Donanım
BİR LAPTOP’A AŞIK OLMAK ❤️ | MSI VECTOR GP76
MSI Vector GP76 incelemesiyle karşınızdayız. 12. nesil Intel mobil işlemciyi de ilk defa gördüğümüz bu modelde özellikler, tasarım ve birçok noktada şahane bir dizüstü bilgisayar bulunuyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Watch 4 Kullanıcı Deneyimi (Can Kahya)
BİR LAPTOP’A AŞIK OLMAK ❤️ | MSI VECTOR GP76
MSI 12. nesil Intel işlemcili modeller için; https://bit.ly/3AAugbE
MSI Vector GP76 12UH-498TR özellikleri
Boyut: 397 x 284 x 25,9 mm
Ağırlık: 2,9 kg
Ekran: 17,3″ Full HD 360 Hz, IPS
İşlemci: Intel Core i7-12700H
Dahili Grafik: Intel Iris Xe
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080
Depolama: 1 TB
Bellek: 32 GB DDR4 3200 Mhz
Bağlantı: Intel Wi Fi 6E AX211 / Bluetooth v5.2
Portlar
1 x Ses jakı
1 x USB 3.2 Gen 2 Tip C / DP
3 x USB 3.2 Gen1 Tip A
1 x Mini DisplayPort
1 x HDMI ([email protected] / [email protected])
1x Gigabit Ethernet
Not: Bu ürün MSI Türkiye tarafından inceleme için gönderilmiştir.
OPPO Yeni Amiral Gemisi Find X5 Serisini Tanıttı!
Sağlık ve Tasarım Bir Arada | HUAWEI WATCH FIT Ailesi
Redmi K50’nin Tasarım Detayları Ortaya Çıktı!
Samsung Galaxy A73’ün Şarj Hızı Ortaya Çıktı!
BİR LAPTOP’A AŞIK OLMAK ❤️ | MSI VECTOR GP76
BİR LAPTOP’A AŞIK OLMAK ❤️ | MSI VECTOR GP76
TÜY KADAR HAFİF 47 GRAM FARE! | TUF Gaming M4 Air
Samsung’a Ne Önerirsiniz? #2
TCL MOVEAUDIO S600 İnceleme | Ne Duyacağına Karar Ver!
Samsung Galaxy Watch 4 Kullanıcı Deneyimi (Can Kahya)
BİR LAPTOP’A AŞIK OLMAK ❤️ | MSI VECTOR GP76
TÜY KADAR HAFİF 47 GRAM FARE! | TUF Gaming M4 Air
Samsung’a Ne Önerirsiniz? #2
TCL MOVEAUDIO S600 İnceleme | Ne Duyacağına Karar Ver!
Samsung Galaxy Watch 4 Kullanıcı Deneyimi (Can Kahya)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.