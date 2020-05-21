Snapdragon 600 serisi 5G desteğine kavuşuyor!

Qualcomm, orta ve üst seviye cihazlar için sunduğu Snapdragon serisi işlemcilere 5G desteği eklemeye hızlı bir şekilde devam ediyor. 5G destekli işlemcilerde 800 ve 700 serisinin ardından sıra şimdi de Snapdragon 600 serisi işlemcilere gelmiş gibi görünüyor.

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Yeni nesil Snapdragon 600 serisi işlemciler 5G desteği sunacak!

Qualcomm’a yakın bir kaynağın aktardığı bilgiye göre, şirket giriş-orta seviye cihazlar için yeni bir Snapdragon 600 serisi işlemci geliştiriyor. SM6350 kodunu taşıyan işlemcinin 2.25 GHz’de çalışan 2 adet Cortex-A77 ve 1.8 GHz’de çalışan 6 adet Cortex-A55 çekirdeği taşıdığı belirtiliyor. Dahili 5G modem desteği ise Adreno 615 GPU’ya sahip olan işlemcinin en büyük özelliklerinden biri olacak.

Şimdilik tam adı belli olmayan işlemcinin kendi sınıfında bir ilk olması haricinde önemli bir özelliği daha bulunuyor. Qualcomm’un bu hamlesi, 5G bağlantı teknolojisini 200 doların altındaki akıllı telefonlara taşıyacak. Böylece giriş ve orta seviye telefonlarda da hızlı bir şekilde güncel teknolojiye geçilmesi sağlanacak. 5G modeme sahip Snapdragon 600 serisi işlemcinin 2020’nin ikinci çeyreğinde duyurulması ve yıl sonuna kadar akıllı telefonlara girmesi planlanıyor.

Qualcomm’un haricinde diğer yonga üreticileri de 5G uyumlu işlemci modelleri konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. MediaTek’in Helio serisine ait olduğu tahmin edilen MT6853, Huawei’nin ise Kirin 720 işlemcisiyle 5G uyumluluğunu düşük fiyat grubuna taşıması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un da Galaxy A ve Galaxy M serisi cihazlara güç vermek için Exynos 880 5G adlı bir işlemci geliştirdiği biliniyor.