Qualcomm cephesinin orta-üst seviye cihazlar için ürettiği Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, şimdiye kadar yalnızca birkaç akıllı telefon modelinde kullanıldı. Son gelen haberler, Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen serisine SM7475 kodlu yeni bir yonga seti ekleyeceğini gösteriyor.

Buna göre, adının Snapdragon 7 Gen 2 olması beklenen SM7475 kodlu yeni işlemci, popülerlik konusunda sınıfta kalan Snapdragon 7 Gen 1’in yerini alacak!

8 Çekirdekli Yapı Devam Ediyor!

Snapdragon 7 Gen 2’de 1 adet performans odaklı Prime çekirdek, 3 adet pil ve performans dengesi odaklı Gold çekirdek ve 4 adet pil tasarrufu odaklı Silver çekirdek bulunacak.

Akıllı telefon dünyası hakkındaki isabetli sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt’ın Twitter hesabından paylaştığı bilgiler, bu çekirdeklerin en yüksek saat hızlarını da ortaya koydu.

Qualcomm SM7475. First Snapdragon 7 series with tri-cluster design. 1x prime core, 3x gold, 4x silver. 2,4xx GHz on the prime and gold cores, 1,8 GHz on silver (in testing) — Roland Quandt (@rquandt) October 5, 2022

Paylaşılan bilgilere göre, performans odaklı Prime çekirdeği 2.4 GHz değerinin biraz üzerinde saat hızına ulaşabilecek. Pil ve performans dengesi odaklı Gold çekirdekleri ise 2.4 GHz değerine yakın saat hızlarına ulaşabilecek. Pil tasarrufu odaklı Silver çekirdekleri içinse bu değer 1.8 GHz olarak karşımıza çıkıyor.

Bu çekirdek saat hızlarının Snapdrgon 7 Gen 1 ile neredeyse aynı olduğunu söylemek mümkün. İki işlemci arasındaki farkın saat hızlarından ziyade, kullanılan çekirdekler alanında olduğu görülüyor.

Zira yeni yonga setinde kullanılacak Prime ve Gold çekirdeklerin ARM Cortex-A715’lerden oluşması, Silver çekirdeklerin ise yenilenen ARM Cortex-A510 çekirdeklerinden oluşması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon 7 Gen 1’de Cortex-A710 ve eski nesil Cortex-A510 çekirdeklerine yer verilmişti.

ARM tarafının Cortex-A715 hakkındaki yorumlarına bakılırsa, bu işlemci Cortex-A710 ile neredeyse aynı performansa sahip olsa da, güç verimliliği konusunda %20 oranında bir iyileştirme bulunuyor. Performans konusundaki iyileştirme ise %5 oranında.

Cortex-A510’un yeni nesli ve eski nesli arasındaki iyileştirme ise yalnızca verimlilik alanında. ARM’nin paylaştığı bilgiler, iki nesil arasında %5’lik verimlilik iyileştirmesi olduğunu gösteriyor. Firma bu iki nesil arasındaki farkın çok büyük olmaması nedeniyle, herhangi bir isim değişikliğine gitmemişti.

Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 2 yonga setini Kasım ayında düzenlenecek olan Snapdragon Zirvesi’nde tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Artık Saf Güce Değil, Verimliliğe Odaklanılıyor

Akıllı telefonların neredeyse hepsi, kullanıcıların basit işlemleri için yeterli performansı gösterebiliyor. Ancak işlemciler sürekli gelişse de, cihazların pil teknolojisinde bu denli hızlı atlamalar olmuyor.

Öyle ki, akıllı telefonlarda kullanılan pil teknolojisinde neredeyse 10 yıldır ciddi bir gelişme yaşanmış değil. Firmalar, pilin kapasitesini artırarak daha uzun pil ömrü elde etmeye çalışıyor.

Bu nedenle son zamanlarda işlemcilerin verimliliğini çok konuşur olduk. Qualcomm, Apple ve Google gibi birçok firmanın da tanıtımlarında işlemcilerin güç verimliliğinden çokça bahsettiğini görmek mümkün.

Snapdragon 7 Gen 2’de de asıl iyileşmenin saf performans konusunda değil, güç verimliliği tarafında olacağı düşünülüyor. Bunun doğru bir adım olacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce işlemciler daha verimli olmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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