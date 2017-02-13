Sıvı Batarya ile 10 Yıla Kadar Kullanım Ömrü Olması Bekleniyor

Modern batarya artık kapasite konusunda çok zorlanmaya başladı ve lityum-iyon piller çıktığı günden bu yana kullanım ömrü konusunda oldukça verirsin.

Günümüzde kullanılan lityum-iyon bataryalar bir kaç sene sonra işe yaramaz hale geliyor. Ancak Harvard araştırmacılarının geliştirdiği bir yöntem ile bunun önüne geçilebilir. Akışkan denebilecek bir pil geliştiren araştırmacılar bu pilde enerjiyi sıvı olarak saklıyor. Bu sayede pilin 10 seneye kadar kullanım ömrü olabiliyor. Bunu yapmak aslında çok basit. Pilin içerisinde yer alan ferosen ve violojen elektrolitlerin molekülleri değiştiriliyor. Bu sayede piller bozulmaya karşı daha dayanaklı hale geliyor.

Nötr su ile ortaya çıkan çözelti yüzünden pilin kullanım ömrü 1000 şarjda 1 düşüyor. Tamamen kullanılmaz hale gelmesi ise yaklaşık 10 yıl sürüyor. Su kullanmak aslında oldukça mantıklı. Çünkü su korosif bir madde ya da toksik bir madde değil. Ayrıca bu içerikler şu anda kulanılan polimerlerden çok daha ucuz. Şu anda bu batarya teknolojisinin geleceği henüz bilinmiyor. Bunun için bir piyasa olduğu kesin. Yenilenebilir enerji tercihleri gün geçtikçe daha ucuz hale geliyor. Kısacası bu bataryalar için çok beklemek zorunda kalmayabiliriz.