Smite Tactics adı verilen oyunun kapalı beta süreci bugün itibari ile başladı.

Adından göreceli olarak zorluğu ile bahsedilen, Hi-Rez Studios‘un Moba türü oyunu Smite; stratejik kart oyunu ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Hi-Rez Expo 2017 etkinliğinde duyurulan ve “Smite Tactics” adı verilen kart oyunu, bugün itibari ile kapalı beta sürecine girmiş durumda. Edilen ilk bilgilere göre oyun; sıra odaklı, bol strateji barındıran bir kart oyunu olacak.

Oyunun kasım ayında Alfa sürecine girmesi bekleniyor. İçeri ise şu şekilde, oyunun başında ilk olarak oyuncudan tanrı ya da yaratık taraflarından birinin seçilmesini isteniliyor. İlk bakışta atak sayıların ve hit puanların sol alt köşede farklı renkler ile kartların alt köşelerinde belirtilmesi diğer kart oyunları olan Hearthstone veya Magic: The Gathering‘e benzese de bir noktada türünün bu benzer oyunlarından ayrılıyor. 3 boyut (3D) ile maçların geçtiği alanın görselliğini bir hayli üst noktaya taşımak isteyen oyun, savaş alanlarının temalarını içerisinde barındıracak. Böylelikle oyuncular, görsellik anlamında daha da zevk alıyor olacaklar.

“Smite Tactics’in kapalı beta sürecini başlatmış olmaktan büyük heyecan duyuruyoruz” diyen oyunun yapımcısı Scott Zier, bu süreçte kendilerine adeta misyon haline getirdikleri bir durum olan beta süreçlerinde oyuncuların geri dönüşlerini her zaman dikkate alacaklarının da altını çiziyor. Kısacası, oyunun isteğiniz doğrultusunda gelişimini sağlamak tamamen sizlerin ellerinde.

Peki, bu kapalı beta sürecinde oynanılacak oyun neler sunuyor? Buna göre kapalı beta, İskandinav ve Mısır tapınaklarında geçen bir adet ön hazırlık görevi (tutorial) ve bir adette tek oyuncu hikaye modu barındırıyor. Smite Tactics‘in resmi internet sitesinden “Founder’s Pack” isimli içeriği aldığınızda kapalı beta sürecine siz de destek olabilirsiniz. Şu anda yalnızca PC platformunda çıkışını gerçekleştirecek olan oyunun daha sonraki zaman dilimlerinde diğer platformlara da gelmemesi için önünde hiçbir neden yok.