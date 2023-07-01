Avrupa’nın önde gelen iş dünyasının düzinelerce lideri, Avrupa Birliği’nin yapay zekaya ilişkin yasa teklifine direnerek, bunun rekabet gücüne zarar verebileceği ve bir yatırım çıkışını teşvik edebileceği konusunda uyardı.

Siemens (SIEGY), Carrefour (CRERF), Renault (RNLSY) ve Airbus (EADSF) gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri, cuma günü AB milletvekillerine gönderilen bir açık mektupta, dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka kuralları olan AB Yapay Zeka Yasası hakkında “ciddi endişelerini” dile getirdi.

Diğer önde gelen imza sahipleri arasında Meta’nın baş yapay zeka bilimcisi Yann LeCun ve İngiliz yonga üreticisi ARM’in kurucusu Hermann Hauser gibi teknoloji alanındaki büyük isimler yer alıyor. 160’tan fazla yöneticiden oluşan grup mektupta, “Değerlendirmemize göre, yasa tasarısı, karşı karşıya olduğumuz ve karşılaşacağımız zorluklarla etkin bir şekilde mücadele etmeden Avrupa’nın rekabet edebilirliğini ve teknolojik egemenliğini tehlikeye atacaktır.” diye yazdı.

Taslak kuralların, özellikle ChatGPT gibi popüler platformların arkasındaki teknoloji olan üretken yapay zeka ve temel modellerin düzenlenmesinde çok ileri gittiğini savunuyorlar.

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Üretken yapay zeka çılgınlığı bu yıl başladığından beri, teknoloji uzmanları, insanların üniversite makaleleri yazmak, akademik testler yapmak ve web siteleri oluşturmak için makineler kullanmasına izin veren sistemlerin potansiyel karanlık yönü konusunda uyarıda bulundular. Geçen ay yüzlerce üst düzey uzman, insanların yapay zeka nedeniyle yok olma riski konusunda uyardı ve bu olasılığı azaltmanın “pandemiler ve nükleer savaş gibi diğer toplumsal ölçekli risklerin yanı sıra küresel bir öncelik olması gerektiğini” söyledi.

İçindekiler Yüksek uyumluluk maliyetleri

Yüksek uyumluluk maliyetleri

Yöneticilere göre AB önerisi, “kullanım durumlarına bakılmaksızın” bu tür yazılımlara geniş bir ret uyguluyor. Bunun da yenilikçi şirketleri ve yatırımcıları Avrupa’nın dışına itme ihtimali var. Çünkü yöneticilere göre yüksek uyum maliyetleri ve “orantısız sorumluluk riskleri” ile karşı karşıya kalacaklar.

Grup, “Böyle bir düzenleme, son derece yenilikçi şirketlerin faaliyetlerini yurtdışına taşımasına ve yatırımcıların sermayelerini Avrupa AI’dan çekmesine yol açabilir. Sonuç, Atlantik’in iki yakası arasında kritik bir verimlilik farkı olacaktır.” diye yazdı.

Yöneticiler, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tarafından bu ayın başlarında üzerinde anlaşmaya varılan ve şu anda AB üye ülkeleriyle müzakere edilmekte olan yasa tasarısının şartlarını gözden geçirmeye çağırıyorlar. Grup, “Gerçek riskler, iş modeli veya üretken AI uygulamaları hakkında çok az şey bildiğimiz bir bağlamda, Avrupa hukuku kendisini riske dayalı bir yaklaşımda geniş ilkeler belirlemekte sınırlamalıdır” diye yazdı.

İş dünyası liderleri, bu ilkeleri denetlemek ve hızlı hareket eden teknolojideki değişikliklere sürekli olarak uyarlanabilmelerini sağlamak için düzenleyici bir uzmanlar kurulu talep etti. Grup ayrıca yasa koyucuları ABD’li meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya çağırdı ve ABD’de de düzenleyici önerilerde bulunulduğuna dikkat çekti. Yöneticiler, AB milletvekillerinin “yasal olarak bağlayıcı bir oyun alanı oluşturmaya” çalışmaları gerektiğini yazdı.

Grup, böyle bir önlem alınmazsa ve Avrupa düzenleyici taleplerle kısıtlanırsa, bunun bölgenin uluslararası duruşuna zarar verebileceğini öne sürdü.

“İnternetin icadı veya silikon yongaların icadı gibi, üretken yapay zeka, performans kapasitesi ve dolayısıyla farklı bölgelerin önemi için belirleyici olacak türden bir teknolojidir”