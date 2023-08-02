Qualcomm, çip tasarım devi Nuvia’yı satın almasının ardından Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinde ARM’ın standart CPU tasarımlarını kullanmayı bırakıyor gibi görünüyor. Son söylentiye göre, 2024 yılında piyasaya sürülecek olan yeni yonga seti, özel Phoenix çekirdeklerine sahip olacak. Bu yeni gelişme, teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratıyor. İşte Apple Bionic işlemcilerin havasını söndürecek yeni canavar!

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4’te Özel Phoenix Çekirdekleri Kullanabilir!

Birçok sızıntı haberinde adı geçen Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 4’ün özel Phoenix çekirdekleri ile geleceğini iddia ediyor. Qualcomm daha önce gelecekteki Snapdragon yonga setlerinde Oyron çekirdeklerini kullanacağını duyurmuştu. Dolayısıyla, muhtemelen söz konusu ‘Phoenix’ terimi, işlemcilerin isminden ziyada, kullanılacak yeni mimariyi ifade ediyor.

Snapdragon 8 Gen 4, iki ‘Phoenix’ performans çekirdeği ve altı ‘Phoenix M’ güç verimli çekirdeği içeren bir yapılandırmaya sahip olacak. Bu sayede Snapdragon 8 Gen 4 hem saf performans konusunda hem de güç verimliliği konusunda mobil işlemcilere yeni bir boyut kazandıracak.

Ayrıca, iddialara bu yeni işlemcide LPDDR6 RAM desteği de bulunacak. Bu yeni RAM teknolojisinin kullanımı, güç tüketimini azaltıp bant genişliğini artırarak önemli bir performans artışının yanında ek güç tasarrufu sağlayabilir. Hatırlatmak gerekirse, şu an en donanımlı telefonlar bile LPDDR5X RAM teknolojisini kullanıyor. LPDDR6 resmen devrim olabilir.

Snapdragon 8 Gen 4’ün TSMC’nin N3E sürecinde üretileceği belirtiliyor. N3E süreci, TSMC’nin 3nm teknolojisini kullanan gelişmiş üretim süreçlerinden biri ve Apple’ın M2 yonga setinin de bu süreçte üretileceği biliniyor. Qualcomm’un bu sürece geçmesi, gelişmiş verimlilik ve düşük üretim maliyetleri gibi avantajlar sağlayabilir.

Ancak, Snapdragon 8 Gen 4’ü kullanacak olan akıllı telefon ortaklarının ismi henüz açıklanmadı. Bu nedenle hangi şirketlerin yeni yonga setini kullanacağını bilmiyoruz ancak Samsung’un ilk müşterilereden biri olabileceği düşünülüyor. Daha önceki söylentilere göre Snapdragon 8 Gen 4, Apple M2’den daha yüksek bir çoklu çekirdek performansı elde etmişti. Android üreticileri bu denli yüksek performanslı bir işlemci için sıraya girecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm’un bu yeni işlemcisi Apple Bionic işlemcilerle rekabet edebilecek düzeyde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!