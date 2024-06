Snapchat tazminat ödeyecek. Kaybolan mesajlarıyla tanınan Snapchat uygulamasının yaratıcısı olan Snap Inc. geçtiğimiz günlerde büyük bir hukuki meseleyle karşı karşıya kaldı. Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı tarafından açılan davada Snap Inc., kadınlara yönelik cinsel taciz ve ayrımcılık iddialarıyla suçlandı ve sonuç olarak şirket 15 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. Snapchat tazminat ödemek durumunda kalacak.

Snapchat Tazminat Davasında 15 Milyon Dolarlık Uzlaşma!

Snapchat tazminat davasında ileri sürülen iddialar, Snapchat’in kadın çalışanlarını iş yerinde cinsel tacize maruz bıraktığı ve onlara adil davranmadığı yönündeydi. İddialara göre, tacize uğrayan kadın çalışanlar şikayet ettiklerinde misillemeyle karşılaştı. Snapchat ise bu iddiaları kabul etmedi, ancak sorunu çözme yönünde bir adım atarak uzlaşmayı kabul etti. Şirket, adil ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ettiğini belirtti.

Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı, Snap Inc.’in kadın çalışanları adına bu uzlaşmayı kabul ettirmeyi başardığı için önemli bir başarı elde etti. Departmanın direktörü Kevin Kish, bu anlaşmanın, tüm çalışanların eşit haklara sahip olduğu bir iş ortamı yaratma çabalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kish, “Kadınlar her işte, her işyerinde ve her sektörde eşitlik hakkına sahiptir. Kaliforniya, yenilikçi şirketlerimizin çalışmalarından gurur duymaktadır” dedi.

Snapachat tazminat davasındaki uzlaşma şartlarına göre, 15 milyon dolarlık fon, 2014-2024 yılları arasında Snap Inc.’te çalışmış ve ayrımcılığa uğramış kadın çalışanlar arasında paylaştırılacak. Ancak, uzlaşma sadece para ile sınırlı değil. Snap Inc., ücret ve terfi politikalarını inceleyecek bağımsız bir denetçi ile çalışacak ve cinsel taciz, misilleme ve ayrımcılığa karşı kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmek için bağımsız üçüncü taraf bir denetçi işe alacak. Ayrıca, personel bu konularda eğitilecek.

Snap Inc.’in çalışan sayısı 2015’ten 2022’ye kadar 250’den 5000’in üzerine çıktı, ancak kadınların terfi ve kariyer fırsatlarında erkek meslektaşlarına kıyasla geri planda kaldıkları belirtildi. Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı’na göre, kadın çalışanlar terfi fırsatlarını daha az nitelikli erkek meslektaşlarına kaptırdılar.

Anlaşmanın hala mahkeme onayına ihtiyacı var ve onaylandığında, tazminat uygun çalışanların ne kadar tazminat alacağı mahkeme tarafından belirlenecek. Bu dava, Snapchat’in iş yerinde eşitlik ve adalet sağlaması gerektiği konusunda önemli bir hatırlatma niteliğinde.

