Kısa süre önce Microsoft’u geçerek dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia, hisse fiyatının Perşembe günü %3,5’ten fazla düşmesinin ardından dünyanın en değerli şirketi konumunu Microsoft‘a geri verdi. Microsoft dünyanın en değerli şirketi olarak kral tahtını geri aldı. Peki Microsoft piyasa değeri ne kadar?

Microsoft Dünyanın En Değerli Şirketi Unvanını Nvidia’dan Geri Aldı

Yapay zeka (AI) çip devi, Nvidia 3,34 trilyon dolarlık borsa değeriyle Salı gününden itibaren kısa bir süre zirvede yer aldı. Ancak Nvidia’nın hisseleri Perşembe günü 130,78 dolara düşerek değerini yaklaşık 3,22 trilyon dolara indirdi ve Microsoft 3,3 trilyon doların üzerinde piyasa değerini sabit kalarak unvanını geri aldı. Microsoft dünyanın en değerli şirketi olarak yeniden karşımızda.

Nvidia’nın yükselişi, analistlerin “teknoloji sektöründeki yeni altın ya da petrol” olarak adlandırdıkları, yapay zekaya güç veren çipler üzerindeki hakimiyetinden kaynaklanıyor. Her biri 3 trilyon dolardan fazla değere sahip olan Nvidia, Microsoft ve Apple, dünyanın en değerli şirketi olmak için üç bir yarış içinde. Nvidia kısa bir süre için zirveye ulaşmış olsa da, bazı analistler üç teknoloji firması arasındaki rekabetin şiddetli olmaya devam edeceğini öngörüyor.

Önümüzdeki yıl boyunca teknolojide 4 trilyon dolarlık piyasa değeri yarışının Nvidia, Apple ve Microsoft arasında geçeceğine inanılıyor. Bu durumda Microsoft dünyanın en değerli şirketi olabilecek mi göreceğiz. Nvidia’nın hisseleri, OpenAI’nin ChatGPT modeli gibi üretken yapay zeka modellerini eğiten ve çalıştıran çiplere yönelik artan talep sayesinde yükseldi. Firma ayrıca 2020’de Bitcoin madenciliğine olan talepten de önemli ölçüde faydalandı ve bu da grafik kartlarının satışlarında bir sıçrama gördü.

Nvidia’nın yükselişi, memleketi Tayvan’daki hayranlarının kendisine bir rock yıldızı gibi davrandığı Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın servetine de yansıdı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft dünyanın en değerli şirketi unvanını gelecekte yine kaptıracak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!