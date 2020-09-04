Akıllı Telefonlar
Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim
Xiaomi, Mi 10 modellerinde geçerli olmak üzere değiştirme kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında markası ne olursa olsun eski telefonunu getirerek son model bir Mi 10 almak isteyen kullanıcılara, getirdikleri telefonun ederi kadar indirimin yanısıra 1.000 TL de ek destek verilecek.
Örnek vermek gerekirse; Xiaomi Mi 10 almak için Mi Store‘a giden bir tüketicinin mevcut telefonu 1.200 TL bedel biçilmesi halinde, Xiaomi Türkiye tarafından da verilecek ek 1.000 TL destek sayesinde müşteriler toplam 2.200 TL indirimle, Mi 10 sahibi olabilecek. 30 Eylül tarihine kadar tüm Mi Store’larda geçerli olacak kampanyadan, Hepsiburada‘da ise 256 GB’lık Xiaomi Mi 10 modeli için faydalanılabilecek.
Xiaomi Mi 10 neler sunuyor?
6.67 inçlik FHD+ AMOLED ekrana sahip olan Mi 10, Snapdragon 865 yonga setinden güç alıyor. 4780MAh kapasiteli bataryası 30W hızlı şarj özelliğiyle desteklenen Mi 10, 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 bellek kapasitesiyle kullanıcı dostu bir performans sergiliyor.
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20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve arka bölümünde 108 MP çözünürlüğünde f/1.69 aralıklı ana sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde birincil ve ikincil telefoto sensörler bulunuyor. WiFi 6 özelliğine de sahip olan Mi 10, 6.67 inçlik AMOLED ekranı ile 90 Hz yenileme hızı sunuyor.
Not: Bu içerik Xiaomi Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S10 serisi, One UI 2.5 güncellemesini aldı!
Bu yılın başlarında, Samsung‘un akıllı telefonları için yeni bir arayüz olan One UI 2.5‘i geliştirmeye çalıştığı biliniyordu. Yeni yazılım Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Tab S7 serisi ile piyasaya sürüldü. Güney Koreli firma, cihazların lansmanının hemen ardından Galaxy S20 serisi ve Galaxy Z Flip için de bu güncellemeyi sundu. Şimdi ise şirket, Galaxy S10 serisi için One UI 2.5 güncellemesini sunuyor.
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Samsung Galaxy S10 serisi için yayınlanan One UI 2.5 neler içeriyor?
Samsung Galaxy S10 serisi için gelen yeni güncellemenin boyutu 963,49 MB olacak. Bu güncelleme Eylül 2020 Android güvenlik yamasını da içeriyor. Galaxy Note 20 ve Galaxy Tab S7 için tanıtılan Wireless DeX modu, güncelleme ile cihazlara eklenecek. Yeni yazılım, kamera uygulamasında gelişmiş bir Pro video modu ve klavye uygulamasında Youtube videolarını arama özelliğini barındırıyor. Pro video modu, video çözünürlüğünü, kare hızını ve mikrofonu seçmenize yarayacak.
Güncellemenin getirdiği bir başka önemli yenilik ise “Her zaman açık” modunda karşımıza çıkıyor. Artık “Her zaman açık ekran“da Bitmoji etiketi desteği bulunacak. Bunlar haricinde hata düzeltmeleri, güvenlik iyileştirmeleri ve cihazların genel performansında artış sağlanacak. Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinden birine sahipseniz “Ayarlar” menüsünden yazılım güncellemesini kontrol edip indirebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı: 65W hızlı şarj ve geliştirilmiş kamera!
Realme 7 ve 7 Pro, bugün Hindistan’da düzenlenen ve firmanın YouTube üzerinden canlı gerçekleşen etkinliğinde resmen tanıtıldı. Cihazlar; geliştirilmiş kamera, daha büyük bir batarya ve hızlı şarj özellikleri ile dikkat çekiyor.
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Realme 7 Pro: 65W SuperDart ile 34 dakikada %100 şarj!
Realme 7 Pro’da selefi olan 6 Pro’ya benzer şekilde, Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alıyor. Fakat işlemci tarafında değişikliğe gitmeyen şirket, cihazın diğer tüm özelliklerinde iddialı değişikliklerde bulunmuş.
En büyük değişikliklerden biri, 65W SuperDart hızlı şarj teknolojisi ile gerçekleşiyor. Özellikle firmanın, X serisi cihazlarında da gördüğümüz yeni nesil ve oldukça hızlı SuperDart, 7 Pro’nun 4.500 mAh’lik bataryasını 34 dakika içinde %100’e kadar şarj edebiliyor.
6 Pro’da 6.6 inç boyutlarında büyük boyutlara sahip LCD panel tercih edilirken, 7 Pro’da kompakt ve taşıması daha kolay olan 6.4 inç ekran kullanılıyor. FullHD+ ekran çözünürlüğüne sahip 7 Pro’da ekran çözünürlüğümüz 90 Hz’den 60 Hz’e düşürülmüş. Realme, aldığı bu kararı, kullanıcılardan aldığı geri dönüşlerle verdiğini aktardı. 90 Hz LCD ekran kullanmaktansa kulanıcılar, 60 Hz panel kullanmayı tercih ediyorlar. Bununla birlikte, güç tuşuna entegre edilen parmak izi sensörü de ekranın içine yerleştirildi.
Realme 6 Pro’da toplamda 6 adet kamera bulunuyordu. Bu kameralardan ikisi ön tarafta, geriye kalan dördü de arka tarafa konumlandırılmıştı. 7 Pro’da ise önde yer alan iki kameradan biri çıkarıldı ve tek kameralı geniş açılı bir kamera benimsendi. Fakat iki kamera yerine tek kamera kullanılması, kullanıcılar açısıdan herhangi bir eksiklik yaratmayacak. Çünkü kameranın çözünürlüğü 32 MP’e çıkarıldı ve geniş açılı bir kamera çözümüne geçiş yapıldı.
Sony’nin yeni 64 MP’lik IMX682 sensörünü kullanıyor!
Arka tarafa yerleştirilen kameralarda da birtakım değişiklikler yapıldı. 12 MP’lik telephoto kamera yerine 2 MP’lik derinlik sensörü kullanan cihazımızda 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamerası bulunuyor. Ana kameramız ise, Sony’nin yeni 64 MP’lik IMX682 lensini barındırıyor.
Realme 7 Pro, 6 Pro’daki gibi; Dolby Atmos desteğiyle geliyor. Fakat bu sefer mono hoparlör yerine stereo hoparlör ile geliyor. Firma, burada orta seviyeye konumlandırdığı yeni cihazında daha üst düzey özellikler oluşturma gayesinde yol alıyor.
Altını çizmemiz gereken diğer önemli özellikler ise, Realme 7 Pro’ya dahil edilen USB-C girişi, 3.5 mm kulaklık girişi ve hafızaya arttırmak için harici microSD kart yuvası olarak görüyoruz. Realme 7 Pro, kutudan Android 10 tabanlı Realme UI arayüzü ile çıkacak. “Ayna Mavisi” ve “Ayna Gümüşü” adı verilen bu renkler iki hafıza konfigürasyonuna sahip. Bunlardan biri 6 GB RAM/128 GB depolamaya sahipken, diğeri 8 GB RAM/128 GB hafızayala 230 dolar ile 270 dolar arası değişen fiyatlarla piyasada olacak. Satışlar Hindistan üzerinde 14 Ağustos tarihinde firmanın kendi internet sitesi ve Flipkart’ta başlamış olacak.
Realme 7: 90 Hz akıcı ekran ve Helio G95 işlemci desteği
Realme 7, yine 6.5 inç boyutlarında FullHD+ ekran üzerine inşa edildi. Akıllı cihaz dünya üzerindeki ilk Helio G95 işlemcisini kullanan telefon olma ünvanına sahip olarak bizi karşılıyor. Realme 6’da ise G90T yonga seti kullanılıyordu. Batarya kapasitemiz ise, 4.300 mAh’den 5.000 mAh’e kadar yükseltildi. Fakat hızlı şarj teknolojisinde herhangi bir artışa gidilmeyerek 30W hızlı şarj teknolojisi kullanılmaya devam ediyor. Realme, 30W Dart şarj teknolojisinin, 65 dakikada %100’e kadar cihazı şarj edebileceğini açıklamıştı. Bu özelliklerle bile gayet güzel gözüküyor.
7 Pro’yla benzer olarak, 64 MP’lik Sony IMX682 kamera sensörünü kullanan cihazımız, 6 Pro’yla kamera kurulumu anlamında aynı çözümleri sunuyor. Ön tarafta 16 MP özçekim kamerası, arka tarafta ise 8 MP ultrageniş, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü ana kameramıza eşlik ediyor.
Starry Mode, güncellemeyle cihaza dahil olacak!
Fakat Pro modelle aynı şekilde, Realme 7’ye de “Starry Mode” ekleniyor ve Gece Modu içerisinde AI Mod ve Gece Modu arasında değişiklik yapma seçeneği ekleniyor. Ancak, Bu özellik henüz Realme 7 arayüzünde bulunmuyor. İlerleyen zamanlarda OTA ile güncellemenin cihaza gönderilmesi sağlanacak.
Son olarak Realme 7’de bahsedilmesi gereken diğer özelliklerimiz ise, USB-C girişi, 3.5 mm’lik kulaklık girişi, Android 10 üzerine inşa edilen Realme UI ve güç tuşuna entegre vaziyette gelen parmak izi okuyucu olarak belirtilebilir.
İki RAM seçeneği ile gelen Realme 7’de 6 GB veya 8 GB RAM seçeneklerinden biri tercih edilebilecek. Akıllı telefonda ayrıca, darbelere karşı dayanıklılık ve Pro’da olduğu gibi resmi açıklamayla doğrulanan IP sertifikası bulunuyor.
6GB RAM 64 GB depolamalı versiyonun fiyatı 170 Euro/205 Dolar’ken; 8GB/128 GB depolama birimi bulunan model, 195 Euro/230 Dolar’a satılacak. 10 Ağustos tarihinde cihaz, Flipkart ve Realme’nin resmi Hindistan sitesi üzerinden “Sis Mavisi” ve “Sis Beyazı” renklerinden biri satın alınabilecek.
Akıllı Telefonlar
Poco X3, canlı görüntüleri ile birlikte sızdırıldı!
Poco X3 NFC modeli, pazartesi günü resmi olarak tanıtılacak. Bugün ise cihazın canlı görüntüleri bir video ile sızdırıldı. Ayrıca dün bir e-ticaret sitesinde cihazın fiyatları hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkan video, Youtube ve benzeri uygulamalardan tamamen kaldırıldı. Ancak internette hızlı bir şekilde yayılan videonun görüntüleri Twitter ve benzeri mecralarda hala bulunuyor.
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Poco X3 nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?
Bu sefer Poco, yeniden markalanmış bir Xiaomi cihazı olarak piyasaya çıkmayacak. Kendi başına yeni bir telefon olarak kullanıcılara sunulacak. Cihazın “X” şeklinde sıralanmış dörtlü kamera dizilimi ve LED flaşı bulunacak. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan web sitesindeki fiyatlara baktığımızda ise cihazın orta segmente uygun fiyatları olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın taban modeli 12990 PHP(225$/190€), farklı bir yapılandırmaya sahip üst model ise 12990 PHP(265$/225€) üzerinden satışa çıkacak. Pahalı olan modelin RAM veya depolama alanı tarafında daha iyi olacağını tahmin ediyoruz.
Kaldırılan videoya dönecek olursak, burada cihazın temel teknik özellikleri hakkında bilgi veriliyor. Cihazın Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alacağını bu videoda öğreniyoruz. Ayrıca videoyu çeken kişinin elindeki cihaz 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Telefon, 6,67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ve 20 MP selfie kamerası ile gelecek. Parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunacak. Batarya tarafında cihazın 5.100 mAh değerinde pil ile geleceğini söyleyebiliriz. Pazartesi günü cihaz hakkındaki tüm teknik bilgileri öğreneceğiz.