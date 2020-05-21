İşlemci
Snapdragon 600 serisi 5G desteğine kavuşuyor!
Qualcomm, orta ve üst seviye cihazlar için sunduğu Snapdragon serisi işlemcilere 5G desteği eklemeye hızlı bir şekilde devam ediyor. 5G destekli işlemcilerde 800 ve 700 serisinin ardından sıra şimdi de Snapdragon 600 serisi işlemcilere gelmiş gibi görünüyor.
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Yeni nesil Snapdragon 600 serisi işlemciler 5G desteği sunacak!
Qualcomm’a yakın bir kaynağın aktardığı bilgiye göre, şirket giriş-orta seviye cihazlar için yeni bir Snapdragon 600 serisi işlemci geliştiriyor. SM6350 kodunu taşıyan işlemcinin 2.25 GHz’de çalışan 2 adet Cortex-A77 ve 1.8 GHz’de çalışan 6 adet Cortex-A55 çekirdeği taşıdığı belirtiliyor. Dahili 5G modem desteği ise Adreno 615 GPU’ya sahip olan işlemcinin en büyük özelliklerinden biri olacak.
Şimdilik tam adı belli olmayan işlemcinin kendi sınıfında bir ilk olması haricinde önemli bir özelliği daha bulunuyor. Qualcomm’un bu hamlesi, 5G bağlantı teknolojisini 200 doların altındaki akıllı telefonlara taşıyacak. Böylece giriş ve orta seviye telefonlarda da hızlı bir şekilde güncel teknolojiye geçilmesi sağlanacak. 5G modeme sahip Snapdragon 600 serisi işlemcinin 2020’nin ikinci çeyreğinde duyurulması ve yıl sonuna kadar akıllı telefonlara girmesi planlanıyor.
Qualcomm’un haricinde diğer yonga üreticileri de 5G uyumlu işlemci modelleri konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. MediaTek’in Helio serisine ait olduğu tahmin edilen MT6853, Huawei’nin ise Kirin 720 işlemcisiyle 5G uyumluluğunu düşük fiyat grubuna taşıması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un da Galaxy A ve Galaxy M serisi cihazlara güç vermek için Exynos 880 5G adlı bir işlemci geliştirdiği biliniyor.
İşlemci
Qualcomm Snapdragon 768 G özellikleri sızdırıldı
Qualcomm’un Snapdragon 768 G işlemcisi satışa sunulmaya hazır hale geldi; fakat işlemcinin özellikleri, lansman henüz yapılmadan basına sızdırıldı.
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Snapdragon 768 G teknik özellikleri neler
Twitter’da bazı Çinli hesaplar tarafından yayılan sızıntıya göre, 768 G yonga seti, tıpkı 765 G gibi 5G desteğine sahip olacak. Mimari anlamda da 765 G ile benzerlikler gösteren 768 G, performans yönünde ise 765 G’den ayrılıyor. 768 G, yüksek performanslı 2.8 GHz ve 2.4 GHz hızlara çıkabiliyor. Güç tasarrufu yönünde ise 1.8 GHz hıza sahip 6 adet çekirdek bulunuyor. Cortex A76 mimarisine sahip olan 768 G, kağıt üzerinde incelediğimiz zaman; performans ve tasarrufu aynı anda sunabilecek gibi gözüküyor.
Adreno 620 GPU’ya sahip olan 768 G, frekans anlamında ufak iyileştirmelere de sahip. Sızıntılara göre ise frekans, 625 MHz’den, 750 MHz seviyelerine çıkarılmış durumda. İşlemcinin, AnTuTu testlerinde ise iyi bir atılım yaparak 360.000 gibi saygı görebilecek düzeyde puanlara ulaşabilmesi bekleniyor. 765 G ile iyi iş çıkarmayı başaran ve beğeni toplayan Qualcomm, Snapdragon 768 G ile de bu başarıyı bir adım daha yukarıya taşıyabilecek gibi görünüyor.
Snapdragon 768 G ile ilgili söylentiler bizleri heyecanlandırmış olsa da resmi lansmanı görmek için hala sabırsızız. İşlemci piyasasında son yılların en popüler markası olan Qualcomm, 768 G modelini de yakın zamanda tanıtacaktır diye tahmin ediyoruz. Gelişmeler için bizleri takipte kalın. Yorumlar bölümünden bizler ile iletişime geçmeyi de ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 1000 Plus duyuruldu!
MediaTek, uzun yıllar sonra çıkarttığı amiral gemisi işlemcileri olan Dimensity 1000 serisine yeni bir üye çıkarmaya hazırlanıyor.
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Dimensity 1000 Plus tanıtıldı!
MediaTek mobil işlemcisi sektöründe önemli bir yere sahip. Qualcomm ile yıllardır rekabet halinde olan firma bildiğiniz üzere artık büyük oynama kararı aldı. Geçtiğimiz yıl Dimensity 1000 serisini duyuran firma, şimdilerde ise bir üst modeli olan Dimensity 1000 Plus işlemcilerini tanıttı. Geçen sene çıkan Dimensity 1000 modeline göre farklılık olarak 144 Hz ekran yenileme hız desteği vadeden çip set, aynı zamanda UltraSave teknolojisi sayesinde daha güçlü ve performanslı bir 5G deneyimi sunuyor. Ayrıca MediaTek firmasının, yeni işlemcisinde MiraVision teknolojisini de kullandığı firma tarafından yapılan sunumda öğrenildi. Ayrıca gösterilen bazı özellikler ve tanıtım şekli, işlemcinin ileride “oyuncu telefonları” için de kullanılabileceği yönünde yorumların oluşmasına neden oldu.
AI-PQ özelliğini de gösteren firma, içerisindeki grafik kartı sayesinde, videolarda daha dinamik renk algılama sistemini geliştirdiklerini belirtti. Aynı zamanda HDR 10+‘a da geçiş yapan işlemci, Qualcomm‘un Snapdragon işlemcileriyle olan rekabette geri kalmadığını gösteriyor. Bu yıl içerisinde Dimensity 1000 Plus işlemcili akıllı telefonları görmeye başlayacağımızı söyleyen firma, görünüşe göre yeni modelden oldukça umutlu. Bilindiği üzere iQOO firması da bu işlemciye sahip bir telefon çıkaracağını açıklamıştı. Aradan geçen iki zorlu yılın ardından yeniden amiral gemisi cihazlar için işlemci üreten MediaTek‘in tekrardan bu yarışa girmesi, akıllı telefon dünyası için de oldukça önemli bir gelişme olarak kayda geçti. Bakalım yeni nesil işlemcileri kullanan cihazlar, Qualcomm‘un Snapdragon işlemcileri ile nasıl bir rekabete girecek bekleyip göreceğiz.
İşlemci
MediaTek, Helio G85 yonga setini resmi olarak tanıttı!
Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta, Redmi Note 9 modelinde kullanacağını açıkladığı MediaTek Helio G85 yonga seti resmi olarak tanıtıldı. Tayvanlı yonga seti üreticisi MediaTek, G85 modelinin detaylarını açıkladı. Helio G80 ile aynı işlem birimine sahip olacak olan model grafik yongası tarafında hız geliştirmeleri barındırıyor.
12 nm üretim teknolojisi ile geliştirilen Helio G85 yonga seti, 2.0 GHz saat hızlarında çalışan iki adet Cortex-A75 ile 1.8 GHz saat hızlarında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. Yonga setinde bulunan Mali-G52 grafik işlemcisi, geçtiğimiz yılın Helio G80 modelinin sunduğu 950 MHz saat hızını 1 GHz’e çıkarmış. MediaTek, kesintisiz bağlantı vaadiyle Wi-Fi ve LTE ağları arasında 13 ms içinde akıllı geçiş özelliğinin desteklendiğini duyurdu. Ayrıca yeni çip LTE bağlantılarını Cat 7 hızlarına kadar (300 Mbps/100 Mbps) sağlayabilecek. Yonga setinin diğer bağlantı özellikleri arasında 802.11 ac standardında Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 teknolojileri bulunuyor.
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MediaTek, Helio G85’de bulunan HyperEngine oyun teknolojisi sayesinde yonga setini kullanan cep telefonları ile baz istasyonları arasındaki bağlantıda ki tepki sürelerinin çok daha kısa olacağını vaadediyor. Ayrıca veri bağlantı hızları düşürülmeden oyunlar sırasında çağrıların ertelenmesi de bu teknoloji ile sağlanabilecek. Bunlara ek olarak yeni çip, geçtiğimiz yılın Helio G80 modelinde de bulunan ses ile uyandırma (Voice Wake Up) teknolojisini barındırıyor. MediaTek Helio G85, 16+16 MP çözünürlüklü çift veya 48 MP çözünürlüklü tek kamera konfigürasyonlarına da destek veriyor. G85, video tarafında en fazla 30 fps kare hızında videolar işleyebilecek.
MediaTek, Helio G85 yonga setini üreticilere sağlamaya uzun zaman önce başladı. Bu sebeple önümüzdeki günlerde 200$ fiyat bandında tanıtılacak olan orta seviye kategorisindeki akıllı telefon modellerinin söz konusu yonga setini kullanması bekleniyor.
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