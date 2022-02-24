Akıllı Telefonlar
OPPO Yeni Amiral Gemisi Find X5 Serisini Tanıttı!
OPPO bugün, şık tasarımı ve üstün görüntü kalitesi ile çıtayı yükselten son teknoloji amiral gemisi Find X5 Serisi’ni tanıttı. Dünyada ilklere imza atan görüntüleme deneyimleri sunan Find X5 Serisi, sektör lideri özelliklerle birlikte geliyor. Bu özellikler arasında, akıllı telefonla video çekmenin en büyük zorluğu olan gece kaydını başarıyla gerçekleştiren özel görüntüleme çözümü Nöral İşlem Birimi bulunuyor. Bu teknoloji, benzersiz, amiral gemisi ikili IMX766 kamera sistemi, rakipsiz performans ve SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisiyle birlikte geliyor.
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OPPO Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, OPPO Find X5 Serisi’yle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Find X serisini estetik ve sunduğu yetenekler açısından yepyeni bir seviyeye yükselten Find X5 Serisi, tasarım, görüntüleme, pil teknolojisi ve performans açısından mobil deneyimin sınırlarını yeniden belirliyor. Bu seri, Find X3 Serisi’ni tüketiciler ve eleştirmenlerin favorisi haline getiren DNA üzerine inşa edildi.”
|Özellikler
|OPPO Find X5
|OPPO Find X5 Pro
|Renkler
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|Boyut ve Ağırlık
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|Ekran
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|Yonga Seti
|Qualcomm Snapdragon 888
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|RAM & Depolama
|8GB + 256GB
|12GB + 256GB
|Battery & Charging
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|Güvenlik
|Ekran altı parmak izi okuyucu
|Ekran altı parmak izi okuyucu
|Arka Kameralar
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|Ön Kamera
|32MP Sony IMX615, 1/2.74″ sensor, 0.8µm pixels, f/2.4, 81° FoV
|32MP Sony IMX709 RGBW, 1/2.74″ sensor, 0.8µm pixels, f/2.4, 90° FoV
|Portlar
|USB Type-C
|USB Type-C
|Ses
|Stereo hoparlör / Dolby Atmos
|Stereo hoparlör / Dolby Atmos
|Bağlantı
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|Yazılım
|Android 12 / ColorOS 12.1
|Android 12 / ColorOS 12.1
|Diğer Özellikler
|Imaging NPU: MariSilicon X
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Find X5 Pro’da kamera modülü, seramikle oldukça belirgin bir eğimle buluşarak pürüssüz bir görünüm kazandırıyor. Normal Find X5’te daha az belirgin bir eğim ve geleneksel bir cam arka kapak bulunyor. Cihazlar ayrıca farklı boyut ve ağırlıklara sahip ve sonuç olarak farklı ekran boyutlarına ve pil boyutlarına sahipler.
Kamera ve MariSilicon X Görüntüleme NPU’su
Her iki cihazda da farklı olmayan nokta ise arka kamera kurulumu. Her iki cihazdaki ana ve ikinci ultra geniş açılı kameralar bulunuyor. 50MP Sony IMX766 sensörü olan modellerden Pro’da daha düşük diyafram değeri ve 5 eksenli OIS bulunuyor. Her iki cihazdaki üçüncü kamera, 2x yakınlaştırma yapabilen 13MP telefoto kamerası.
OPPO’nun Find X5 serisinde kameradaki en önemli noktalarından biri, MariSilicon X biçimindeki yeni görüntüleme çipi. 6 nm’lik bir sürece dayanan MariSilicon X, her bir karedeki paraziti piksel piksel algılayan ve azaltan AI parazit azaltma algoritmalarını çalıştırıyor. Daha ince ayrıntıyı, cilt tonunu ve renk doğruluğunu koruyor. Bu nedenle OPPO, gece videografisinde 4 kat iyileştirme sunduğunu iddia ediyor ve OPPO’nun “4K Ultra Gece Videosu” olarak adlandırdığı özellikle daha az gren ve üstün renk üretimi vaat ediyor. 4K Ultra Gece Videosu, her iki cihazda da ana kamera ve geniş açı kamerasında kullanılabiliyor.
Ön kamera iki telefon arasında farklılık gösteriyor ve Find X5 Pro, 32MP Sony IMX709 RGBW sensörünü kullanıyor. NPU burada da işe yarayarak daha fazla doku ve doğru renk üretimigerçekleştiriyor. RGBW modeli, kameranın daha fazla ışık yakalamasını sağlarken NPU, W ve RGB sinyallerini ayrı ayrı işleyerek daha keskin odak, daha iyi renk üretimi ve özçekimlerde daha yüksek netlik sağlıyor.
OPPO Find X5 serisi, 14 Mart’tan itibaren satışa çıkıyor ve bugün itibariyle Avrupa’da ön sipariş verilebiliyor. Find X5 için belirlenen fiyat ise 999 euro. Find X5 Pro modelini satın almak isterseniz de 1,299 euro ya da Birleşik Krallık’ta 1049 paun fiyatla alınabiliyor. İki modelin hangisinin ya da birinin ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
OPPO Yeni Amiral Gemisi Find X5 Serisini Tanıttı!
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