Oppo Reno 3 Pro incelemesi | 6.500 TL eder mi?

Huawei P40 Pro inceleme videomuzda, şirketin yeni amiral gemi modelini detaylıca inceliyoruz. Bakalım Huawei P40 Pro modeli bizlere neler sunuyor ve önceki modele oranla iyileştirmeleri neler?

Huawei P40 Pro inceleme – Tasarım detayları

Bizim incelediğimiz model ‘Silver Frost” olarak geçen ve mat gümüş rengiyle dikkat çeken rengi kullanıyor. Ancak tabii ki modelin farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Yine kavisli ekran tasarımını kullanan Huawei, bu sefer Mate 30 Pro‘dan farklı olarak ‘şelale kavis‘ olayından vazgeçmiş. Bu da fiziksel ses tuşlarının geri gelmesi anlamına geliyor ve bizce olumlu bir geri dönüş olmuş.

Ön taraftan baktığımızda ekranın sağ üst bölümünde ön kamera, 3D TOF ve diğer sensörlerin olduğu küçük bir çentik alanı yer alıyor. 3D TOF sensör hem yüz tanımada devreye giriyor hem de ön kamera ile portre fotoğraflar çekerken nesle ile arka planı ayırmada görev alıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü yine devam ediyor. Huawei’nin belirttiğine göre %30 oranında bir hızlanma söz konusu ve yaptığımız testlerde bunun doğru olduğunu söyleyebiliyoruz.

Tasarım tarafından hoparlör yine stereo değil mono. Her ne kadar hoparlör gücü ve kalitesi oldukça iyi olsa da, böylesi üst seviye bir telefonda stereo hoparlör görmek isterdik. Son olarak IP68 suya ve toza dayanıklılığın yine cihazda yer aldığını belirtelim.

Ekran ve performans

6.5 inç boyutlu OLED ekranla gelen Huawei P40 Pro modelinde 1200 x 2640 çözünürlük ve 90 Hz tazeleme hızı görüyoruz. Tazeleme hızının bu sefer 90 Hz olması, telefonu kullanırken rahatça fark edilebiliyor. Menüler arasındaki geçiş, telefonun akıcılığı çok daha iyi seviyede. Ayrıca yine HDR10 desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Ekran konusunda bir önceki modele göre geriye gidilen konu ise parlaklık seviyesinde. Zira Huawei P30 Pro modeline göre 530 nit parlaklık seviyesiyle yaklaşık 70 nit kadar daha düşük bir parlaklık sunuluyor.

Telefon gücünü Kirin 990 5G işlemcisinden alıyor. Bizim Mate 30 Pro’da incelediğimiz Kirin 990 işlemcisine göre hem 5G desteği hem de biraz daha performanslı olan bu işlemcinin yanı sıra 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri ve Mali-G79 GPU sıralanıyor. Depolama alanını NanoSD kart ile arttırabilmek mümkün.

Sentetik testlerde Kirin 990 5G, en büyük rakibi Snapdragon 865’e göre daha düşük skorlar alıyor. Ancak bu farkı gündelik hayatta hissedebilmek pek mümkün değil. Zira doğal olarak telefon çok hızlı ve güncel oyunlarda da çok yüksek bir performans gösteriyor.

Huawei P40 Pro inceleme – Her zaman olduğu gibi “kamera” onun işi

Yeni modelin kamerası hem donanımsal olarak değişti hem de yeni yazılım özelliklerine kavuştu. İlk olarak “AI Golden Snap” isimli yazılım özelliklerinden söz edelim.

Bu özellikler sırasıyla:

Poz verirken kadraja giren insanları silebilme

Video çekerken zoom yaptığınızda konuşan kişinin sesini yükselten “ses yakınlaştırma”

Cam gibi nesnelerin olduğu fotoğraflarda oluşan yansımaları silme

Birden fazla çekilen fotoğraflardaki “en iyi kareyi seçme”

Donanım tarafında ise ana kameramız 50 MP çözünürlüklü F/1.9 diyafram değerine ve OIS desteğine sahip yeni sensör. Ana kamera sensörü, boyut olarak 108 MP çözünürlüklü Samsung Galaxy S20 Ultra modelinin ana kamerasından bile büyük bir sensör.

Ana kameraya ek olarak 40 MP geniş açı, 12 MP periskop kamera (5x optik zoom, 10x hibrit zoom, 50x dijital zoom) ve TOF 3D sensör yer alıyor. Bu sefer ön kamerayı ayrıca çok beğendik. Zira 32 MP ön kamera ve 3D TOF sensör önceki Huawei modellerine göre çok daha net, doğru ve doğal renk veren sonuçlar veriyor.

Batarya

Son olarak 4200 mAh pil kapasitesiyle gelen cihazda 40W kablolu şarj, 27W kablosuz ve kablosuz tersine şarj desteği yer alıyor. Kullanım esnasında “amiral gemisi” modeller için güzel bir değer olan 8 saati aşan bir ekran süresi aldık ve bu anlamda telefonun iyi olduğunu söyleyebiliriz.