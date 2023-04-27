Qualcomm, mobil oyun grafiklerini ve pil tüketimini optimize edebilen yeni bir Snapdragon Elite Gaming özelliği olan Snapdragon Game Super Resolution özelliğini (GSR) tanıttı. Bu, çok sayıda masaüstü düzeyinde oyun özelliğiyle herkes için olağanüstü oyun deneyimleri vaat ediyor. Bunlar, bir milyardan fazla renk tonu sunan gerçek 10 bit HDR ile ultra akıcı grafikleri korurken saniyede 144 kare (FPS) hızında oyun oynama becerisini içeriyor.

Ayrıca Snapdragon, gerçek zamanlı Donanım Hızlandırmalı Işın İzleme, en son Unreal Engine 5 güncellemeleri, VRS ve Vulkan 1.3 desteği gibi pazarda ilk olan birçok mobil oyun özelliğine erişim sağlıyor. Oyunlarda Süper Çözünürlük, bir oyunun çözünürlüğünü daha düşük bir çözünürlükten doğal çözünürlüğüne yükseltme, böylece performansı artırma ve güç tasarrufu yapma tekniğini ifade eder.

Yerel (1080p) çözünürlük ile Snapdragon GSR ve bilerp kullanarak iki kat yükseltme arasındaki görüntü kalitesi karşılaştırması. “Giriş”, referans olarak yükseltme için giriş olarak kullanılan yarı çözünürlük (540p) hedefini gösterir. Bilineer enterpolasyon, yaygın olarak kullanılan bir yükseltme yöntemi olmasına rağmen, grafik kalitesini olumsuz yönde etkileyen bulanık kenarlara ve ayrıntılara yol açabilir. Kaliteyi iyileştirmek için başka zamansal teknikler mevcuttur, ancak bunlar, mevcut mobil işleme ardışık düzenlerinde tipik olarak bulunmayan girdiler gerektirir.

Snapdragon Oyun Süper Çözünürlüğü (GSR), Qualcomm Snapdragon Studios tarafından maksimum performans ve güç tasarrufu ile optimum süper ölçeklendirme kalitesi elde etmek için geliştirilmiş bir süper çözünürlük tekniğidir. Tek geçişli uzamsal duyarlı bir çözümdür ve mobil ve XR oyunları için pazarda ilk kez sunulan en yeni özelliktir.

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GSR, çeşitli GPU’larla uyumludur, ancak en iyi performansı Snapdragon platformlarında gösterir. Snapdragon özellikli cihazlarda oyun performansını artırmak ve pil ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır ve şu anda belirli iş ortakları tarafından erişilebilir.

Snapdragon GSR ile oyuncular, 1080p oyunlarda daha keskin 4K görsellerin keyfini çıkarabilir ve daha önce 30 FPS ile sınırlı olan oyunlarda 60+ FPS deneyimi yaşayabilir. Ayrıca Snapdragon GSR, oyuncuların çözünürlük, kare hızı ve pil ömrü tercihlerine öncelik vermesini sağlayarak daha kişiselleştirilmiş bir oyun deneyimi sunuyor.

Snapdragon GSR, güç tasarrufu yaparken yüksek kaliteli grafikler sunmak için menzile duyarlı dinamik ölçekleme ve özelleştirilmiş ardışık düzen kullanan Snapdragon Adreno GPU’lar için tasarlanmış bir uzamsal yükseltme tekniğidir. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, diğer mobil yükseltme çözümlerinden iki kat daha iyi performans gösteriyor. Ek olarak GSR, yerel olarak işlenmiş oyun grafikleriyle neredeyse aynı olan grafikler üreterek mükemmel görsel kalite sağlar.

GSR, insan gözü bu renge en duyarlı olduğu için parlaklık hesaplaması için yalnızca yeşil kanalın kullanıldığı 12 çekirdekli bir pencere kullanır. Snapdragon GSR, üç bileşenli bir enterpolasyon kullanır ve her örnek hesaplama için yalnızca bir piksel bileşeni kullanır, bu da toplam 15 doku talimatıyla sonuçlanır.

Adreno GPU’lar, doku örneği gecikmesini tamamen gizleyebilir ve gölgelendirici işlemcilerin %100 kullanılmasına olanak tanır. Ayrıca GSR’nin tek geçişli yöntemi, performansı daha da artırmak için ton eşleme gibi diğer son işleme yöntemleriyle birleştirilebilir.

Bu yılın ilerleyen zamanlarında, Snapdragon GSR tarafından desteklenen Mobil Oyunlar ve XR ürünleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere Lider oyun stüdyolarında piyasaya sürülecek:

Call of Duty Warzone Mobile

Jade Dynasty: New Fantasy

Return to Empire

Justice Mobile

Naraka Mobile

Farming Simulator 23 Mobile