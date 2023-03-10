Kasım 2022’de Qualcomm cephesi en güçlü mobil işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini duyurmuştu. Dev şirket, şimdi de 17 Mart’ta Çin’in Pekin kentinde yeni bir Snapdragon mobil platformu duyuracağını doğruladı. Bir süredir söylentilere konu olan Snapdragon 7+ Gen 1 yonga seti tanıtılabilir!

Snapdragon 7+ Gen 1 Üst Seviyeye Meydan Okumaya Geliyor!

Bazı söylentiler, Qualcomm’un SM7550 ve SM7475 kodlu iki farklı Snapdragon 7 serisi yonga seti üzerinde çalıştığını gösteriyordu. SM7550 kodlu yonga setinin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu yonga seti muhtemelen Snapdragon 7 Gen 2 olarak adlandırılacak.

17 Mart’ta piyasaya sürülmesi planlanan çipin ise SM7475 kodlu yonga seti olacağı söyleniyor. Bu çipin Snapdragon 7+ Gen 1 olarak adlandırılacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Qualcomm’un amiral gemisi yonga setlerine güçlü bir alternatif olması beklenen yeni yonga setinin Redmi, Realme, Honor, OPPO ve vivo gibi markaların yakın gelecekte duyurulacak modellerinde kullanılması bekleniyor.

Redmi Note 12T Turbo ve Realme GT Neo 5 SE’nin bu özelliğe sahip ilk telefonlar olacağı tahmin ediliyor. Note 12 Turbo’nun küresel pazarda POCO F5 olarak yeniden adlandırılacağı da neredeyse kesin. POCO F5, küresel pazarda satılacak Snapdragon 7+ Gen 1’li ilk telefon olabilir.

Raporlar, Snapdragon 7+ Gen 1’in TSMC tarafından üretilen 4nm’lik bir yonga seti olacağını gösteriyor. Bu yonga seti, bir adet 2.95GHz saat hızına ulaşabilen Cortex-X2 ana performans çekirdeğine, 2.5GHz’de çalışan üç adet Cortex-A710 çekirdeğine ve 1.8GHz’de çalışan dört adet Cortex-A510 güç tasarrufu çekirdeğine sahip olabilir.

Grafik yönüyle de etkileyici olacağı konuşulan işlemcinin 580MHz saat hızına ulaşan Adreno 725 grafik birimine sahip olacağı söyleniyor. Kısa bir süre önce Geekbench performans testinde boy gösteren işlemci, Geekbench’in tek çekirdek testinden 1215 ve çoklu çekirdek testinden 4064 puan alarak günümüz üst seviye işlemcilerini kıskandıran bir performans gösterdi.

İlginizi Çekebilir: Redmi Note 12T İşlemcisi ile Bir İlke İmza Atacak

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Snadragon 7+ Gen 1 amiral gemilerine kök söktürebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!