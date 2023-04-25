Simon-Kucher’ın cirosu 2022 yılında yüzde 21’lik bir büyümeyle 563,2 milyon dolara ulaştı. Şirkete bu etkileyici büyümeyi getiren özellikle teknoloji, medya ve telekom sektörünün yüksek büyümesi ve bunun yanı sıra sanayi ve finansal hizmetler sektörleri oldu. Toplam 30 ülkede faaliyet gösteren küresel danışmanlık şirketi için Asya ve Kuzey Amerika yine en hızlı büyüyen pazar olmayı sürdürdü.

Simon-Kucher yeni yılda marka kimliğini de yeniledi. “Daha iyi bir büyüme sağlamak” sloganıyla ifade edilen yeni marka kimliği, müşterileri için daha iyi ve kaliteli büyümenin yanında artan satışlar ve uzun vadeli sürdürülebilir kârlılığı temsil ediyor.

“Hikayemizin bir sonraki bölümü, yaptığımız her şeyin özünde yer alan ve küresel olarak her şirketin meydan okuduğu bir şeye ilişkin çok net bir içgörüye dayanıyor: Büyüme” diyen Simon-Kucher Eş CEO’su Mark Billige, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Basitçe söylemek gerekirse vizyonumuz dünyanın önde gelen büyüme uzmanı olarak bilinmek.”

Fiyatlandırmadaki dünya liderliğini daha ileriye taşımak

Yıllardır fiyatlandırma uzmanlığıyla itibar kazanan Simon-Kucher, müşterilerine ticari stratejilerinin ürün, yenilik, pazarlama, satış ve fiyatlandırma gibi her bir kolunu nasıl optimize edecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak için tekliflerini genişletiyor. Bu teklifler, müşterilerin ne istediklerine ve değer verdiklerine dair derin içgörülerine dayanıyor. Yeni markalama; şirketin kırk yılı aşkın bir süredir istikrarlı büyümesini, lider bir küresel danışmanlık şirketi olduğunu ve rekabetçi bir marka yapısını yansıtıyor.

“Otuz yılı aşkın bir süredir istikrarlı bir şekilde büyüdük. Bu hizmetlerimize yönelik müşteri talebinin yönlendirdiği şaşırtıcı bir başarı” diyen Billige şöyle ekliyor: “Temel bir teklif olmaya devam eden fiyatlandırma uzmanlığımızla tanınıyoruz. Ancak müşterilerimiz birkaç yıldır daha bütünsel bir yaklaşım arıyor. Büyümeyi desteklemek, uzun vadeli satışlarını, değerlerini ve kârlarını artırmak için ticari stratejilerinin her kolunu optimize etmeleri konusunda onlara giderek daha fazla tavsiye veriyoruz.”

Daha iyi büyüme Simon-Kucher ile başlar

“Müşterilerimizin daha iyi bir büyüme elde etmelerine yardımcı olmak gibi net bir hedefle ilerlerken vadettiklerimizi uygulamamız da kritik önem taşıyor” diyen Simon-Kucher Eş CEO’su Andreas Von der Gathen, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yolculuğumuz boyunca bir şirket olarak kendi büyüme hedeflerimizden asla vazgeçmedik. 1985’ten itibaren her yıl yaptığımız gibi geçen yılı da en iyi yeteneklere yatırım yaparak, dünya genelindeki önemli pazarlarda varlığımızı geliştirerek ve dinamik ve erişilebilir bir liderlik ekibi oluşturarak geçirdik. Tekliflerimizi birinci sınıf dijital danışmanlık, işlem hizmetleri ve yazılım ekiplerini içerek şekilde genişlettik.”

Simon-Kucher, 2022 yılında 16 ülkede 35 yeni ortakla dünya çapında toplam 190 ortağa ulaştı. Son 5 yılda çalışan sayısı yüzde 90 artan şirketin bugün çalışan sayısı 2 bin civarında.

Simon-Kucher ayrıca üç yeni ülkede ofis açarak fiziksel varlığını da büyüttü ve dünya çapında 30 ülkedeki toplam ofis sayısını 45’e çıkardı. Şirketin en yeni ofisleri gelişmekte olan pazarlarda; Güney Kore’de Seul’de, Güney Afrika’da Johannesburg’da açıldı. Simon-Kucher yakın zamanda da Hindistan Mumbai’de ofis açmaya hazırlanıyor.

Simon-Kucher CMO’su Mark Cullen, “Artık markamız, müşterilerimize ve insanlara yüksek kaliteli hizmetler, ilişkiler ve deneyimler sunarak kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve neyi temsil ettiğimizi gerçek anlamıyla yansıtıyor” diyor.