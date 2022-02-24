BİR LAPTOP’A AŞIK OLMAK ❤️ | MSI VECTOR GP76

MSI Vector GP76 incelemesiyle karşınızdayız. 12. nesil Intel mobil işlemciyi de ilk defa gördüğümüz bu modelde özellikler, tasarım ve birçok noktada şahane bir dizüstü bilgisayar bulunuyor.

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MSI 12. nesil Intel işlemcili modeller için; https://bit.ly/3AAugbE

MSI Vector GP76 12UH-498TR özellikleri

Boyut: 397 x 284 x 25,9 mm

Ağırlık: 2,9 kg

Ekran: 17,3″ Full HD 360 Hz, IPS

İşlemci: Intel Core i7-12700H

Dahili Grafik: Intel Iris Xe

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080

Depolama: 1 TB

Bellek: 32 GB DDR4 3200 Mhz

Bağlantı: Intel Wi Fi 6E AX211 / Bluetooth v5.2

Portlar

1 x Ses jakı

1 x USB 3.2 Gen 2 Tip C / DP

3 x USB 3.2 Gen1 Tip A

1 x Mini DisplayPort

1 x HDMI ([email protected] / [email protected])

1x Gigabit Ethernet

Not: Bu ürün MSI Türkiye tarafından inceleme için gönderilmiştir.