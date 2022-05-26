Huawei Watch GT 3 Pro modelinin lansmanı için Bodrum’a gittik. Yeni akıllı saat ile yaptığımız dalış ve saatin detayları videomuzda!

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Huawei Watch GT 3 Pro ve Huawei Watch Fit 2 modelleri basına özel Bodrum’da yapılan bir lansman ile tanıtıldı. Biz de GT 3 Pro’yu denizde dalış ve havuzda test etme imkanı bulduk. Bu güzel etkinliğin görüntülerini ve Huawei Watch GT 3 Pro modelinin temel özelliklerini bu videoda Aydoğan aktarıyor.

Not: Bu videodaki Huawei Watch GT 3 Pro modeli Huawei Türkiye tarafından temin edilmiştir.