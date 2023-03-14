Qualcomm, ilk entegre 5G IoT işlemcilerinin piyasaya sürülmesiyle bağlantılı cihazlar dünyasını ilerletmede büyük bir adım atıyor. Bu işlemciler, dört ana işletim sistemini, iki yeni robot platformunu ve IoT ekosistem ortakları için bir hızlandırıcı programı destekler. Qualcomm, 17 Mart’ta Çin’de yeni Snapdragon Mobil Platformunu sergileyecek .

Bağlantılı, akıllı ve otonom cihazlar giderek daha fazla talep görürken Qualcomm, üreticilere bu hızla büyüyen pazarda rekabet edebilmeleri için gerekli platformları sağlamada ön saflarda yer alıyor.

Öncelik Araştırması, bu pazarın 2030 yılına kadar 116 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor ve Qualcomm, gönderilen 350 milyondan fazla özel IoT yonga seti ile bu zorluğun üstesinden gelmeye hazır. Qualcomm, zaten zengin özelliklere sahip QCS6490 ve QCM6490 işlemcilerini bir sonraki seviyeye taşıyarak artık dört farklı işletim sistemini destekliyor. Sektörde bir ilk olan yonga setleri Linux, Ubuntu, Windows IoT Enterprise ve Android’i çalıştırabilir.

Qualcomm, ilk yazılım tanımlı IoT çözümleri olan Qualcomm QCM5430 QCS’yi sunar. Performans, birinci sınıf bağlantı ve çoklu işletim sistemi desteği ile platformlar, çeşitli IoT cihazları için kullanılabilir. Buna endüstriyel el cihazları, perakende satış ekipmanları, orta seviye robotlar, bağlı kameralar ve daha fazlası dahildir. Platformlar, 4K60’a kadar video ve Üçlü ISP kamera gibi yükseltilebilir seçeneklerle de ölçeklenebilir.

Qualcomm QCM5430/Qualcomm QCS5430 Özellik Paketi 1 ve Özellik Paketi 2, 3,6 Gb/sn’ye kadar iletim hızlarına sahip Wi-Fi 6E (802.11ax) ve gecikmeyi azaltmak ve yanıt verme hızını artırmak için diğer geliştirmeleri içerir. Özellik Paketi 2 ayrıca CPU performansını ve arabirim desteğini artırır. Kablolu bağlantı seçenekleri arasında tek bir USB 3.1 bağlantı noktası ve 1 PCIe bağlantı noktasının yanı sıra iki adede kadar PCIe ve bir 4K60 ekran bağlantı noktası bulunur. Qualcomm QCM5430 işlemci varyantı ayrıca mmWave bağlantısını destekleyen bir 5G modem içerir.

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Qualcomm, yeni Qualcomm Robotics RB1 ve RB2 platformları ile robotik ve IoT’nin sınırlarıdır. Her iki platform da daha küçük cihazlar ve daha düşük güç tüketimi için optimize edilerek genel bilgi işlem ve yapay zeka odaklı performans ve iletişim teknolojileri, makine görüşü için üç adede kadar kamera ve yerleşik zeka sağlar. RB2, özel bir AI hızlandırıcı ile yükseltilmiş bilgi işlem ve GPU gücünün yanı sıra güvenli bir DSP ve kullanıcı arabirimi gibi güvenlik özelliklerine sahiptir. Ayrıca çeşitli bağlantı seçeneklerini ve çevresel standartları da destekler.