İşlemci
Qualcomm, yeni laptop işlemcisi Snapdragon 8cx Gen2’yi duyurdu
Qualcomm, dizüstü bilgisayarlara can verecek yeni Snapdragon 8cx Gen2 işlemcisini resmi olarak duyurdu. Bu işlemci, yer aldığı bilgisayara performans ve güç tüketimi bakımından adeta avantajlar silsilesi getiriyor.
İlginizi çekebilir: Intel, Tiger Lake işlemci ailesini resmi olarak duyurdu!
Qualcomm’un, Windows dizüstü bilgisayarlar için ARM tabanlı Snapdragon 8cx işlemcisini duyurmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Uzun süredir bu pazarda varlığını hissettirmeyen şirket, IFA 2020′de düzenlediği etkinlikte Snapdragon 8cx’in halefi olacak Snapdragon 8cx Gen2 işlemcisini tanıttı. Bu işlemci, kardeşine göre çok önemli iyileştirmeler içeriyor.
Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen2 işlemcisini duyurdu!
Snapdragon 8cx Gen2′nin dizüstü bilgisayarlara getireceği öne çıkan yenilikler, 5G ve Wi-Fi 6 desteğinin yanı sıra düşük güç tüketiminin yüksek performans ile bir araya getirilmesi oldu. Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen2′nin tek şarjla yaklaşık olarak 25 saatin üzerinde kullanım imkanı sunduğunu da ifade etti. Bu durum, işlemcinin yer aldığı bilgisayarın tek şarjla sadece 1 gün değil, aynı zamanda birkaç günlük çalışmaya yetecek kadar pil ömrü sunacağı anlamına geliyor. Elbette ki bu süre kullanıma bağlı olarak uzayabilir veya kısalabilir; ancak şirketin bu denli bir geliştirme yapmış olması her halükarda işlemcinin kullanıcıyı memnun edeceğini gösteriyor.
Diğer özellikleri arasında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 için yerleşik destek bulunan Snapdragon 8cx Gen2 işlemci sayesinde, ek olarak Qualcomm’un yankı giderme ve gürültü azaltma için geliştirdiği Aqstic ses teknolojisinin yanı sıra 60 FPS’de çift 4K harici monitör desteği de dizüstü bilgisayar kullanıcılarının hizmetine sunulacak.
Qualcomm, sunumunda Snapdragon 8cx Gen2′yi Intel işlemcilere karşılık gelen rakibiyle de karşılaştırdı. Karşılaştırmaya göre ARM tabanlı bu işlemci, Intel tarafındaki rakibi 10. nesil Core i5′e göre %18 daha fazla performans sunuyor. Bir başka karşılaştırmaya göre ise Snapdragon 8cx Gen2′nin, güç tüketimi noktasında da Intel Core i5′e oranla %39 daha verimli olduğunu görüyoruz.
Bu arada Snapdragon 8cx Gen2 bünyesinde, kullanıcıların 5G ihtiyacını giderebilmek için güçlü bir X55 5G modem; 4G için ise X24 LTE modem barındırıyor. Qualcomm’un yeni ARM tabanlı işlemcisini kullanan ilk dizüstü bilgisayar ise Acer Spin 7 olacak. Zamanla daha fazla dizüstü bilgisayarda göreceğimiz bu işlemcinin 2020′nin sonlarına doğru son kullanıcıyla buluşması bekleniyor.
İşlemci
Intel, Tiger Lake işlemci ailesini resmi olarak duyurdu!
Intel, 11. nesil Tiger Lake işlemcilerini bugün resmi olarak duyurdu. Bu işlemcilerin, entegre Xe grafik birimleri sayesinde dizüstü bilgisayarlar için en iyi işlemci olduğu belirtiliyor.
İlginizi çekebilir: NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen tanıtıldı!
Intel; yeni entegre Xe grafikleri, Thunderbolt 4 desteği ve Wi-Fi 6 ile adeta şampiyonlar ligi denebilecek türden 11. nesil Tiger Lake işlemci serisini duyurdu. Intel bu işlemcilerin, yer aldığı dizüstü bilgisayarları önceki nesil Ice Lake işlemcilere göre performans ve güç tüketimi bakımından şaha kaldıracağını söyledi. Ayrıca şirket, Tiger Lake serisi işlemcilerin “ince ve hafif” dizüstü bilgisayarlar için en iyi işlemci olduğunu da iddia ediyor.
Intel Tiger Lake serisini resmen tanıttı
Tiger Lake serisinin, önceki nesil Ice Lake modellerine benzer şekilde 10 nm üretim teknolojisine sahip olduğunu ekleyelim. Ancak Intel bu seride, yüksek hızları düşük güç tüketimiyle harmanlayan 10nm SuperFin mimarisi ile Willow Core çekirdek tasarımına yer veriyor. Bu durum, Tiger Lake işlemcilerin 10 nm ile üretilmesinden doğabilecek dezavantajları da kapatıyor.
Öte yandan Tiger Lake serisi, bünyesinde ikisi 2021’de çıkacak olan 9 adet işlemci barındırıyor. Bu işlemciler arasından kod adı Core i7-1185G7 olan amiral gemisinin, sekiz iş parçacığına sahip dört çekirdekli bir CPU olduğunu belirtelim. Bu CPU, aynı zamanda 3.0 GHz temel saat hızında çalışmak suretiyle maksimum 4.8 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Maksimum 3.9 GHz turbo hızına kadar çıkabilen Core i3-1110G4 CPU ise, 4 iş parçacığına sahip çift çekirdek ile birlikte geliyor.
Intel, sunumda Tiger Lake serisini Xe-LP GPU mimarisine dayalı 96 adede kadar Yürütme Birimi ile donattığını açıkladı. Bu, bünyesinde selefi Ice Lake’e göre 32 adet daha fazla Yürütme Birimi barındırdığını gösteriyor. Ek olarak G7 SKU’ları 96; G4 ise 48 adet Yürütme Birimi’ne sahip.
Bu arada Intel Tiger Lake’in yeni nesil yüksek performanslı grafikler ve daha hızlı NVME depolama desteği sunabilen PCI Express 4.0 desteğine de sahip olduğunu belirtelim.
İşlemci
MediaTek, Huawei’ye işlemci satmak için ABD’den izin istedi
MediaTek, kendi işlemcilerini üretemeyecek olan Huawei ile ortaklık yapmak istediğini ve ABD yönetimine resmi olarak lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
İlginizi çekebilir: Ofis kullanıcıları için şık, ince ve güçlü AIO PC: MSI Pro 24X 10M
MediaTek, Huawei’ye işlemci satmak istiyor
Huawei, yükselen ABD – Çin geriliminin bir kurbanı olarak donanım tedariği noktasında oldukça zor günler geçiriyor. Şirket en son yaptığı açıklamada, ABD’nin yasağından dolayı 15 Eylül’den itibaren artık kendi HiSilicon Kirin yonga setlerini üretemeyeceğini söylemiş; bunu takiben Qualcomm ise Huawei’ye yonga seti satmak için ABD hükümetinden özel izin istemişti. Şimdi de benzer atılım, bir başka yarı iletken üreticisi olan MediaTek firmasından geldi.
Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden MediaTek, Cuma günü yaptığı duyuruda Huawei’ye yonga seti satabilmek için ABD hükümetine lisans başvurusu yaptığını açıkladı. MediaTek aslında Tayvan merkezli bir firma, ancak ürettiği yonga setlerinde Amerikan teknolojilerinden faydalandığı için Huawei’ye doğrudan satış yapamıyor. Bu bağlamda şirketin, ABD kuralları gereği Huawei’ye yonga seti satabilmek için mecburen ABD yönetiminden izin alması gerekiyor.
Ayrıca MediaTek, konuyla alakalı verdiği demeçte ABD kurallarına sonuna kadar uyum sağlayacağını ve Huawei ile ortaklığını ABD’nin kuralları çerçevesinde yapmak istediğini de belirtti. Beyaz Saray’dan veya Huawei’den ise herhangi bir açıklama gelmedi.
Hatırlanacağı üzere TSMC de 15 Eylül’den itibaren ABD yasağından dolayı Huawei’ye yonga seti tedarik edemeyeceğini duyurmuştu. Amerika yönetimi MediaTek’e izin vermezse ve Huawei de herhangi bir çözüm bulamazsa, akıllı telefon üretimine devam edemeyecek gibi görünüyor.
Donanım
Huawei, ABD’nin çip yasağına karşı kendi çözümünü buldu
Huawei, ABD’nin ambargosunun bir sonucu olarak Kirin işlemcileri artık üretemeyeceğini açıklamıştı. Şimdi ise, kendine farklı çözümler üretmek için çalışmalar yapıyor.
İlginizi çekebilir: Huawei masaüstü bilgisayarın teknik özellikleri sızdırıldı!
Huawei, bugüne kadar kendi işlemcilerini üretebiliyordu ancak ABD’nin yasağından dolayı 15 Eylül’den sonra üretime devam edemeyeceklerini açıklamıştı. Hatta buna ithafen Qualcomm’un Huawei’ye işlemci satmak için ABD hükümetinden özel izin istediğini de haberimizde aktarmıştık. Ancak ortaya çıkan son iddialar, Çinli teknoloji devinin Qualcomm veya başka bir şirketten işlemci satın almak istemediğini gösteriyor.
Huawei kendi yonga setlerini üretecek
Çin’in sosyal medyası Weibo’da yer alan bir habere göre Huawei, ABD teknolojilerine hiçbir şekilde ihtiyaç duymaksızın tamamen baştan sona kendi yonga setlerini üretmek için harekete geçmiş durumda. Kaynaklar Huawei’nin şimdiden bazı Çinli teknoloji şirketleriyle masaya oturduğunu ve üretim hattını kurmak için çalışmalara başladığını da ifade ediyor.
Huawei ilk etapta 45 nm üretim teknolojisiyle yonga seti üretimine başlayacak. Belli bir yol kat ettikten sonra şirketin, 28 nm üretim teknolojisiyle üretim serüvenine devam edeceği söyleniyor. Üstelik Huawei sadece yonga seti değil, ihtiyacı olan diğer her türlü yarı iletkenleri de Amerikan teknolojilerine ihtiyaç duymadan tamamen kendisi üretecek. Bununla birlikte Huawei’nin kendi yonga setlerinin bu yıl sonunda kullanıma hazır olacağına da dikkat çekiliyor.
Aslında Huawei’nin geçen yıldan beri süregelen ekosistem yaratma mücadelesini düşündüğümüzde, bu gelişmenin o kadar da sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. AppGallery ve HarmonyOS ile yazılım noktasında; kendi yarı iletkenleri ile beraber ise donanım tarafında, tamamen kendine özgü benzersiz bir ekosistem inşa etmeyi kafasına koymuş gibi görünüyor.
Ancak Huawei’nin önünde oldukça uzun bir süreç var; zira Samsung, Qualcomm gibi rakiplerinin 3 nm üretim teknolojisiyle ürettiği yonga setlerini piyasaya sürmeye hazırlandığı unutulmamalı. Bu noktada Huawei’nin bu şirketlerle rekabet etmesi kolay olmayacak.