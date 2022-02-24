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OPPO Yeni Amiral Gemisi Find X5 Serisini Tanıttı!

OPPO bugün, şık tasarımı ve üstün görüntü kalitesi ile çıtayı yükselten son teknoloji amiral gemisi Find X5 Serisi’ni tanıttı. Dünyada ilklere imza atan görüntüleme deneyimleri sunan Find X5 Serisi, sektör lideri özelliklerle birlikte geliyor. Bu özellikler arasında, akıllı telefonla video çekmenin en büyük zorluğu olan gece kaydını başarıyla gerçekleştiren özel görüntüleme çözümü Nöral İşlem Birimi bulunuyor. Bu teknoloji, benzersiz, amiral gemisi ikili IMX766 kamera sistemi, rakipsiz performans ve SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisiyle birlikte geliyor.

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OPPO Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, OPPO Find X5 Serisi’yle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Find X serisini estetik ve sunduğu yetenekler açısından yepyeni bir seviyeye yükselten Find X5 Serisi, tasarım, görüntüleme, pil teknolojisi ve performans açısından mobil deneyimin sınırlarını yeniden belirliyor. Bu seri, Find X3 Serisi’ni tüketiciler ve eleştirmenlerin favorisi haline getiren DNA üzerine inşa edildi.

Özellikler OPPO Find X5 OPPO Find X5 Pro
Renkler
  • Metallic Frame
  • Glass Back
  • Colors: Black, White
  • Metallic Frame
  • Ceramic Back
  • Colors: Ceramic White, Glaze Black
Boyut ve Ağırlık
  • 160.3 x 72.6 x 8.7mm
  • 196g
  • 163.7 x 73.9 x 8.5mm
  • 218g
Ekran
  • 6.55 inç FHD+ AMOLED
  • 120Hz ekran tazeleme
  • 6.7-inch QHD+ (3216 x 1440) AMOLED LTPO
  • 120Hz ekran tazeleme / LTPO 2.0 (1Hz-120Hz
  • HDR10+ desteği
  • Corning Gorilla Glass Victus
Yonga Seti Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
RAM & Depolama 8GB + 256GB 12GB + 256GB
Battery & Charging
  • 4,800 mAh
  • 80W SuperVOOC hızlı şarj
  • 30W AirVOOC wireless şarj
  • 5,000 mAh
  • 80W SuperVOOC hızlı şarj
  • 50W AirVOOC wireless hızlı şarj
Güvenlik Ekran altı parmak izi okuyucu Ekran altı parmak izi okuyucu
Arka Kameralar
  • Ana: 50MP, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/1.8, 84° FoV, OIS
  • İkinci: 50MP ultra-geniş açı, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/2.2, 110° FoV
  • Üçüncü: 13MP telephoto, S5K3M5, 1/3.4″ sensor, f/2.4
  • Ana: 50MP, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/1.7, 80° FoV, 5-axis OIS
  • İkinci: 50MP ultra-geniş açı, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/2.2, 110° FoV, Freeform lens
  • Üçüncü: 13MP telephoto, S5K3M5, 1/3.4″ sensor, f/2.4
Ön Kamera 32MP Sony IMX615, 1/2.74″ sensor, 0.8µm pixels, f/2.4, 81° FoV 32MP Sony IMX709 RGBW, 1/2.74″ sensor, 0.8µm pixels, f/2.4, 90° FoV
Portlar USB Type-C USB Type-C
Ses Stereo hoparlör / Dolby Atmos Stereo hoparlör / Dolby Atmos
Bağlantı
  • NFC
  • Bands:
    • 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
    • 3G: UMTS (WCDMA): Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
    • 4G:FDD-LTE Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66
    • 4G:TD-LTE: Bands 34, 38, 39, 40, 41
    • 5G: SA n1, 3, 5, 7, 8, 12, 13 18, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 (2110-2180), 77, 78
    • 5G: NSA n77, 78, 38, 40, 41, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 BlockA&BlockB, n66
  • NFC
  • Bands:
    • 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
    • 3G: UMTS (WCDMA) bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
    • 4G: TD-LTE bands 34, 38, 39, 40, 41, 42
    • 4G: LTE FDD bands 1, 2, 3, 4, 5, 7,  8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66
    • 5G SA: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 (2110-2180), 77, 78, 79
    • 5G NSA: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79
Yazılım Android 12 / ColorOS 12.1 Android 12 / ColorOS 12.1
Diğer Özellikler Imaging NPU: MariSilicon X
  • Imaging NPU: MariSilicon X
  • IP68 rating

Find X5 Pro’da kamera modülü, seramikle oldukça belirgin bir eğimle buluşarak pürüssüz bir görünüm kazandırıyor. Normal Find X5’te daha az belirgin bir eğim ve geleneksel bir cam arka kapak bulunyor. Cihazlar ayrıca farklı boyut ve ağırlıklara sahip ve sonuç olarak farklı ekran boyutlarına ve pil boyutlarına sahipler.

Kamera ve MariSilicon X Görüntüleme NPU’su

Her iki cihazda da farklı olmayan nokta ise arka kamera kurulumu. Her iki cihazdaki ana ve ikinci ultra geniş açılı kameralar bulunuyor. 50MP Sony IMX766 sensörü olan modellerden Pro’da daha düşük diyafram değeri ve 5 eksenli OIS bulunuyor. Her iki cihazdaki üçüncü kamera, 2x yakınlaştırma yapabilen 13MP telefoto kamerası. 

OPPO’nun Find X5 serisinde kameradaki en önemli noktalarından biri, MariSilicon X biçimindeki yeni görüntüleme çipi. 6 nm’lik bir sürece dayanan MariSilicon X, her bir karedeki paraziti piksel piksel algılayan ve azaltan AI parazit azaltma algoritmalarını çalıştırıyor. Daha ince ayrıntıyı, cilt tonunu ve renk doğruluğunu koruyor. Bu nedenle OPPO, gece videografisinde 4 kat iyileştirme sunduğunu iddia ediyor ve OPPO’nun “4K Ultra Gece Videosu” olarak adlandırdığı özellikle daha az gren ve üstün renk üretimi vaat ediyor. 4K Ultra Gece Videosu, her iki cihazda da ana kamera ve geniş açı kamerasında kullanılabiliyor.

OPPO Find X5 Pro getting charged

Ön kamera iki telefon arasında farklılık gösteriyor ve Find X5 Pro, 32MP Sony IMX709 RGBW sensörünü kullanıyor. NPU burada da işe yarayarak daha fazla doku ve doğru renk üretimigerçekleştiriyor.  RGBW modeli, kameranın daha fazla ışık yakalamasını sağlarken NPU, W ve RGB sinyallerini ayrı ayrı işleyerek daha keskin odak, daha iyi renk üretimi ve özçekimlerde daha yüksek netlik sağlıyor.

OPPO Find X5 Pro in Glaze Black and Ceramic White

OPPO Find X5 serisi, 14 Mart’tan itibaren satışa çıkıyor ve bugün itibariyle Avrupa’da ön sipariş verilebiliyor. Find X5 için belirlenen fiyat ise 999 euro. Find X5 Pro modelini satın almak isterseniz de 1,299 euro ya da Birleşik Krallık’ta 1049 paun fiyatla alınabiliyor. İki modelin hangisinin ya da birinin ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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