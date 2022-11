Xiaomi tarafından Salı günü (29) yayınlanan bir teaser’a göre, Qualcomm’un yeni üst düzey işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’nin önceki nesle göre yüzde 42’ye kadar daha iyi GPU performansı sunması bekleniyor. Çip, Çinli markanın Aralık ayı sonunda piyasaya sürülmesi beklenen bir sonraki premium telefonunda yer alacak.

Twitter kullanıcısı “Alvin” tarafından paylaşılan görüntü, Xiaomi 13 telefonuyla yapılan grafik testleri sırasında Çinli dev tarafından elde edilen iyileştirmelerin sonucunu gösteriyor. Bu ilerleme doğrulanırsa, çipin yeni sürümü Apple’ın iPhone 14 Pro’yu donatan beş çekirdekli A16 Bionic GPU’sundan daha iyi performans gösterecek.

Teaser ayrıca Snapdragon 8 Gen 2’nin markanın teknisyenleri tarafından yapılan testlerde önceki modele göre %37 daha yüksek CPU performansı elde ettiğini gösteriyor. Bu, şu anda bir akıllı telefonda bulunan en güçlü işlemci olarak kabul edilen Apple’ın yeni işlemcisinin sağladığı performansla karşılaştırılabilir bir performans anlamına geliyor.

According to Xiaomi, Qualcomm's latest Snapdragon 8 Gen 2 has:

• 37% improvement in CPU performance, comparable to Apple A16 chip.

• 42% improvement in GPU performance, surpassing Apple A16 chip. pic.twitter.com/1E1GfmCSEE

