, DisplayHDR 600 ve Radeon FreeSync 2 HDR ile HDR teknolojisi ve %90 DCI-P3 profesyonel renk gamı ile yüksek kontrast ve renk performansı sağlıyor.
Kumandalı monitör
Kutudan çıkan kumandası ile rahat bil kullanım vadeden Strix XG438Q bu kumanda üzerinden kaynaklar arasında geçiş ve GameVisual ile GamePlus özelliklerini kullanmamızı sağlıyor. ROG Strix XG438Q’da bulunan iki adet dahili 10 W stereo hoparlör ve özel ASUS SonicMaster teknolojisi zengin ve tatmin edici ölçüde gerçekçi sesler oluşturuyor ancak sesin çoğunluğunun arkaya gidiyor olması biraz sorun yarattığı da açık.
ROG Strix XG438Q, Aura Sync ekosistemindeki bileşenler ve çevre birimleriyle senkronize bir ortam aydınlatması oluşturabiliyor. Böylece diğer Asus birimleriyle ortak bir aydınlatma sağlayabilirsiniz.
Ekranı dörde kadar bölün!
Strix XG438Q resim içinde resim ve yan yana resim desteği bulunan cihazda 43 inç gibi deniş bir alanı dikey ve yatay ikiye bölme, dört farklı kaynaktan dört farklı görüntüyü aktarma sağlayabiliyor.
ROG Strix XG438Q teknik özellikleri
- 43″(109.22cm) 16:9 3840×2160 120Hz 4 ms %90 DCI-P3 HDR-10 ekran
- FreeSync 2 HDR
- 10W x 2 Stereo RMS hoparlör
- 974.58 x 631.31 x 242.19 mm boyut
- 15.3 kg ağırlık
- GamePlus
- GameVisual
- Düşük Mavi Işık
- Adaptive-Sync
- Aura Sync projektör
- 3x HDMI(v2.0)
- 1x DisplayPort 1.4
- 3.5mm PC ses girişi
- 3.5mm kulaklık çıkışı
- 2x USB 3.0 portu
Ürünün tüm detaylarını videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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En süper ekran kartı! | ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition
ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition incelemesi ile karşınızdayız. ROG ailesinin en güçlü ekran kartı olarak kabul edebileceğimiz RTX 2080 Super’in detayları ve oyun testleri bu videomuzda!
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ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition özellikle 4K kalitesinde oyunculuk için tam aranan kart kıvamında yer alıyor. Full HD için fazla diyebileceğimiz ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition’ın tüm detaylarına göz atıyoruz.
Klasik ROG tasarımı, üstün performans
29.97 x 13.04 x5.41 cm boyutlarında ve 2,7 slot büyüklüğünde olan RTX 2080 Super, özel üretim teknolojileri ile üretiliyor. Auto Extreme adındaki teknoloji ile sadece robotik bir üretim bandından geçen ROG Strix ekran kartları, Max Contact teknolojisiyle beraber soğutma bloğunun ekran kartı işlemcisine direkt olarak temas etmesini sağlıyor. Bu sayede soğutma çözümünde ön plana çıkmayı başarıyor.
Soğutmada sorunsuz
Yukarıda bahsettiğimiz Max Contact teknolojisinin yanı sıra eksen teknolojili özel fanlar kullanan bu kartta, hava dağılmadan direkt olarak karta düzgün bir şekilde giderek 3 fanlı tasarımıyla kartın serin ve aşırı yüksek sıcaklık değerlerine çıkmadan rahat çalışması sağlanıyor. Özel rulmanı ile sessiz ve toza karşı da dayanıklı olan bu fanlar uzun yıllar boyunca işlevini tam performans olarak yerine getirebilir. 0 dB teknolojisi ile 50 derece ısı altında çalışırken hiçbir şekilde çalışmayan fanlar, normal günlük bilgisayar kullanımlarında bilgisayarın ultra sessiz çalışmasına olanak tanıyor.
Ayrıca kartın üzerindeki Fan Connect II fan bağlantıları ile dilerseniz kasa içerisinde dilediğiniz fanı direkt olarak ekran kartına bağlayarak karta göre çalışmasını sağlıyor ve kasa içerisinde karta göre de bir soğutma sistemi yer almış oluyor.
RTX Super nedir?
Nvidia’nın RTX ailesi ile ışın izleme teknolojisine geçiş yaptığı RTX 20 modelleri, Super serisi ile beraber 2060, 2070 ve 2080 kartlarındaki ışın izleme teknolojisini geliştirerek RTX ailesini daha güçlü hale getiriyor. RTX 20 ailesindeki kartları RTX 20 Super ile güçlendiren ve üretim bandını bu modeller ile devam ettiren Nvidia, fiyat olarak da normal modeller ile benzer fiyatlara Super serisini çıkardı. Bu sayede benzer fiyatlara daha güçlü kartlar almak mümkün.
RTX 2080 Super neler sunuyor?
ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition modeli normal RTX 2080’e göre daha fazla cuda çekirdeği, daha fazla RT çekirdeği ve daha yüksek hızda çalışma imkanı sunuyor. 2944 adet olan çekirdek sayısını 3072’e, 46 RT çekirdeğini de 48’e yükselten RTX 2080 Super, 15,5 GBps bellek hızı ve 496 GB/s bant genişliği sunuyor. Aynı zamanda OC modu ile beraber 1860 MHz hızına kadar da çıkarmak mümkün.
ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition özellikleri
- 3072 cuda çekirdeği
- 48 RT çekirdeği
- 192 tensor ünitesi
- 8GB bellek
- 15,5 GBps bellek hızı
- 496 GB/s bant genişliği
- 250 watt güç tüketimi
Sonuç olarak ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition, daha güçlü ve 4K’da birçok oyunda 60 fps değerini aşan, 1440p’de ise üstün bir performans sağlayabilen bir kart olarak karşımızda. Her ne kadar RTX 2080’i erkenden alanları kızdırmış olsa da yeni ve üstün performanslı bir sistem kullanmak isteyenlerin direkt tercih edebileceği kart olacağı aşikar.