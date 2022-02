OPPO Yeni Amiral Gemisi Find X5 Serisini Tanıttı!

OPPO bugün, şık tasarımı ve üstün görüntü kalitesi ile çıtayı yükselten son teknoloji amiral gemisi Find X5 Serisi’ni tanıttı. Dünyada ilklere imza atan görüntüleme deneyimleri sunan Find X5 Serisi, sektör lideri özelliklerle birlikte geliyor. Bu özellikler arasında, akıllı telefonla video çekmenin en büyük zorluğu olan gece kaydını başarıyla gerçekleştiren özel görüntüleme çözümü Nöral İşlem Birimi bulunuyor. Bu teknoloji, benzersiz, amiral gemisi ikili IMX766 kamera sistemi, rakipsiz performans ve SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisiyle birlikte geliyor.

OPPO Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, OPPO Find X5 Serisi’yle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Find X serisini estetik ve sunduğu yetenekler açısından yepyeni bir seviyeye yükselten Find X5 Serisi, tasarım, görüntüleme, pil teknolojisi ve performans açısından mobil deneyimin sınırlarını yeniden belirliyor. Bu seri, Find X3 Serisi’ni tüketiciler ve eleştirmenlerin favorisi haline getiren DNA üzerine inşa edildi.”

Özellikler OPPO Find X5 OPPO Find X5 Pro Renkler Metallic Frame

Glass Back

Colors: Black, White Metallic Frame

Ceramic Back

Colors: Ceramic White, Glaze Black Boyut ve Ağırlık 160.3 x 72.6 x 8.7mm

196g 163.7 x 73.9 x 8.5mm

218g Ekran 6.55 inç FHD+ AMOLED

120Hz ekran tazeleme 6.7-inch QHD+ (3216 x 1440) AMOLED LTPO

120Hz ekran tazeleme / LTPO 2.0 (1Hz-120Hz

HDR10+ desteği

Corning Gorilla Glass Victus Yonga Seti Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM & Depolama 8GB + 256GB 12GB + 256GB Battery & Charging 4,800 mAh

80W SuperVOOC hızlı şarj

30W AirVOOC wireless şarj 5,000 mAh

80W SuperVOOC hızlı şarj

50W AirVOOC wireless hızlı şarj Güvenlik Ekran altı parmak izi okuyucu Ekran altı parmak izi okuyucu Arka Kameralar Ana: 50MP, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/1.8, 84° FoV, OIS

50MP, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/1.8, 84° FoV, OIS İkinci: 50MP ultra-geniş açı, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/2.2, 110° FoV

50MP ultra-geniş açı, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/2.2, 110° FoV Üçüncü: 13MP telephoto, S5K3M5, 1/3.4″ sensor, f/2.4 Ana: 50MP, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/1.7, 80° FoV, 5-axis OIS

50MP, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/1.7, 80° FoV, 5-axis OIS İkinci: 50MP ultra-geniş açı, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/2.2, 110° FoV, Freeform lens

50MP ultra-geniş açı, Sony IMX766, 1/1.56″ sensor, 1.0µm pixels, f/2.2, 110° FoV, Freeform lens Üçüncü: 13MP telephoto, S5K3M5, 1/3.4″ sensor, f/2.4 Ön Kamera 32MP Sony IMX615, 1/2.74″ sensor, 0.8µm pixels, f/2.4, 81° FoV 32MP Sony IMX709 RGBW, 1/2.74″ sensor, 0.8µm pixels, f/2.4, 90° FoV Portlar USB Type-C USB Type-C Ses Stereo hoparlör / Dolby Atmos Stereo hoparlör / Dolby Atmos Bağlantı NFC

Bands: 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS (WCDMA): Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G:FDD-LTE Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 4G:TD-LTE: Bands 34, 38, 39, 40, 41 5G: SA n1, 3, 5, 7, 8, 12, 13 18, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 (2110-2180), 77, 78 5G: NSA n77, 78, 38, 40, 41, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 BlockA&BlockB, n66

NFC

Bands: 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS (WCDMA) bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G: TD-LTE bands 34, 38, 39, 40, 41, 42 4G: LTE FDD bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 5G SA: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 (2110-2180), 77, 78, 79 5G NSA: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79

Yazılım Android 12 / ColorOS 12.1 Android 12 / ColorOS 12.1 Diğer Özellikler Imaging NPU: MariSilicon X Imaging NPU: MariSilicon X

IP68 rating

Find X5 Pro’da kamera modülü, seramikle oldukça belirgin bir eğimle buluşarak pürüssüz bir görünüm kazandırıyor. Normal Find X5’te daha az belirgin bir eğim ve geleneksel bir cam arka kapak bulunyor. Cihazlar ayrıca farklı boyut ve ağırlıklara sahip ve sonuç olarak farklı ekran boyutlarına ve pil boyutlarına sahipler.

Kamera ve MariSilicon X Görüntüleme NPU’su

Her iki cihazda da farklı olmayan nokta ise arka kamera kurulumu. Her iki cihazdaki ana ve ikinci ultra geniş açılı kameralar bulunuyor. 50MP Sony IMX766 sensörü olan modellerden Pro’da daha düşük diyafram değeri ve 5 eksenli OIS bulunuyor. Her iki cihazdaki üçüncü kamera, 2x yakınlaştırma yapabilen 13MP telefoto kamerası.

OPPO’nun Find X5 serisinde kameradaki en önemli noktalarından biri, MariSilicon X biçimindeki yeni görüntüleme çipi. 6 nm’lik bir sürece dayanan MariSilicon X, her bir karedeki paraziti piksel piksel algılayan ve azaltan AI parazit azaltma algoritmalarını çalıştırıyor. Daha ince ayrıntıyı, cilt tonunu ve renk doğruluğunu koruyor. Bu nedenle OPPO, gece videografisinde 4 kat iyileştirme sunduğunu iddia ediyor ve OPPO’nun “4K Ultra Gece Videosu” olarak adlandırdığı özellikle daha az gren ve üstün renk üretimi vaat ediyor. 4K Ultra Gece Videosu, her iki cihazda da ana kamera ve geniş açı kamerasında kullanılabiliyor.

Ön kamera iki telefon arasında farklılık gösteriyor ve Find X5 Pro, 32MP Sony IMX709 RGBW sensörünü kullanıyor. NPU burada da işe yarayarak daha fazla doku ve doğru renk üretimigerçekleştiriyor. RGBW modeli, kameranın daha fazla ışık yakalamasını sağlarken NPU, W ve RGB sinyallerini ayrı ayrı işleyerek daha keskin odak, daha iyi renk üretimi ve özçekimlerde daha yüksek netlik sağlıyor.

OPPO Find X5 serisi, 14 Mart’tan itibaren satışa çıkıyor ve bugün itibariyle Avrupa’da ön sipariş verilebiliyor. Find X5 için belirlenen fiyat ise 999 euro. Find X5 Pro modelini satın almak isterseniz de 1,299 euro ya da Birleşik Krallık’ta 1049 paun fiyatla alınabiliyor. İki modelin hangisinin ya da birinin ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.