YouTube
Siz Sordunuz Eren Cevapladı | Sorun Söyleyelim #19
Sorun Söyleyelim #19 bölüm ile karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah, her hafta bir konuk alacak ve konuğa yönlendiren sorular cevaplanacak. Sizlerde sorularınızın cevaplanmasını isterseniz hafta içinde sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız Sorun Söyleyelim gönderilerine sorularınızı iletebilirsiniz.
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Bu bölümde editörlerimizden Eren, yönlendirdiğiniz soruları cevapladı.
İyi Seyirler..
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Genel
YouTube Mobil Uygulamasına Yeni Çözünürlük Ayarları Getiriyor!
YouTube mobil cihazlardaki uygulamasına yeni video çözünürlük ayarları getiriyor. İşte YouTube’un kapsamı genişletilen yeni video çözünürlük ayarları.
YouTube mobil platformdaki uygulamalarına yeni çözünürlük ayarları getiriyor. Android ve iOS cihazlardaki YouTube uygulamasına gelecek olan bu yeni video kalite ayaları artık kullanıcıların daha kapsamlı ayarlar yapmasına olanak sağlayacak. Bu sayede görüntü kalitesi tamamen kullanıcının tercihine bırakılacak. Gelin YouTube’un yeni çözünürlük ayarlarını inceleyelim.
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YouTube şimdiye kadar çözünürlük ayarlarında çok basit bir düzen sunuyordu. Hepimizin bildiği gibi çözünürlük ayalarına girdiğimizde zaten olması gereken 720p, 1080p gibi seçenekler bulunuyordu. Asıl eksiklik ise bu çözünürlüklerin yanında çözünürlük ayarı olarak sadece Otomatik seçeneğinin bulunması.
Şimdiye kadar “Otomatik” seçeneği ile internet hızımıza göre görüntü kalitesi seçen bir sistem kullandık. Bu sistemin kullanıcıları rahatsız eden kısmı ise internet anlık veya sürekli düşük hızda olduğunda yüksek çözünürlükte görüntüler alınamaması. Yani internet hızı düşükse görüntü kalitesi de düşük oluyordu. Şimdi o sorun tarihe karışıyor diyebiliriz.
YouTube’un yeni çözünürlük ayarları!
YouTube artık çözünürlük ayarları kısmında daha fazla seçenek barındıracak. Bu seçeneklerin faydası ise internet hızınız ne kademede olursa olsun yüksek görüntü kalitesi alabilmeniz olacak. Şimdi gelin yeni YouTube kalite ayarlarına göz atalım.
YouTube yeni getirdiği özellik ile şuanda sadece “Otomatik” olarak sunulan video kalite seçeneğine, “Daha yüksek kalite” ve “Veri tasarrufu” seçeneklerini ekledi. Yani “Otomatik”, “Daha yüksek kalite” ve “Veri tasarrufu” olmak üzere toplamda üç adet kalite modu gelmiş oldu. Ayrıca bu modlar Wi-Fi ve mobil veri için de ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Peki bu modlar nedir? Gelin onlardan da bahsedelim.
İlk olarak “Yüksek kalite” moduna bakacak olursak burada minimum görüntü kalitesinin 720p olarak sınırlandırıldığını görüyoruz. En yüksek görüntü kalitesi ise video sahibinin yüklediği kaliteye kadar ulaşıyor. Yani yüksek kalitede videolar izlemek istiyorsanız bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Tabi aynı zamanda internet hızınızın da buna elverişli olması gerekiyor.
“Veri tasarrufu” moduna baktığınızda ise burada amaç en az internetle en iyi görüntüyü almak. YouTube bu tarafta görüntü kalitesini 480p ile sınırlandırmış. Yani bu seçeneği seçtiğinizde maksimum 480p görüntü kalitesi alabiliyorsunuz. En az ise 144p görüntü kalitesi alabiliyorsunuz. Bu sayede daha yavaş bir internetle veya daha az veri tüketimi ile video izlemenize olanak sağlanılıyor.
“Gelişmiş otomatik” moduna baktımızda ise aslında önceki sistemi görüyoruz. Burada video kalitesi 144p‘den 4K‘ya kadar ulaşıyor. Yani kullanıcılar istediği kaliteyi seçebiliyor. Bu sayede herhangi bir sınırlamaya takılmadan istediğiniz görüntü kalitesi arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Genel olarak baktığımızda YouTube çözünürlük ayarları için olması gereken bir düzenleme getirmiş. Artık kullanıcılar internet hızına göre kolayca video izleyebilecek. Aynı zamanda veri tasarrufu yapmak isteyenler artık YouTube’dan video izlerken çekinmeyecek. Sizce YouTube’un bu yeni güncellemesi nasıl olmuş? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
YouTube, telif konusunda içerik üreticilerinin işini kolaylaştırıyor
YouTube, milyarların severek vakit geçirdiği bir platform. Ancak, birçok kişi için de aynı zamanda bir gelir kapısı. YouTube, bugün platforma içerik üreterek gelir elde eden bu kişiler için güzel bir haber verdi. Öyle ki, dijital yayın devi, içerik üreticilerinin en büyük dertlerinden olan telif konusunda işleri kolaylaştıracak bir adım atıyor…
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Youtube, videoyu yayımlamadan telif hakkı için kontrol etmeyi mümkün kılıyor
Eğer siz de bir YouTube içerik üreticisiyseniz, telif hakkı ile ilgili sorunlarla karşılaşmış olmanız kuvvetle muhtemel. Bildiğiniz üzere, videonuzda telif hakkı ihlal eden herhangi bir öğe varsa, bundan haberdar olduğunuzda genelde videoyu çoktan yayımlamış oluyorsunuz. Çünkü, süreç genelde birinin videonuza “copyright strike (telif ihlali)” atması şeklinde işliyor. Ancak görünüşe göre, YouTube bu sorunu kökünden çözüyor.
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Bugün bir Twitter kullanıcısın bildirdiğine göre, platformun yükleme sayfasına yeni bir özellik geldi. Bu özelliğin amacı ise yüklenen videoları olası telif sorunları için kontrol etmek. YouTube’un telif sorunlarını kontrol etmek için uzun yıllardır kullanmakta olduğu ContentID yazılımından güç alan özellik, içerik üreticilerinin işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Özelliğin çalışma prensibi ise çok basit. Algoritma içeriğinizi kontrol ediyor ve telif sorunu oluşturabilecek bir konu varsa size haber veriyor. Yani, YouTuber’ların sıkılıkla karşılaştığı “copyright strike” sorununun sonu geliyor diyebilir. En azından teoride. Çünkü, özellik daha çok yeni olduğu için henüz sorunsuz değil. Dahası, bu sistem şimdilik sadece platformun web sayfasında mevcut. Tabi, belki de bu yeni sistemin olası en büyük sıkıntısından da bahsetmeden geçmek olmaz. Özellik henüz sadece kendi bulduğu telif sorunları için çalışıyor. Başka bir deyişle, birilerin hala videonuzu telif konusunda şikayet (copyright strike) etmesi mümkün. Bakalım, dijital yayın devi ilerde bu konuda bir geliştirme yapacak mı…
Kaynak: MobileSyrup, 9To5Google
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Sizlere HWP kanalında yeni bir seri daha sunuyoruz. Teknoloji dünyasının önemli isimleri ve markalarının geçmişini, yaşantısını anlatacağımız bu serideki ikinci konuğumuz 10 yıl gibi kısa bir sürede büyük başarılara imza atan, sektöre girdiği zamandan bu yana dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumuna gelen Xiaomi oluyor.
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