Dünyanın dört bir yanında yürekleri dağlayan bir trajediyle, Titanik‘in enkazını keşfetmek üzere keşif gezisine çıkan beş kişiyi taşıyan Titan adlı derin deniz dalgıç gemisi için yürütülen çok uluslu arama çalışmaları yıkıcı bir şekilde sona erdi. ABD Sahil Güvenliği, denizaltının parçalar halinde bulunduğunu ve bunun gemideki herkesin hayatına mal olan “feci bir patlamaya” işaret ettiğini duyurdu.

İçindekiler Derin deniz denizaltısını yönlendirmek için 30 dolarlık bir Logitech Gamepad kullanıldı

Derin deniz denizaltısını yönlendirmek için 30 dolarlık bir Logitech Gamepad kullanıldı

Günlerce süren aramaların ardından, bir Kanada gemisinden gönderilen robotik bir dalış aracı, Titanik’in pruvasından yaklaşık 1.600 feet (488 metre) uzaklıkta, deniz dibinde korkunç bir keşif yaptı. Kuzey Atlantik’in uzak bir bölgesinde yüzeyin 2 1/2 mil (4 km) altında bulunan enkaz alanı, kuyruk konisi ve basınç gövdesinin bölümleri de dahil olmak üzere 22 metrelik (6,7 metre) Titan’ın büyük parçalarını içeriyordu. OceanGate Expeditions tarafından işletilen Titan, ikonik gemi enkazına iki saatlik rutin bir dalış sırasında yüzey destek gemisiyle teması kaybettiğinde kaybolmuştu. Trajik olayın kurbanları arasında OceanGate’in kurucusu ve CEO’su Stockton Rush ile macera ruhları ve okyanus keşiflerine olan tutkularıyla tanınan diğer dört kişi de bulunuyordu.

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İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Pakistan doğumlu işadamı Shahzada Dawood, İngiliz vatandaşı oğlu Suleman ve Fransız okyanus bilimci Paul-Henri Nargeolet patlamada hayatını kaybetti. Titanik konusundaki uzmanlığıyla tanınan Nargeolet enkazı birçok kez ziyaret etmişti. OceanGate kayıplardan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Şirket kaşiflerin ortak macera ruhunu ve okyanusların korunmasına olan bağlılıklarını vurguladı.

Arama çalışmalarına Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa ve İngiltere’den ekipler ve destek personeli katılmış, uçaklar ve gemilerle binlerce mil karelik açık deniz taranmıştır. Bu kapsamlı operasyona rağmen Titan ve mürettebatının trajik kaderi nihayetinde okyanusun derinliklerinde mühürlendi. Bu olay, derin deniz araştırmalarının doğasında var olan riskleri ciddi bir şekilde hatırlatmaktadır. Bakalım soruşturma nereye varacak, zira yakın tarihli bir haber denizaltıyı yönlendirmek için 30 Dolarlık bir Logitech Gamepad kullanıldığını ortaya çıkardı.