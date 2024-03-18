Qualcomm, uzun zamandır beklenen amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3 yonga setini nihayet duyurdu. Bu yeni işlemci, Qualcomm’un önceki nesillerine kıyasla daha yüksek performans ve daha gelişmiş özellikler sunmayı vaat ediyor.
Snapdragon 8s Gen 3, aynı mimariyi koruyarak önceki nesil olan 8. Nesil 3’ün izinden gidiyor, ancak farklı saat hızlarına sahip. Bu platform, güçlü cihaz içi yapay zeka özelliklerine, her zaman algılayan bir görüntü işlemcisine, çığır açan bağlantı özelliklerine ve yüksek kaliteli ses desteğine sahip.
Qualcomm’un açıklamasına göre, Snapdragon 8s Gen 3, popüler büyük dil modelleri (LLM) olan Baichuan-7B, Llama 2 ve Gemini Nano gibi çeşitli yapay zeka modellerini destekliyor. Bu, kullanıcılara daha akıllı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için yapay zeka tabanlı uygulamaların daha geniş bir yelpazesine erişim sağlayabilir.
İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy S24 vs Xiaomi 14 | 10.000 TL farka değer mi?
Modem tarafında, Snapdragon 8s Gen 3, X75 yerine Snapdragon X70 modemini kullanıyor. Bu, modemde bazı değişiklikler getiriyor ve 8K HDR yakalama yerine 4K HDR video çekimine odaklanıyor. Ayrıca, platform, Qualcomm’un FastConnect 7800 Mobil Bağlantı Sistemi sayesinde Wi-Fi 7 özelliğine sahip, 5,8 Gbps’ye kadar hız ve çift Bluetooth bağlantısı sunuyor.
Snapdragon 8s Gen 3’ün dikkat çeken özelliklerinden biri, gerçek zamanlı donanımla hızlandırılmış işın izleme özelliğidir. Ancak, bu yeni işlemci, 8. Nesil 3’teki gibi Unreal Engine 5 Lümen Global Illumination ve Reflection System desteği sunmuyor. Ayrıca, GPU performansı açısından da bazı benzerlikler bulunuyor.
Snapdragon 8s Gen 3, mobil cihazların performansını ve deneyimini artırmak için heyecan verici yeni özellikler sunuyor. Qualcomm’un bu yeni amiral gemisi işlemcisi, mobil teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratabilir ve gelecek nesil akıllı telefonların güç ve verimlilik açısından daha ileriye gitmesine yardımcı olabilir. Qualcomm bu yonga setinin HONOR, iQOO, realme, Redmi ve Xiaomi gibi küresel OEM’ler ve markalar tarafından kullanılacağını da doğruladı.
İçindekiler
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 teknik özellikleri
- 3,0 GHz’e kadar 1 x Kryo Prime CPU (Arm Cortex-X4 tabanlı), 2,8 GHz’e kadar 4 x Kryo Performance CPU (Arm Cortex-A720 tabanlı), 2,8 GHz’e kadar 3x Kryo Efficiency CPU (Arm Cortex-A520)
- 4nm TSMC Teknolojisi
- Dahili Qualcomm Snapdragon X70 5G modem-RF sistemi
- 5 Gpbs’ye kadar aşağı 5G hızları, 5G mmWave ve 6 GHz altı, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) modlar, bağımsız mmWave ve
mmWave-sub6 ikili bağlantı, FDD, TDD, mmWave: 8 taşıyıcı, 2×2 MIMO, Sub-6 GHz: 4×4 MIMO, Qualcomm 5G AI Suite, Qualcomm AI-Enhanced Signal Boost, Qualcomm 5G PowerSave Gen 3, Qualcomm Smart Transmit 3.0 teknolojisi, Qualcomm Wideband Envelope Tracking, Qualcomm 5G Ultra-Low Latency Suite, Global 5G-5G/4G Çift SIM Çift Aktif (DSDA) dahil 5G çoklu SIM
- Qualcomm Adreno yeni nesil GPU, Gerçek Zamanlı Donanımla Hızlandırılmış Işın İzleme, Snapdragon Oyun Süper Çözünürlüğü, Adreno Frame Motion Engine 2.0, Snapdragon Oyun Sonrası İşleme Hızlandırıcı, HDR oyun (10 bit renk derinliği, Rec. 2020 renk gamı), Snapdragon Gölge Gürültü Giderici, API desteği: OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.3
- Donanım hızlandırmalı H.265, VP9, AV1 kod çözücü, HDR10+, HDR10, HLG ve Dolby Vision için HDR Oynatma Codec desteği
- Qualcomm Aqstic ses codec’i, Yeni Qualcomm Aqstic akıllı hoparlör amplifikatörü, Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD+N), Oynatma: -108dB, Qualcomm Ses ve Ses İletişim Paketi, Kafa Takipli Uzamsal Ses
- 36 MP’ye kadar üçlü kamera, 64+36 MP’ye kadar çift kamera, ZSL ile 108 MP’ye kadar tek kamera, 200 MP’ye kadar tek kamera, Qualcomm Spectra Görüntü Sensörü İşlemcisi (Bilişsel 18 bit üçlü ISP)
- Rec. 2020 renk gamında fotoğraf ve video çekimi, 10 bit’e kadar renk derinliğinde fotoğraf ve video çekimi, 4K HDR Video Çekimi + 64 MP Fotoğraf Çekimi
- 10 bit HEIF: HEIC fotoğraf çekimi, HEVC video çekimi, Video
- Yakalama Formatları: HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision, 60 FPS’de 4K HDR Video Yakalama, 60 FPS’de 4K Video Yakalama, 1080p @ 240 FPS’de Ağır Çekim video çekimi, Video Yakalama için Bokeh Engine 2, Pro Sight video çekimi, Snapdragon Düşük Işık Görüşü (LLV), Video süper çözünürlüğü, Çok Çerçeveli Gürültü Azaltma (MFNR), Yerel Hareket Dengelemeli Geçici Filtreleme
- Cihaz İçi Ekran Desteği: 60 Hz’de 4K / 144 Hz’de QHD+, Maksimum Harici Ekran Desteği: 30 Hz’de 8K’ya kadar, 240 Hz’de 1080’e kadar, 240 Hz – 1 Hz için Değişken Yenileme Hızı desteği, 10 bit renk derinlik, Rec. 2020 renk gamı, HDR10, HDR10+, HDR canlı ve Dolby Vision
- Qualcomm Hexagon İşlemci, Fused AI Hızlandırıcı, Hexagon skaler, vektör ve tensör hızlandırıcılar, Hexagon Direct Link, Yükseltilmiş Mikro Döşeme Çıkarımı, Yükseltilmiş güç dağıtım sistemi, Karışım hassasiyeti desteği (INT8+INT16), Tüm hassasiyetler için destek (INT4, INT8, INT16, FP16)
- 4200 MHz’e kadar LP-DDR5x bellek desteği, Bellek Yoğunluğu: 24 GB’a kadar
- Wi-Fi 7 En yüksek hız: 5,8 Gbps, Wi-Fi 6E 802.11be, 802.11ax (Wi-Fi 6) Çoklu gigabit, Tümleşik 802.11ac 2×2 (2 akışlı) MU-MIMO, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6GHz, Bluetooth 5.4, LE Ses, Çift Bluetooth anteni
- Bluetooth ses: Qualcomm aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive ve LE audio, NFC desteğine sahip Snapdragon Ses Teknolojisi
- GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC özellikli, Çift Frekanslı GNSS (L1/L2C/L5), Sensör Destekli 6.0, Küresel harita destekli, Kaldırım doğruluğu ile şehir içi yaya navigasyonu, Küresel otoyol şeridi seviyesinde araç navigasyonu
- USB Sürüm 3.1 Gen 2; USB Tip-C Desteği, UFS 4.0
- Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisi