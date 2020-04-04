Skype güncellendi: İndirmek, kayıt olmak yok!

Skype güncellendi, Microsoft‘un popüler görüntülü konuşma uygulaması yeni özelliklere kavuştu. Artık kullanıcılar giriş yapmadan görüntülü konuşma yapabilecekler.

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Skype güncellendi, kullanımı artık çok kolay!

Microsoft‘un popüler görüntülü konuşma uygulaması Skype artık daha gelişmiş özelliklere sahip.Bugünden başlayarak kullanıcıların farklı platformlarda görüntülü konuşma yapabilmesi için artık giriş yapmalarına ve Microsoft hesaplarının olmasına gerek kalmadı. Hatta basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde kullanıcılar tek tıklama ile görüntülü konuşmaya başlayabilecekler.

Skype yaptığı değişiklikleri Twitter‘dan ve web sayfasından yayınladı:

“Giriş yapmadan ve uygulama indirmeden kolay görüntülü konuşma

Tek tıklama ile benzersiz bağlantı linkinizi oluşturun, linki katılımcılarınızla paylaşın ve Skype ile sınırsız görüntülü konuşmanın keyfine varın.Bütün özellikler kullanımınıza hazır. Bağlantı linkinin zaman limiti yok, oluşturulduktan sonra istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.”

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx — Skype (@Skype) April 3, 2020

Bu güncelleme ile Skype son zamanlarda popüler olan görüntülü konuşma uygulaması Zoom‘un sevilen özelliklerini kendi bünyesine katmış oldu. Bildiğiniz gibi salgın sebebi ile toplumun bir çok kesimi uzaktan çalışmaya başlamış, bu durum da görüntülü konuşma uygulamalarının popülerliğinin artmasına sebep olmuştu.Diğer yandan Zoom uygulaması ne yazık ki yetersiz güvenlik önlemleri sebebi ile gözleri üzerine çekti. İlgili haberimize burdan ulaşabilirsiniz.

Denemek isterseniz Skype bağlantıya buradan oluşturabilirsiniz. Bağlantıya Skype’ın kendi sitesinden ulaşmak isterseniz, İngilizce sayfasını kullanmanız gerekmekte.

Skype sitesinin Türkçe sayfası güncel olsa da, ilgili bağlantı şu an sadece İngilizce sayfasında bulunmakta. Bağlantıya tıklayınca ise(“Create Your Meeting”), sayfanın Türkçe olan diğer kısmının hazır olduğunu göreceksiniz, tek yapmanız gereken sağ tarafta bulunan “Serbest toplantı oluştur” düğmesine basmak.

Son olarak aynı sayfada “Arama başlat”a basarak görüşmeyi başlatabilirisiniz.

Sayfada belirtilmese de, uygulama şuan Edge ve Chrome tarayıcısını desteklemekte, farklı tarayıcılardan giriş yaptığınız takdirde Skype’ın web uygulamasını indirmek zorunda kalacaksınız.

Eğer Skype zaten bilgisayarınızda yüklü ise “Şimdi Toplantı Yap” seçeneği ile siz de bu özelliği kullanabilirsiniz.