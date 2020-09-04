Snapdragon 400 işlemciler için 5G müjdesi!

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden Qualcomm, Snapdragon 400 serisi işlemcilerine 5G desteği ekleyeceğini açıkladı.

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Qualcomm, IFA 2020 kapsamında düzenlediği etkinlikte başta Snapdragon 8cx Gen2 olmak üzere yeni teknolojilerinden ve çalışmalarından bahsetti. Bu etkinlikte şirketin paylaştığı en heyecan verici açıklama ise, giriş seviyesine hitap eden Snapdragon 400 serisi mobil işlemcilerine 5G desteği kazandıracağını açıklaması oldu.

Snapdragon 400 serisine 5G geliyor!

Snapdragon 400 serisi işlemcileri bütçe dostu diye tabir ettiğimiz giriş seviye akıllı telefonlarda sıkça görüyoruz; bu sebeptendir ki Qualcomm’un bu seriye 5G desteği ekleyecek olması, 5G’nin hayatımızdaki yerini daha fazla genişletecek. Qualcomm da yaptığı açıklamada SD 400 serisine 5G’nin gelmesi sayesinde, 5G kullanıcı sayısının önümüzdeki yıllarda 3,5 milyar oranına ulaşabileceğini söyledi.

Ayrıca 5G ile beraber akıllı telefon üreticilerinin de üzerinden önemli bir yük kalkıyor. Çünkü ürettiği telefonlarda Snapdragon işlemcilere yer veren ve 5G desteği de eklemek isteyen bir üretici, mecburen Snapdragon 700 veya 800 serisine yönelmek zorunda ve bu durum telefon fiyatlarını otomatik olarak yükseltiyor. Dolayısıyla SD 400 serisine 5G desteği gelmesi, telefon üreticilerinin 5G’yi uygun fiyatlı telefonlarla tüketiciye sunmasını nispeten daha fazla kolaylaştıracak.

Qualcomm, 5G destekli ilk Snapdragon 400 işlemcinin duyurusu için 2021′in ilk çeyreğini işaret etti. Ancak bu işlemciye sahip olacak ilk akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ise belirsizliğini koruyor. Her halükarda bu açıklama 4G’nin artık tarihin tozlu sayfalarına karışması açısından son derece önemli.