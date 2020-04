Skype güncellendi: İndirmek, kayıt olmak yok!

Skype güncellendi, Microsoft‘un popüler görüntülü konuşma uygulaması yeni özelliklere kavuştu. Artık kullanıcılar giriş yapmadan görüntülü konuşma yapabilecekler.

Microsoft‘un popüler görüntülü konuşma uygulaması Skype artık daha gelişmiş özelliklere sahip.Bugünden başlayarak kullanıcıların farklı platformlarda görüntülü konuşma yapabilmesi için artık giriş yapmalarına ve Microsoft hesaplarının olmasına gerek kalmadı. Hatta basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde kullanıcılar tek tıklama ile görüntülü konuşmaya başlayabilecekler.

Skype yaptığı değişiklikleri Twitter‘dan ve web sayfasından yayınladı:

“Giriş yapmadan ve uygulama indirmeden kolay görüntülü konuşma

Tek tıklama ile benzersiz bağlantı linkinizi oluşturun, linki katılımcılarınızla paylaşın ve Skype ile sınırsız görüntülü konuşmanın keyfine varın.Bütün özellikler kullanımınıza hazır. Bağlantı linkinin zaman limiti yok, oluşturulduktan sonra istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.”

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx

— Skype (@Skype) April 3, 2020