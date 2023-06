Kehanetleriyle ünlü The Simpsons dizisinin, okyanusunda dibinde yatan Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltını da bildi.

Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği, Titanik gemisinin enkazına düzenlenen turistik turda kaybolan Titan adlı küçük denizaltının bulunduğunu ve 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Titanik’in enkazını ziyaret ederken Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltıyla ilgili heyecan artmıştı. Beşlinin yola çıkmasından beş gün sonra, bir başka tuhaf gelişme daha yaşandı.

Bazı kullanıcılar sosyal medyada The Simpsons’ın bir bölümünden, çizgi filmin denizaltı vakasını öngördüğü iddia edilen sahneler paylaştı. Söz konusu bölümde, enkaz halindeki bir gemiyi aramak üzere yapılan bir sualtı keşif gezisi gösteriliyor.

Simpsons Tids başlığını taşıyan ve 2006 yılında yayınlanan 17. sezonun 10. bölümünde Homer, biyolojik babası olduğuna inandığı bir adamla birlikte bir keşif gezisine çıkıyor. Birlikte, kayıp bir hazinenin yattığı ‘Piso Mojado’ adlı bir gemi enkazının peşine düşerler.

İkili okyanusun derinliklerini keşfetmeye ve bir gemi enkazını ziyaret etmeye karar verdiğinde, Homer bir mercan mağarasında mahsur kalır. Dalgıçtaki oksijen tükenir ve karakter bilincini kaybeder. Üç gün sonra bir hastanede uyanır.

Başka bir deyişle, bölüm doğrudan Titanik’e değinmiyor. Aslında karakterler sadece iki denizaltıyla kayıp bir hazineyi yakalamaya çalışmak için bir gemi enkazını ziyaret ediyor.

Gerçek hayatta tam olarak böyle bir şey yaşanmamış olsa da kullanıcılar bölümü denizaltı vakasıyla ilişkilendirdi. “Atlantik’te kaybolan ve Titanik’in kalıntılarını görmeye giden denizaltıdan sizi ne şaşırttı bilmiyorum. Simpsonlar bizi zaten uyarmıştı” diyor Twitter’da bir kullanıcı. Bölümden bir alıntıya aşağıdan göz atabilirsiniz:

