Qualcomm, yeni laptop işlemcisi Snapdragon 8cx Gen2’yi duyurdu

Qualcomm, dizüstü bilgisayarlara can verecek yeni Snapdragon 8cx Gen2 işlemcisini resmi olarak duyurdu. Bu işlemci, yer aldığı bilgisayara performans ve güç tüketimi bakımından adeta avantajlar silsilesi getiriyor.

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Qualcomm’un, Windows dizüstü bilgisayarlar için ARM tabanlı Snapdragon 8cx işlemcisini duyurmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Uzun süredir bu pazarda varlığını hissettirmeyen şirket, IFA 2020′de düzenlediği etkinlikte Snapdragon 8cx’in halefi olacak Snapdragon 8cx Gen2 işlemcisini tanıttı. Bu işlemci, kardeşine göre çok önemli iyileştirmeler içeriyor.

Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen2 işlemcisini duyurdu!

Snapdragon 8cx Gen2′nin dizüstü bilgisayarlara getireceği öne çıkan yenilikler, 5G ve Wi-Fi 6 desteğinin yanı sıra düşük güç tüketiminin yüksek performans ile bir araya getirilmesi oldu. Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen2′nin tek şarjla yaklaşık olarak 25 saatin üzerinde kullanım imkanı sunduğunu da ifade etti. Bu durum, işlemcinin yer aldığı bilgisayarın tek şarjla sadece 1 gün değil, aynı zamanda birkaç günlük çalışmaya yetecek kadar pil ömrü sunacağı anlamına geliyor. Elbette ki bu süre kullanıma bağlı olarak uzayabilir veya kısalabilir; ancak şirketin bu denli bir geliştirme yapmış olması her halükarda işlemcinin kullanıcıyı memnun edeceğini gösteriyor.

Diğer özellikleri arasında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 için yerleşik destek bulunan Snapdragon 8cx Gen2 işlemci sayesinde, ek olarak Qualcomm’un yankı giderme ve gürültü azaltma için geliştirdiği Aqstic ses teknolojisinin yanı sıra 60 FPS’de çift 4K harici monitör desteği de dizüstü bilgisayar kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

Qualcomm, sunumunda Snapdragon 8cx Gen2′yi Intel işlemcilere karşılık gelen rakibiyle de karşılaştırdı. Karşılaştırmaya göre ARM tabanlı bu işlemci, Intel tarafındaki rakibi 10. nesil Core i5′e göre %18 daha fazla performans sunuyor. Bir başka karşılaştırmaya göre ise Snapdragon 8cx Gen2′nin, güç tüketimi noktasında da Intel Core i5′e oranla %39 daha verimli olduğunu görüyoruz.

Bu arada Snapdragon 8cx Gen2 bünyesinde, kullanıcıların 5G ihtiyacını giderebilmek için güçlü bir X55 5G modem; 4G için ise X24 LTE modem barındırıyor. Qualcomm’un yeni ARM tabanlı işlemcisini kullanan ilk dizüstü bilgisayar ise Acer Spin 7 olacak. Zamanla daha fazla dizüstü bilgisayarda göreceğimiz bu işlemcinin 2020′nin sonlarına doğru son kullanıcıyla buluşması bekleniyor.