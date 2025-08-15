Türkiye’nin önde gelen kurumsal yazılım çözümleri sağlayıcısı ve SAP’ın Gold Partneri Solvia Digital Solutions, Türkiye bilişim sektörünün nabzının tutulduğu ‘Bilişim 500 – İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması’nda kendi kategorisinde ilk 100 şirket arasında yer aldı.

Müşterilerinin dijitalleşme süreçlerinde uçtan uca çözümleriyle onların yanında olan Solvia, kendi kategorisinin en iyi şirketlerinin belirlendiği ve Türkiye bilgi teknolojileri alanında bir klasik haline gelen Bilişim 500’de önemli başarılar elde etti. Solvia Digital Solutions, Bilişim 500 – İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırmasında “Hizmet – Danışmanlık” kategorisinde 3’üncü sırada yer aldı. Solvia, “Yazılım – Veri Ambarı ve İş Zekası” kategorisinde de 3’üncü sırada yer alırken, “Yazılım – CRM” kategorisinde de yine 3’üncü sıra Solvia Digital Solutions’un oldu.

Daha üst sıraları hedefliyoruz

Türkiye’de müşterilerinin ihtiyaçları için büyük bir özveri ile çalıştıklarını kaydeden Solvia Digital Solutions CEO’su Ali Tamer Keskin, “Bilişim 500 Araştırması’nın 3 ayrı kategorisinde elde ettiğimiz başarı bizi oldukça gururlandırdı. Bu başarı tüm Solvia ailesine aittir” dedi. İşletmelerin iş süreçlerini gelişmiş yazılım teknolojileriyle desteklediklerinin altını çizen Keskin, “Hem Türkiye hem de yurt dışı planlarımız çerçevesine yapacağımız yatırımlarla birlikte önümüzdeki yıllarda Bilişim 500 listesinde hem daha fazla kategoride hem de daha üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz” diye konuştu.