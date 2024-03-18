Qualcomm, uzun zamandır beklenen amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3 yonga setini nihayet duyurdu. Bu yeni işlemci, Qualcomm’un önceki nesillerine kıyasla daha yüksek performans ve daha gelişmiş özellikler sunmayı vaat ediyor.

Snapdragon 8s Gen 3, aynı mimariyi koruyarak önceki nesil olan 8. Nesil 3’ün izinden gidiyor, ancak farklı saat hızlarına sahip. Bu platform, güçlü cihaz içi yapay zeka özelliklerine, her zaman algılayan bir görüntü işlemcisine, çığır açan bağlantı özelliklerine ve yüksek kaliteli ses desteğine sahip.

Qualcomm’un açıklamasına göre, Snapdragon 8s Gen 3, popüler büyük dil modelleri (LLM) olan Baichuan-7B, Llama 2 ve Gemini Nano gibi çeşitli yapay zeka modellerini destekliyor. Bu, kullanıcılara daha akıllı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için yapay zeka tabanlı uygulamaların daha geniş bir yelpazesine erişim sağlayabilir.

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Modem tarafında, Snapdragon 8s Gen 3, X75 yerine Snapdragon X70 modemini kullanıyor. Bu, modemde bazı değişiklikler getiriyor ve 8K HDR yakalama yerine 4K HDR video çekimine odaklanıyor. Ayrıca, platform, Qualcomm’un FastConnect 7800 Mobil Bağlantı Sistemi sayesinde Wi-Fi 7 özelliğine sahip, 5,8 Gbps’ye kadar hız ve çift Bluetooth bağlantısı sunuyor.

Snapdragon 8s Gen 3’ün dikkat çeken özelliklerinden biri, gerçek zamanlı donanımla hızlandırılmış işın izleme özelliğidir. Ancak, bu yeni işlemci, 8. Nesil 3’teki gibi Unreal Engine 5 Lümen Global Illumination ve Reflection System desteği sunmuyor. Ayrıca, GPU performansı açısından da bazı benzerlikler bulunuyor.

Snapdragon 8s Gen 3, mobil cihazların performansını ve deneyimini artırmak için heyecan verici yeni özellikler sunuyor. Qualcomm’un bu yeni amiral gemisi işlemcisi, mobil teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratabilir ve gelecek nesil akıllı telefonların güç ve verimlilik açısından daha ileriye gitmesine yardımcı olabilir. Qualcomm bu yonga setinin HONOR, iQOO, realme, Redmi ve Xiaomi gibi küresel OEM’ler ve markalar tarafından kullanılacağını da doğruladı.

İçindekiler Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 teknik özellikleri

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 teknik özellikleri