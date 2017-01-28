Snapchat’in geliştirici firması Snap Inc. uzun zamandır beklenen halka açılma işleminde önümüzdeki hafta bir adım daha atıyor.

Snapchat’in firmasına önümüzdeki hafta açık teklifler gelecek. Bu da demek oluyorki 9 haftalık proje yolda gidiyor ve Mart ayında halka açılma işlemi gerçekleşecek. Teknik olarak Snap Inc. geçen sene ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuna geçen sene başvurusunu yaptı. Ancak bu özel bir başvuruydu şimdi ilk defa halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Teklifler Morgan Stanley ve Goldman Sachs tarafından yönetilecek ve her zamanki gibi diğer bankalarda işleme katılabilecek. Uzun süredir alanında lider bir teknoloji firması halka açılmıyordu. Şirketin kurucusu ve CEO’su Evan Spiegel, Snap’i Güney Kaliforniya’da kurdu ve buradaki merkezden bugünkü haline getirdi. Yani bu başarıyı Silicon Valley’e biçemeyiz.

Snap’in geliştirdiği Snapchat özellik genç yaştaki akıllı telefon kullanıcıları arasında inanılmaz bir popülerliğe sahip. Getirdiği bir çok yeni özellik ile beraber en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarından biri halini aldı. 5 yıllık şirketin değeri 25 milyar dolar olarak belirleniyor ancak halka açılma işleminden sonra çok daha fazla gelirin elde edilmesi bekleniyor.