Sniper Elite 4’ün sezonluk giriş paketi detaylandırıldı.

3. Şahıs keskin nişancı oyunlarının önemli isimlerinden olan Sniper Elite, son oyunu olan Sniper Elite 4 ile 14 Şubat gününde bizlerle olacak. Sevgili ile bir akşam yemeği sonrasında; görevlerden görevlere koşacağımız oyunun season pass (sezonluk bilet) paketi, yapımcı Rebellion Developments tarafından detaylandırıldı. 35 Dolar (129 Lira) fiyat etiketi ile alabileceğiniz bu paketi, gelin beraber inceleyelim.

Alacağınız season pass ile birlikte pre-order (önceden alım) görevlerinin hepsine sahip olabileceksiniz. Pre-order günlerini kaçıranlar için güzel bir fırsat olan bu durum; size, Akdeniz’de gizli bir U-Botuna sızarak Führer’e suikast düzenleme fırsatı sunacak. Neredeyse serinin her oyununda düzenlenen Führer suikastleri, anlaşılan bir süre daha bizlerle olacak.

Bunun yanında, oyunun çıkış tarihinden sonra gelecek olan üç adet ek pakete de ücretsiz bir şekilde sahip olabileceksiniz. Tüm ek paketler içerisinde üç yeni silah, sekiz adet silah rengi (skin) ve co-op, aynı zamanda multiplayer’da kullanabileceğiniz iki adet karakterleri bulabileceksiniz. Oyunu bitirdikten sonra, oyunun tadı damaklarında kalanlar için gelecek üç yeni bölümü de bu paket içinde elde edebileceksiniz. Bu görevler, birbirleri ile bağımsız olacaklar ve oynadığımız Karl Fairburne karakterinin nasıl İtalya’dan kaçtığını konu alacaklar.

Son olarak, yapımcı firma Rebellion Developments, oyunu free bir şekilde, hiçbir paket almadan bitirmek isteyen oyuncuları da düşünecek olacak ki ücretsiz bazı paketleri oyuna sunacaklarını dile getirdiler. Buna göre, oyunun multiplayer kısmı için sayıları daha açıklanmayan birçok harita ve oyun modunu, ücretsiz şekilde herkese vereceklerini açıkladılar.

Sniper Elite 4 önümüzdeki Salı günü PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştirecek. Aşağıdan, oyunun yayınlanan bir videosunu izleyebilir, hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.