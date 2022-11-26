Akıllı telefon pazarı, özellikle 2022’nin sonuna doğru gerçekleşecek iki lansman nedeniyle oldukça kızışmış durumda – ki bu lansmanlar bir süredir konuşuluyor. Qualcomm çiplerini yeni premium Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine yatırırken, MediaTek Dimensity 9200’ün gelişiyle işleri sarsmayı vaat ediyor.

Doğrudan rakip olan bu iki üründe bazı benzerlikler bulunması mümkün. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre iki çip arasındaki karşılaştırmayı aşağıda görebilirsiniz. Aralarında en iyisi hangisi olmalı? İşte detaylar.

Snapdragon 8 Gen 2

Şu ana kadar açıklananlara göre, bu yonga seti 2023 yılında piyasaya sürülecek akıllı telefonların büyük bir kısmında, özellikle de ortaklığı daha önce duyurmuş olan Asus, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Red Magic, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, Meizu ve ZTE’de yer alacak.

Genel olarak, birinci nesil üründe olduğu gibi, geliştirme bir kez daha Qualcomm’un TSMC ile ortaklığına dayanıyordu. Bazı güncellemeler ve diğer sorunların düzeltilmesiyle birlikte şirket, önceki modele kıyasla yüzde 40’a kadar daha yüksek bir güç verimliliği ve ayrıca yüzde 30 daha güçlü bir performans vaat ediyor.

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Üretim, daha göz alıcı bir tasarıma sahip 4nm süreci ile gerçekleşir. Bununla birlikte, Qualcomm tasarımın mimarisi hakkında büyük ayrıntılar vermedi.

Yonga setinin CPU’su 3,2 GHz saat hızına sahip Arm Cortex X3 ana çekirdeğe sahiptir. Verimliliğini sağlamak için Snapdragon, 2.0 GHz’in üzerinde saat hızına sahip üç ana çekirdeğe sahiptir.

Performans açısından, dört çekirdek ve 2,8 GHz’e kadar saat vardır. Bu, özellikle cihazlarıyla aynı anda birçok görevi yerine getirmesi ve hatta oyun oynaması gereken kullanıcılar için ilginçtir.

Snapdragon 8 Gen 2 ile Qualcomm, %25 daha hızlı performansa sahip Adreno GPU ve sürekli aktivitelerde bile çok fazla güç ve pil tasarrufu sağlayabilen Kryo GPU’yu da getiriyor. Ekranda, 60 Hz’de 4K teknolojisi ve 144 Hz’de QHD+ desteği bulunuyor.

Dimensity 9200

Yeni MediaTek yonga seti henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi, ancak şirket daha önce bildirildiği gibi bu yıl içinde tüketicilere sunmayı umuyor.

Snapdragon 8 Gen 2 gibi bu ürün de 4nm üretim sürecine sahip. Bununla birlikte, mimarisi TSMC’nin ikinci nesil 4nm’sine dayanıyor, bu da rakibinin henüz bildirmediği bir şey.

CPU’da, 3,05 GHz saati 2,85 GHz’de çalışan üç çekirdekle performans vaat eden Arm Cortex X3 çekirdeği var. Verimlilikle ilgilenen yonga seti, 1,8 GHz hızında çalışan dört Arm Cortex A510 çekirdeği kullanıyor.

Bir önceki maddeyle benzerlik gösteren bir diğer konu da GPU’da; Dimensity 9200, aynı şirketin Dimensity 9000’inden %32 daha iyi grafikler sunarken %41 daha az güç tüketiyor.

Ekran için, yonga seti 5K teknolojisine sahip ekranlarda 60 Hz yenileme hızı sağlayabilir. Kapasitesi, 240 Hz Full HD+’ın yanı sıra WHQD’ye kadar çözünürlüğe ve 144 Hz’ye kadar yenileme hızına sahip ekranları da destekler.

MediaTek’in yeniliğinin görüntü desteği ve kameralar açısından önceki sürüme göre bazı ilginç iyileştirmelere sahip olduğunu da belirtmek gerekir.

Yine Imagiq 890 Görüntü Sinyali İşlemcisi (ISP) ile Dimensity 9200, akıllı telefonların yerel RGBW sensörünün yanı sıra üç adede kadar eşzamanlı kamerada 4K HDR standardında çekim yapıyor.

Sonuç

Her iki yonga setinin ortak özellikleri de dikkat çekicidir. Bağlantı açısından, her ikisi de Wi-Fi 6 ve ayrıca Wi-Fi 7 olanakları gibi mümkün olan en gelişmiş teknolojilerle uyumludur.

Özellikle bu, her ikisinin de örneğin indirme ve web taraması sırasında kullanıcılara sayısız fayda sağlamasını sağlar. Bluetooth 5.3 sistemi de bu yonga setlerinde bulunan bir şeydir.

Bellek ve depolama söz konusu olduğunda, hem Snapdragon 8 Gen 2 hem de Dimensity 9200 LPDDR5x bellek kullanır ve UFS 4.0 depolamayı destekler. Bu nedenle, ihtiyaçlarınızı en iyi hangisinin karşılayacağını bilmek için yeni bir cihaz satın almadan önce bu öğeler hakkında çok fazla araştırma yapmak önemlidir.

Kaynak: Pocket Now