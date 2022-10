Qualcomm cephesinin orta-üst seviye cihazlar için ürettiği Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, şimdiye kadar yalnızca birkaç akıllı telefon modelinde kullanıldı. Son gelen haberler, Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen serisine SM7475 kodlu yeni bir yonga seti ekleyeceğini gösteriyor.

Buna göre, adının Snapdragon 7 Gen 2 olması beklenen SM7475 kodlu yeni işlemci, popülerlik konusunda sınıfta kalan Snapdragon 7 Gen 1’in yerini alacak!

Snapdragon 7 Gen 2’de 1 adet performans odaklı Prime çekirdek, 3 adet pil ve performans dengesi odaklı Gold çekirdek ve 4 adet pil tasarrufu odaklı Silver çekirdek bulunacak.

Akıllı telefon dünyası hakkındaki isabetli sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt’ın Twitter hesabından paylaştığı bilgiler, bu çekirdeklerin en yüksek saat hızlarını da ortaya koydu.

Qualcomm SM7475. First Snapdragon 7 series with tri-cluster design. 1x prime core, 3x gold, 4x silver. 2,4xx GHz on the prime and gold cores, 1,8 GHz on silver (in testing)

— Roland Quandt (@rquandt) October 5, 2022